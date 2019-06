V65-jackpot med utfordringer

Ulf Eriksson er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Undertegnede serverte nok en gang solide tips til Sverige, og det ble FULLKLAFF for den største bongen pålydende Kr.1 800 denne tirsdagen. Hele Kr.10 013 kunne man hentet om man hadde tatt rygg på den bongen. Fabulous Journey innfridde som en banker av stål, og Argbiggan (3-valg / BANKER I DD) innfridde som en ordentlig godbit!

Det er altså JACKPOT i kveldens V65-OMGANG, og dette er en omgang med bra potensial. Vi skal prøve å felle dagens tyngste favoritt, og samtidig har vi jobbet frem flere ordentlig bra objekter. Bankeren som vi tilslutt landet på dukker opp i V65-4, og her står 1 Santana's Ultimate alene. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Harryet Hazelaar – Kan være helt klink i et dårlig innledningsløp. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og sist feilet den fra seg en andreplass samt en tid på 13-tallet. Får bare Ricky Eklund denne rundt uten tull, ja, da tror vi ikke den taper, og den er verdt et forsøk som et frekt objekt! SKAL MED PÅ ALT!

V65-2 : 10 Joel Klipp – Er enormt formsterk, og nå kommer seieren? Den spurtet voldsomt etter et passivt opplegg nest sist (23,5 s 800m), og kom til mål som ubrukt da. Spurtet også sterkt på en oppjaget sprint sist, og her gikk den kruttsterke 20,0 s 800m. Står i et nydelig spor på tillegget, motstanden er ikke veldig formsterk, og klaffer det bare litt på veien så må sjansene være solide. SPILLES!

V65-3 : 1 Conrads Janne – Vinner dette løpet feilfritt, men den er ustabil, og da spesielt med volte hvor den har vært dum. Gikk et fantastisk løp etter galopp sist, og tiden må sees i lys av en elendig bane. Leder hele veien i kveld? Er en banker for de frekke! 10 Olympig Girl – Er betydelig bedre enn raden, og den er skrellaktuell. Gikk et bunnsolid løp etter grov galopp sist, mens den ble sittende bom fast nest sist. Er den vi frykter mest mot favoritten vår.

V65-4 : 1 Santana’s Ultimate – Har vært knallgod i dødens to ganger på rappen, og den har virkelig funnet toppformen! Blir solid kuskeplusset på lørdag, og kommer den seg bare OK ut fra sitt innerspor i volten, ja, da skal mulighetene være store. Motivert favoritt som normalt vinner dette løpet uten tull.

V65-5 : 2 Pyckolina – På en dag som i dag hvor spillerne har fokus på V75-omgangene samt CL-finalen så vil dette være en omgang hvor omtrent ingen jobber med. Dermed vil 9 Lome Storm bli helt ekstremt hardt betrodd. Står med fem strake, den har vært god, men for vi som har jobbet med dette løpet er det ikke snakk om noen klink vinner… Vår ide er grunnkapabel, den er kjapp fra start, og den skal bli svært spennende å følge i årsdebuten. Er verdt et forsøk direkte, og det til bra odds i lukene.

V65-6 : 10 M.C.C. Orlando – Har normalt en veldig god sjanse i et løp som dette. Er en solid hest i grunnlaget, og det skal bli spennende å se den etter en liten pause. Kan neppe få noe veldig mye bedre løp enn dette når det gjelder motstand, og den skal stå først. 9 Soul Tan – Er nok den beste hesten i feltet, men den har ikke vært som best hittil i år. Var strålende ved flere anledninger i fjor, og finner den bare litt form igjen så duger den godt. Motbudet.