V65-jackpot med 557 459 ekstra i sekserpotten

Lins Tanic og kusk Pål Buer. Søndag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

I dag har 99% av spillerne kun en ting i tankene: Elitloppet! Dermed går omgangen i Bergen i glemmeboken til svært mange, og akkurat det har vi tenkt å utnytte. Vi har som vanlig jobbet på, og funnet frem til flere svært spennende objekter som du vil like infoen på. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i finalen, og dette løpet taper normalt sett ikke 2 Lins Tanic. Ta rygg på følgende til kveldens JACKPOTOMGANG:



V65-1 : 6 Maxundalex – Var sjanseløs mot Jailhouse Banker i nest sist, men den gikk uansett et OK løp etter et lengre opphold da. Var ytterligere forbedret sist, og den avgjorde lekende lett tilslutt. Vant med masse krefter igjen på en OK tid, og vi hadde faktisk 13,3 s 1000m uten at det virket som om Thomas Wassberg trykket gassen i bånn. Kan nok langt ned på 14-tallet om banen skulle bli rask, og det burde rekke en god bit. SKAL MED PÅ ALT!

V65-2 : 6 Walkabout Classic – Dette er trolig det dårligste forsøket til Vestlandsløpet som noen gang er blitt kjørt, for her var det rett og slett SYLTYNT! Walkabout Classic er ingen stjerne, men det er uansett snakk om en motivert favoritt. Ble nok litt i overkant offensivt styrt sist, og dermed kom melkesyren på oppløpet. Med et noe annet opplegg her så må sjansene være særdeles gode.

V65-3 : 1 Mykle Odin – Her går nok mange til på talentfulle 9 Tom Odin som var veldig positiv i sin årsdebut, og det kan utmerket godt dreie seg om en vinner. Vi velger dog å lansere et ordentlig frekt objekt her, og hesten debuterer for Tom Erga denne søndagen. Har galoppert fra seg en god del penger, og nest sist feilet den i en slags strid mot gode hester som Ros Son/S.K.’S Karsk. Tom Erga er flink på disse kaldingene, og vi blir overrasket om ikke han viser frem en hest som er vel forberedt etter pausen. Skreller?

V65-4 : 8 She – Dette er fakta en ganske bra hoppe, men i kveld blir den likevel ikke veldig hardt betrodd. Nest sist dundret den til tet, får trykk på seg, og den fullførte klart fra. Gikk altså 17,7/2100ma på en ikke optimal bane etter mye kjøring. Kommer nå ut etter pause, den er god fra start, og med flyt duger den normalt svært godt i et løp som dette. Slår til som en godbit?

V65-5 : 9 Alve Frøkna – Dukker opp i banen etter et lengre avbrekk, og den kommer altså ut i ny regi. Dette har alltid vært en særdeles grunnkapabel hoppe med stor fart i kroppen sin, og får den holde seg hel så har den mye ugjort i banen. Vi så den i prøveløpet sist, og likte den skarpt. La inn en sisterunde i 28-fart, og det gjorde den utrolig enkelt. Gjør seg ikke bort i et løp som dette, og den MÅ passes!

V65-6 : 2 Lins Tanic – Har et gaveløp foran seg i finalen, og dette er dagens beste JACKPOTBANKER. Gikk et sterkt løp etter startgalopp sist, og den varslet form direkte etter pause. Auto passer mye bedre enn volte, og fra dette sporet kan vi ikke gjøre annet enn å tro hardt. Vinner normalt et løp som dette fra både tet/eventuelt dødens, og vi ser ikke helt hvordan den skal tape et løp som dette. ALL IN!