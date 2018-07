V65-jackpot med nye utfordringer på Øvrevoll

Rafael Schistl er sentral på Øvrevoll torsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En svært innholdsrik torsdag venter, og her finnes det flere STORE høydepunkter. Lindesberg er først ut med deres V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Klosterskogen serverer en strålende V65-jackpotomgang kl.18.55, og det ligger 389 871 ekstra i sekserpotten. Øvrevoll avrunder så torsdagen med en meget utfordrende V65-omgang kl.19.30. Det er også JACKPOT her denne kvelden, og det ligger 279 705 ekstra i sekserpotten.



Nye solide tips på Bro Park 21. juli!

ALT satt i V4-spillet denne lørdagen, og vårt minste forslag på Kr.144 betalte ut Kr.962,-. Skrellen Tatlisu (5-valg) ranket våre eksperter som et 2-valg, og den var med på absolutt alt. Tok du rygg?



Strålende galoppklaff på Bro Park!

Det ble flott suksess for våre galopptips til V4 og V5-løpene på Bro Park onsdag. Systemspillet med fire andeler a kr 750 suste rett inn til meget flotte 18 224 kr i utbetaling. Også i V5-spillet ble det flott klaff. Det mellomstore V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som det skulle og betalte tilbake pene 5 262 kr.

Deilig trøstegevinst på flere systemer på Øvrevoll 19. juli!

Ingen greide å løse V65-rebusen på Øvrevoll torsdag, men vi kom til lukene på våre største V65-system (fire andeler a Kr.1500). Disse betalte ut Kr.19 244 hver seg, og vi var altså ikke langt unna svært store kroner denne torsdagen.

Vi var altså ikke veldig langt unna store kroner på Øvrevoll sist torsdag, men de store systemspillerne måtte nøye seg med en trøstegevinst på Kr.19 244 på deling. Nå kvesser våre eksperter Birger Christensen og Morten Olsen klørne påny og byr på følgende til kveldens jackpotomgang:



Sist torsdag var det altså ingen som klarte seks rette på Øvrevoll. Derfor legges ca 280 000 ekstra i sekserpotten nå, og det er ikke sikkert at det er veldig mange som får dele på den potten. 3 Delacroix i V65-3 og 1 Crossroad Blues i V65-4 blir ganske store favoritter, men vi registrerer at Jan-Erik Neuroth garderer Delacroix med flere hester. I V65-4 har flere nærmet seg Crossroad Blues, og det er derfor spennende å gå litt i mot.

I stedet prøver vi med alenestrek på 3 Eyecatching i finalen. Har møtt flere av de beste, men vært mye slått. Sist var det fremgang, hvor han spurtet fort til tredje. Trener Petersen mener torsdagens distanse passer klart bedre, og han blir skuffet om det ikke blir seier. Vi får råd til litt gardering på V4, men også der er han banker på de minste flate.

