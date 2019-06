V65-bankeren som nekter å tape

Ubeseirede Global Undefeded jakter sin 16 strake seier i karrieren i V65-3 på Bergen travpark torsdag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er en meget hektisk torsdag vi har foran oss med trav både fra tidlig formiddag til sent på kveld og galopp fra Øvrevoll. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Axevalla. Her er det spillestopp kl 12.20. Litt senere er det så klart for V4-lunsj i Drammen, her er det spillestopp kl 14.00. Torsdag kveld er det så V65-omgang på Øvrevoll med spillestopp kl 18.30, og deretter er det V65-omgang på Bergen travpark med spillestopp kl 19.35. I Sverige er det midtsommerhelg og det betyr at det også er V64-omgang fra Dannero med spillestopp så sent som kl 21.06.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Bergen travpark. Her starter V5-løpene først med spillestopp 18.45, mens V65-1 (som er identisk med V5-3) har spillestopp kl 19.35. Rolf Lerum er på en velfortjent sommerferie, derfor har undertegnede ansvaret for tipsene denne torsdagen. Jeg har hatt en god prat med Svein Ove Wasssberg, som er den suverent mestvinnende kusken på Travparken. Han sitter opp bak flere tunge favoritter som vanlig, deriblant ubeseirede 7 Global Undefeded i V65-3.

Må tro på seier

Det var den klare meldingen fra Svein Ove når jeg pratet med ham på telefon onsdag ettermiddag. Global Undefeded har altså startet 15 ganger i karrieren og vunnet samtlige. Før eller siden taper nok denne også, men som Svein Ove sier, så møter han hester han har slått før. Fra sjuendespor er det nok sannsynlig at det kan bli dødens underveis, det har hesten vist at han takler. Svein Ove frykter kun en eventuelt tetløpende 4 Upstart at Home, men det er ikke sikkert denne når tet. Jeg velger ikke å spekulere og bruker 7 Global Undefeded som min V65-banker torsdag og hesten blir også min V5-banker.



Ikke like opplagt med Deep Sea Dream

Svein Ove Wassberg blir også blytung favoritt med hedershesten 7 Deep Sea Dream i V65-1/V5-3. Motbudet i dette løpet er uten tvil 3 Ulisse Kronos. Svein Ove Wassberg var meget fornøyd med løpet denne gjorde under OGP-søndagen og denne står på strek i V65-1. Kommer Roar Hop seg foran med denne tidlig, er det ikke sikkert at Deep Sea Dream klarer å slå denne. Jeg spiller to hester i V65-1/V5-3 på samtlige spilleforslag.

Alle skal med i V65-2

V65-2/V5-4 er et løp i DNT's rekruttserie og det betyr unge kusker, som dessverre ikke har fått de beste hestene å kjøre. Likevel er det et meget jevnt felt, der jeg synes samtlige åtte har vinnersjanse og velger å helgardere løpet på samtlige V65- og V5-forslag. Kanskje er det dags for at 2 Arctic Revenue tar sin første seier i karrieren?

To hester i V65-4

5 Søndre Jerkeld er min klare favoritt i V65-4. Hesten har levert kanonløp i mye tøffere omgivelser enn dette i det siste og galopperte med seieren på gaffelen i et sterkt V75-løp på Jarlsberg nest sist. Var også meget solid i stayerløpet under OGP-lørdagen og satt delvis stengt over mål som fjerde. Det er 7 Kleppe Fanden som er det klare motbudet. Djøseland-traveren har fått to løp i kroppen nå etter lang pause og er nok enda bedre torsdag.

Tilbake som en vinner nå

Flott klasse er det på V65-5/DD-1 der vinterens store seiersmaskin 6 Mynte Rasmus blir min forholdsvis klare favoritt. Hadde 20 meter tillegg på 1 Gomnes Faks sist torsdag, men slo denne greit mot mål da og hentet nesten ledende V.G. Prinsen. Tok seks seire på åtte løp i perioden desember 2018 til mars 2019, men har ikke vunnet løp siden 14. mars. Torsdag kan det være dags igjen og 6 Mynte Rasmus blir min DD-banker.



Kan ta karrierens første

V65-6/DD-2 er også et løp for kaldblodshester, men stengt ved 110 000 kr og over tre distanser. Kun tre hester fra strek i dette løpet, deriblant fireårshoppa 2 Tilde Ø.K.. Hun har tilgode å vinne på 16 starter i karrieren, men torsdag kommer hun til å få et fint løp og være med der fremme hele veien. Motstanden skremmer ikke og 2 Tilde Ø.K. blir min favoritt i V65-6, der jeg spiller seks hester på de to største V65-forslagene.