V65-jackpot i lunsjen på Axevalla

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V65-lunsj. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende WEEKEND venter, og det store høydepunktet skjer naturligvis på Bjerke lørdag. Her er det nemlig duket for en GEDIGEN INTERNASJONAL V75-OMGANG, og skulle du være med på alenebongen/systemet, ja, da kan du faktisk kamme hjem enorme 34 millioner. Vær OBS på at løpene starter litt senere pga vi spiller sammen med Sverige, og V75-1 sparkes derfor i gang kl.16.20.



Når det gjelder dagen i dag så er også den spennende. På Axevalla kl.12.45 er det nemlig JACKPOT i V65-spillet, og det ligger vel 650 000 ekstra i sekserpotten. Deretter skal vi til Biri, og den norske V65-omgangen denne kvelden begynner kl.18.55. Sist ut er Romme, og her starter V64-1 kl.19.30.



Petter traff på sin største bong i lunsjen torsdag (fire andeler a Kr.500), og denne bongen betalte ut knallfine Kr.11 387,-. På Øvrevoll traff Birger på V4-systemet (fire andeler a Kr.750), og her kunne man hente solide Kr.13 946,-. Nå tar vi nye tak, og på Axevalla i dagens lunsjomgang er det altså JACKPOT. Hele 659 748 ligger ekstra i sekserpotten, og vi skal virkelig være med å kjempe om den ekstra "deigen". Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Vikens High Yield – Det er helt uvirkelig at en såpass bra hest som dette kun har løpt inn Kr.478 900. Vi holder den nemlig høyt, og den viste frem hvor bra den var i nederlaget mot storkanonen Perfect Spirit femte sist. Avsluttet da strålende, og gikk lik tid med nevnte hest. 12,9/2140ma… Har nå hatt pause, men er bare formen helt OK direkte, ja, da kan dette fort være en sikker vinner. SPILLES!

V65-2 : 11 Vinci Knight AM – Her er det åpent, og en bred gardering anbefales. Draget er i utgangspunktet ingen opplagt hest som man lander på, men Vinci Knight AM har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært helt OK. Er etter Scarlet Knight, og normalt blir den bare bedre og bedre fremover. Med tempo burde den være med å gjøre opp om det i et billig løp som dette, og vi setter den frekt først.

V65-3 : 10 Tricky Face – Er et av dagens BESTE objekter i lunsjen, og den MÅ med på absolutt alt. Løpet sist glemmer vi da det var elendige forhold, og en bane som ikke passet. Sitter i tredje innvendig nest sist, og den spurter strålende etter hinder. Hadde full spenst over mål, og det var mye krefter igjen. Tredje sist havnet den også i tredje innvendig, avslutter strålende, og igjen var det full spenst over mål. Dette er en meget bra hest i grunnlaget, og den skal ikke bli enkel å stå i mot tilslutt nedover det lange oppløpet på Axevalla. SPILLES!

V65-4 : 8 Ufo Del Rio – Ser kolossalt formsterk ut for tiden, og holder den seg bare i skinnet hele veien så gir den storfavoritten en match. Den feilet som helt klink mot oppløpet sist, og hadde landet på rundt 14,7/2640ma uten galopp. Gangen før gikk den 12,8 s 1300m etter startgalopp, og var gnistrende god. Sporet gjør at den burde komme seg feilfritt avgårde, og den er verdt et forsøk på sin flotte form. MÅ MED PÅ ALT!

V65-5 : 8 Sunwapta Goj – Fikk noen knallharde «skaller» tidligere i år, og det er mulig at disse har gjort det slik at hun ikke vil ned i kjelleren igjen. Er dog ordentlig bra på sitt beste, den har en voldsom speed i kroppen sin, og den skal bli spennende å følge etter en pause. Niclas Benzon opp som NY kusk trenger heller ikke å være feil da hun altså har fått kjørt seg med Oskar J. Er best, og til flott odds må den bare prøves. Vår soleklare tipsener.

Dagens banker:

V65-6 : 1 Leo Leo – Blir vår sjansebanker i dagens JACKPOTOMGANG. Den har utviklet seg fint, og vært strålende opplagt de siste gangene. Vant veldig enkelt på en 15-tid sist, mens den var kolossalt bra i nederlaget mot Nurmos-hesten Dallas Brick nest sist. Er veldig kjapp fra start, og fra tet skal det en god hest til for å plukke den ned. ALL IN! PS. 2 Grace Occagnes – Er kanskje en bedre hest på ren kapasitet, og den var enorm sist. Er dog utrolig spesiell, og den er alt annet enn travsikker. Må levere som sist om den skal slå vår banker, men det er minst like stor sjanse for at den rører det til for seg…