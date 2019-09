V65-fest på Åby

Carl Johan Jepson er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en særdeles innholdsrik helg foran oss, og høydepunktene skjer naturligvis på Bjerke hvor det er V75 både lørdag og søndag. I morgen er det dessuten SUPERSØNDAG med våre beste unghester som skal kjempe om millioner av kroner. Vi viser selvfølgelig alt på Nettavisen, og gir deg også våre beste gratistips. I denne saken skal det imidlertid dreie seg om det som skjer på Åby klokken 19.40, og det er en helt strålende V65-omgang som venter fra en av de største banene i Sverige. Våre gratistips finner du litt lenger ned på siden.



Åby avrunder lørdagen med en helt strålende V65-omgang, og dette er en omgang vi liker skarpt. Dagens beste banker dukker opp i V65-1, og her må vi bare tro MYE på 1 J.J. som kommer til start med superform i kroppen! Ellers vrimler det av godbiter i denne omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 J.J. – Er i SUPERFORM, og vi må bare tro hardt på denne i innledningen. Nå sist feilet den på startsiden etter den ble flyttet på, og den tapte en del. Ble også sjenert på siste bortre. Fullførte likevel bunnsolid, og kom til mål med krefter igjen. Gangen før fullførte den også enormt bra, og da var den ute mot ENORMT mye bedre hester enn dette. I kveld blir den kuskeplusset med Christoffer Eriksson, den står i et bra spor (er kjapp ut), og dette ser altså utrolig riktig ut på forhånd. MÅ BARE PRØVES HER!

V65-2 : 6 Carlossatisfaction – Helskummelt løp som er alt annet enn lettløst. Vår ide debuterte for Robert Bergh sist, men da ble det meste feil for Torbjörn Jansson som kusket. Vi setter bare en strek over det løpet. Robert Bergh er normalt ekstremt dyktig på å forbedre hester etter Love You, og vi er derfor litt spent på om han også greier å forbedre denne. Er verdt et forsøk mot en særdeles billig gjeng.

V65-3 : 6 Hickomisschampagne – Spennende oppgjør med flere aktuelle objekter. Hesten vi prøver oss med er variabel, men den er kolossalt spurtsterk når den er på hugget, og da duger den særdeles godt i omgivelser som dette. PASSES! 2 Staro Unique – Er mye bedre enn raden, og har fakta form til å vinne et løp som dette. Sist ble den for eksempel sittende fast med litt krefter igjen. OBS!

V65-4 : 10 Incredible Smart – Er en grunnkapabel hoppe etter Ready Cash som debuterer for sin nye trener, Håkon Persson, denne lørdagen. Har egentlig kapasitet en bra bit utover det grunnlaget den har på konto, og den MÅ passes i et billig løp som dette. PRØVES DIREKTE! PS. 5 Högstenastalldräng – Har fin rad, og blir hardt betrodd. Fungerte dog dårlig aksjonsmessig tilslutt sist, og det gjør i hvertfall oss usikker. Kan naturligvis vinne, men vi likte ikke det vi så sist.

V65-5 : 4 Corleone DK – Utvikler seg utrolig fint, og den var helt enorm til seier sist. Bare dundret på da, og gikk et helt fantastisk løp. Risikerer svar igjen, og på en bane som Åby med ledige innerspor er man da mer sårbar. Vi avstår derfor fra et bankerspill, men det er liten tvil om at dette er en motivert favoritt. 3 Rebel Yell Face – Er betydelig bedre enn raden, og feilet fra seg en mulig seier kort før mål sist. Hadde da travet ca 12,6/1640ma på en subbete bane. Trenger ikke å være borte med klaff nå.

V65-6 : 6 MT Nordic Spirit – Må ha en STOR sjanse i finalen, og dette er en traver vi tror MYE på. Ble altså sittende bom fast i Derby-kval sist, og møtte da betydelig bedre hester enn dette. Gangen før kjørte samme kusk som nå, og han kjørte oppi på siste bortre. Derfor galopperte den. Kom strålende tilbake, og var ikke tom over mål. Henter normalt en lengde på 5 Digital Science, og skulle vår store ide komme seg foran, ja, da vinner den et løp som dette om den leverer som den skal. SPILLES!