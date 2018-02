V65-jackpot med Husbyn

Seaborn Titanic og Frode Husbyn vinner V65-2 enkelt etter ledelse fra start til mål på Leangen for 14 dager siden. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En ny herlig travuke står foran oss og ukens soleklare spillemessige og sportslige høydepunkt er Bjerkes V75-omgang førstkommende lørdag. Der er det duket for tradisjonsrike Lars Laumbs Løp og Rikstoto byr igjen på Gulljackpot og dobbel førstepremiepott.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en spennende mandag, som innledes med V4-lunsj fra Gävle. På Leangen er det duket for JACKPOT og hele 453 193 kr ekstra i sekserpotten og det er internasjonal omgang. I Sverige er det Mantorp som er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Men det er uten tvil Leangen som er det spillemessige interessante i kveld og kveldens V65-omgang er den sjette på Leangen hittil i 2018. Tre av omgangene har vært svært favorittpregede og V65-utbetalingen har vært laber. I kun to av V65-omgangene har det blitt litt futt i sekserutbetalingen og det var sist mandag og mandag 1. januar, og begge gangene har undertegnede fanget flotte gevinster.

Strålende V65-mandag på Leangen 15. februar

Det mellomstore V65-forslaget (innl.pris kr 960) satt igjen med fem hester i V65-6 på Leangen forrige mandag, men dessverre ble 9 Gikling Lomeo tatt ned oppunder mål av storoutsideren og 9. valget 2 Søyset Kaiser. Utbetalingen for seks rette ble dermed gedigne 118 200 kr, mens det ble spreke 1 493 kr for fem rette. Således ble det pene 7 465 kr tilbake på forslaget. Systemspillet (fire andeler a kr 1000) hadde markert for Søyset Kaiser i V65-6, men der ble det ett poeng for mye og således "kun" 12 femmere og 17 916 kr i "trøstegevinst".

Men mandag 1. januar ble 2018 åpnet med et brak for undertegnede da det ble voldsom uttelling på Leangen. Halve sekserpotten ble fangsten da og her er en oppsummering: V65-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 864 betalte tilbake kr 26 661.

På Eksperten ble det treff for følgende andelslag:

2 andelslag ti andeler a kr 100 – kr 26 661 per stk

4 andelslag fire andeler a kr 250 – kr 26 661 per stk

2 andelslag fem andeler a kr 200 – kr 26 661 per stk

2 andelslag fem andeler a kr 300 – 27 759 kr per stk

3 andelslag fire andeler a kr 500 – kr 53 791 per stk (disse tre andelslagene fikk to ganger seks rette og dobbelt opp da jeg hadde markert for ni hester i V65-2, her startet det til slutt kun sju hester, og siden 2. valget vant ble det dobbel glede)

1 andelslag (systemspill) – fire andeler a kr 1000 – 30 792 kr

Totalt innspilt V65 kr 460 941 – total innsats Eksperten kr 23 975

V5

Her ble det klaff for V5-forslaget med innl.pris kr 972, og dette betalte tilbake kr 19 787 kr

På Eksperten ble det følgende:

2 andelslag fem andeler a kr 200 – kr 19 787 kr per stk

1 andelslag fire andeler a kr 250 – kr 19 787

1 andelslag fire andeler a kr 300 – kr 19 787

Totalt innspilt V5 på Eksperten kr 79 148 – total innsats V5 på Eksperten kr 6 634.

I kveld er det altså jackpot med 453 193 kr ekstra i sekserpotten, ettersom favorittene stod i kø i V65-omgangen på Biri og det ikke ble utbetaling på fire rette. Merk ellers at det er ti løp på Leangen i kveld og således ekstra V4-omgang med spillestopp kl 18.10 og de to første V65-løpene er samtidig V4-3 og V4-4. Jeg finner min jackpotbanker i V65-5.



Ny seiersmaskin fra Husbyn?

Det begynner å bli noen år siden Frode Husbyn hadde seiersmaskinene Bagpipe (24 seire) og F.X. Pips (ni seire på 17 starter), men mon tro om ikke den svært dyktige travtreneren kan ha en ny seiersmaskin i 3 Seaborn Titanic som blirr klar favoritt i V65-5 i kveld. Den seksårige Thai Tanic-sønnen ble toer bak stortalentet Master De Pan i V75 nest sist og tetvant et V65-løp meget enkelt for 14 dager siden. Viste da at startferdighetene er utmerkede og blåste til tet fra sjuendespor bak bilen. I kveld er det tredjespor og Frode Husbyn kunne også fortelle undertegnede at det blir amerikanervogn for første gang (slik også Bagpipe gikk med i mange seiersløp).

3 Seaborn Titanic skal ha en meget flott vinnersjanse i kveld og jeg bankerspiller hesten i V65-6. Også i V5-spillet og i DD-spillet blir 3 Seaborn Titanic min banker.



Solhus opp - må strekes

V65-1 er et uoversiktlig varmblodsløp der jeg krysser for seks hester allerede på det minste V65-forslaget. En tilsynelatende 9 M.S. Capisce blit mitt frekke drag. Med all respekt for Gunnar Bergem som har kusket sin egen hest i de 37 siste løpene med ett unntak (da satt Eirik Høitomt opp og det ble seier), så er det andre boller med friskusen Atle Solhus opp som kusk.

Klart bedre enn raden

Også i V65-2 lanserer jeg en lite spilt hest som mitt drag. Jomar Blekkan var ikke veldig optimistisk når jeg pratet med ham i morgentimene mandag med tanke på sin egen 11 Call Me Superb i dette løpet. Hesten var svak sist og ellevtespor og sprint er heller ikke noe pluss. 4 Folsom Force er klart bedre enn raden og skal normalt kunne hevde seg godt mot kveldens motstand. Edvard Kristiansen er spennende kusk på denne i kveld.

Bra sjanse for favoritten i V65-3

Det er ingen tvil om at nytente 6 Buvoll Kos er en motivert favoritt i V65-3 og får Jomar Blekkan denne feilfritt rundt også i kveld, er det trolig vinneren. Men siden jeg har valgt en annen banker, så garderer jeg litt. Det er blant annet verd å merke seg at lite spilte 3 Mai Viktor endelig tok en seier igjen (har vist fin kapasitet så mange ganger), overlegen sådan i Østersund fredag til over 26 ganger pengene.

Luring fra Mosjøen

I V65-4/V5-1 blir 6 Balder Halbak forholdsvis klar spillefavoritt og det er ingenting å si på at denne blir favoritt. Men på gardering synes jeg blant annet at 4 Zarahs Valentino er spennende. Roar Nilsskog fra Mosjøen har en fin hest her og årsdebuten var meget positiv. Med ytterligere forbedring i kveld, kan hesten ta karrierens andre seier.

Tetkampen avgjør

I V65-6/DD-2 var jeg veldig lenge inne på å lansere 1 Federal Crown som min V65-banker i kveld. Vallaken står uten seier på sine fem siste starter, men har levert strålende løp hver gang. Jeg var i kontakt med kusk Ragnhild Bjørnbeth mandag morgen og hun har god tro på at hun klarer ¨å svare teten med 1 Federal Crown. Det er i all hovedsak nytente 2 Orantes i mot, men de som ikke bruker Seaborn Titanic (V65-5) eller Buvoll Kos (V65-3) som banker, har et klart alternativ i 1 Federal Crown i V65-6.