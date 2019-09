V65-bankeren viser seg frem i forbedret utgave

Jørn Bjaanes og Verdals Torden. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



29 andelslag inn med sju rette - ca kr 18 000 - 22 500 på hvert av dem

Våre galoppeksperter knallet til med tre bankere til V75-løpene på Bro Park 22. september. Og alle vant. V75-forslaget på Nettavisen med innl. frist på kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake herlige 18 084 kr. Totalt ble det klaff for 29 andelslag på Eksperten:

6 andelslag (fire andeler a kr 250)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 200) - utbetaling per stykk - kr 18 084

2 andelslag (ti andeler a kr 100)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 300) - utbetaling per stykk - kr 19 088

8 andelslag (fire andeler a kr 500) - utbetaling per stykk - kr 21 617

3 andelslag (fire andeler a kr 750) - utbetaling per stykk - 22 518

Over 600 000 kr i gevinster

I tillegg ble det en rekke gevinster på de minste andelslagene, mens vi dessverre manglet utgang på systemspillene. Totalt omsatte Nettavisen for 94 071 kr på Eksperten, mens samlet gevinstsum ble formidable 604 987 kr.

Forus står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og det er en FLOTT omgang som venter. De helt soleklare bankerne finnes ikke, og hesten vi landet på hadde faktisk kun 26% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. 3 Verdals Torden (V65-2) er en ordentlig vinnermaskin, men altså ikke som best sist. Er nybehandlet før kveldens oppgave, og vi er altså veldig inne på at den bare vinner sitt løp. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Conquestador BR – Ble sittende fast mot ELITEN i Bergen sist, og den bekreftet sin flotte form. Kommer ut i et veldig lite felt, og dermed betyr tillegget minimalt. Her vil den trolig sitte i andre/dårligst tredje par utvendig, og spare sin giftige speed tilslutt. MÅ PASSES! PS. 2 Outstanding O. – Fikk seg en ordentlig «tømming» sist, og har dessuten ingen fordel av sporet her. Vi spekulerer!

V65-2 : 3 Verdals Torden – Har rotet på slutten, og blir derfor ikke spesielt hardt betrodd. Glem dog ikke at vi her snakker om en hest som tidligere i år vant 10 løp… Er nybehandlet før denne oppgaven, og vi blir alt annet enn overrasket om dette dreier seg om TET OG SLUTT! Hadde kun 26% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er altfor lite. En slik hest som dette skal minst ha 50% av innsatsene på seg mot en overkommelig gjeng. SPILLES!

V65-3 : 2 Quickstep O. – Galopperte seg bort direkte sist, og den tapte MYE. Kom helt strålende tilbake (14,4 s 300m), og varslet form/kapasitet i debuten. Øyvind Hegdal liker vi opp som gjestekusk, og tramper den feilfritt avgårde fra start, ja, da dukker den opp på foto. PASSES!

V65-4 : 2 Kleppe Vesten – Kan fort være klink overlegen i et løp som dette, og feelingen vår er at den også er det. Leverte fem fine løp i fjor, og matchet da vel så gode hester som dette. Her blir det normalt gratis tet, og på en lynrask bane kan nok Kleppe Vesten senke rekorden sin mye om det skulle være nødvendig. Vi tror på en STOR sjanse for pausehesten!

V65-5 : 9 Ivo Baldwin – Er en svært spennende nykommer, og denne er bra. Gikk altså 15,0/2100ma fra dødens på Wolvega sist, og det er kjapt på en ikke spesielt rask bane. Vi likte dessuten hesten, og det skal bli spennende å se den første gang ut på Forus. Svein Ove Wassberg opp er heller aldri feil. Slår til på direkten?

V65-6 : 9 Teddy Boy OK – Vi prøver oss med en superdyp i finalen, men dette er fakta en hest som på ren kapasitet er god nok. Var god i debuten på Forus, indisponert nest sist, og gikk mer på det jevne sist. Bjørn Steine opp i kveld, et perfekt smygspor, og viser bare denne litt av hva den kan, ja, da er den altså god nok til å storskrelle. Plukkes med på alt!