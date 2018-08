V65-jackpot på Bjerke i kveld

Catherine's Chevy og kusk Eirik Høitomt blir storfavoritt i V65-4/V5-1 på Bjerke i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportslig er det naturligvis Bjerke travbane som har hovedfokuset denne tirsdagen, I kveld er det treåringene som skal ut i diverse kvalifiseringsløp til den store Klasseløpssøndagen om 11 dager. I Sverige er det V4-lunsj fra Hagmyren og til kvelden byr Solvalla på en flott V64-omgang.

Favorittene stod som ventet i kø på Bjerke onsdag, med ett unntak. 5 Mjølner Torine holdt enkelt unna for storfavoritten Ness Tjo Edel i V65-2, og dermed ble det ikke helt bunnutbetaling i V65-spillet. 864 kr for seks rette og som ventet ingen utbetaling for fem rette. Det betyr at det er ekstra jackpotpenger å spille om i kveld. 302 217 kr er summen. Det ser oversiktlig ut også i kveld. Men jeg velger ikke å spille V6, det blir V65 og jeg ganger opp bongene og spiller samlebonger.

Tjomsland-suksess også i dag

Øystein Tjomsland hadde en flott dag på Bjerke i går og både Philip Ess og Thankful imponerte i sine seiersløp. I kveld har Tjomsland-stallen solide vinnersjanser i både V65-1 og V65-6.

Skal være overlegen i V65-1

I V65-1 setter Tjomsland seg opp bak talentfulle 9 Brenne Blesa. Denne ble toer i det svenske Hoppekriteriet for drøye to uker siden og var helt på linje med vinneren Voje Maren over mål. Det var hoppas andre start i karrieren. Hun debuterte faktisk i kvalifiseringsløpet til det nevnte Hoppekriteriet med en overlegen seier. Motstandsmessig ser det meget overkommelig ut i kveld og det skal være toppsjanse for storfavoritten. Min første V65-banker.

Høitomt innfrir med storfavoritten

I V65-4/V5-1 som er et av tre kvalifiseringsløp til varmblodskriteriet og her blir 6 Catherine's Chevy blytung favoritt. Henry Rorgemoens knallfine treåring måtte strekke våpen som favoritt i Märtha-løpet på Biri, men gjorde et eventyrlig bra løp. Kom så ut på Åby i starten etter og sammen med Peter Untersteiner lenset hesten unna i tet og vant på råsterke 12.9/2140 meter. Er hesten i vanlig skikk, styrer nok Eirik Høitomt tidlig til tet og da skal løpet være over. Soleklar banker i både V65 og V5-spillet.

Tjomsland-show i V65-6/DD-2

Øystein Tjomsland har et lass med gode unghester på sin stall og i V65-6 som er et av kvalifiseringsløpene til kaldblodskriteriet, har Tjomsland treneransvar for de tre klare favorittene. Han velger selv å kuske 4 Våler Nikolai, mens han overlater 1 Rappstjernen til Tom Erik Solberg og 6 Vestpol Kongen til Svein Ove Wassberg. Jeg rangerer de hestene ganske likt, men velger meg 1 Rappstjernen som min DD-banker, da denne er den meget sannsynlige tethesten.

Åpent i V65-2

V65-2 er et av kvalifisieringsløpene til Hoppekriteriet for kaldblods og her blir 5 Jeksa ganske klar spillefavoritt. Hun var med i det svenske Hoppekriteriet, men vist litt tvilsom vilje der, både i kvalen og finalen. Møter klart billigere motstand i kveld, men jeg syner favoritten og spiller fem hester på samtlige V65-forslag.

Hamre eller Gundersen eller.....

I V65-3 havner hovedtyngden av spillet på 7 Royal Muscle og 5 Noble Superb. Begge var med i finalen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp på Biri i sin siste start og begge leverte flotte innsatser. Det er billigere imot i kveld, men litt uvisst hvordan startsiden blir. Anders Lundstrøm Wolden varsler skoløs og amerikanervogn på 2 L.A.'s Magic Moment og er optimist. Jeg betaler derfor for denne på de to største V65-forslagene.

Flott klasse på V65-5

Vinneren av Prinsesse Märtha Louises pokalløp Max Brady er med, vinneren av Hans Petter Tholfsens minneløp på Jarlsberg Stoletheshow er med og i tillegg er plussvarianter som 3 Noble Tile og 2 Thai Explosive med bak startbilen i V65-5. De fire blir mine utvalgte i V65-5 som er et veldig fint spilleløp.