V65-godbiter blir servert på Forus

Tom Erga og Erga Jokeren. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Gävle er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke hvor V5-lunsjen begynner kl.13.40. Forus byr så på en knallfin V65-omgang med start kl.18.55. Jägersro avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.



Forus Travbane knaller til med en strålende V65-omgang denne kvelden, og det er HØY kvalitet på flere av løpene. Dagens beste banker kommer ut i V65-2, og går alt riktig for seg så taper ikke 9 Erga Jokeren et løp som dette. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Gogo Hall – Er normalt helt overlegen i et løp som dette, og den skal naturligvis stå først på ranken. Kom ut etter en liten pause sist, var nybehandlet, og ble sittende bom fast med krefter igjen. Volte passer trolig bedre enn auto, og feilfritt blir vi overrasket om den taper dette. Settes klart først på ranken, men vi tør ikke å la den stå helt alene. Til det har den vært for ustabil.

V65-2 : 9 Erga Jokeren – Har virket utrolig stabil/fin etter pause, og den har altså kammet med seg tre strake seire. Bare «tasset» unna sist, og vant utrolig enkelt. Har en litt annen oppgave her, men det er VELDIG billig i mot, og den må nesten være syk for å tape et løp som dette. Motivert storfavoritt som også vi tror MYE på.

V65-3 : 13 The Special One U.S. – Leverte et knallbra prøveløp under sal på Sørlandet i 2016, og man hadde stor tro på denne under sal da. Var dog LANGT under pari der den stod tidligere, og den er MYE forbedret på sitt nye sted. Har bitvis slitt litt med aksjonen, men når den henger sammen, ja, da har den vært bra. Kommer nå ut etter pause, den får opp en rytter som burde passe bra, og er denne bare på hugget for dagen, ja, da har den kapasitet til å overraske mot en billig gjeng. OBS!

V65-4 : 5 Magnums Othello – Stakk unna til en enkel seier sist, og den er enda under utvikling. Har vunnet 17 av 23 løp, her blir det trolig gratis/tidlig tet, og siden er vel dette over? Motivert favoritt som trolig vinner. Dog vil vi varsle litt for KAPABLE 7 Moe Tjalve som kommer ut i regi Pål Buer. Dette er en hest som stadig er bedre enn raden, og det skal bli interessant å se den i banen etter at Pål Buer har justert balansen. Vi vil ikke ryke på denne første gang ut for Pål Buer, og den er derfor med på våre bonger.

V65-5 : 9 I Am The Tiger – Dette er finalen av VarmblodsCupen hvor man altså kjørte forsøk sist. Vi tror på en svært jevn finale, og det er MANGE som kan vinne dette. Vår ide har vi alltid holdt høyt når det gjelder tøffhet/hardhet, og den leverte et bunnsolid forsøk. Er normalt ytterligere forbedret med den blåseren i kroppen etter en liten pause, og den er på foto i en feilfri utgave. PS. 11 Vertigo Unique – Kan være noe for de som jager en storskrell. Vi liker nemlig kusken her (Bjørn Steine), for han sitter godt i «jolla», har fine kjørehender, og trolig den neste «store» fra banen mellom de syv fjell. Vertigo Unique spurtet fint i sitt forsøk sist, men var nok litt tung etter pause, og vi forventer den bedre her. Med flyt = da er denne kapabel nok til å sjokke.

V65-6 : 12 Ulisse Kronos – Er BEST i finalen, og den har en bra sjanse uansett hvordan dette blir kjørt. Dog liker vi ikke at eier har tatt hesten hjem, og den står altså ikke hos Gaute Lura lengre. Vi er fakta usikker på om dette er en helt heldig løsning etter å ha sett fremgangen den hadde for Gaute Lura. Vi hadde banket den om Gaute fortsatt hadde trent den, men det tør vi ikke nå. Dagens store skrik på Forus blir 11 Explosive Lane. Dette er en HØYKAPABEL hoppe som burde ha mye ugjort i løpsbanen. Har kommet inn på stallen til Pål Buer, og akkurat det er SVÆRT SPENNENDE. Er naturligvis en stor outsider direkte, og den MÅ med på alt.