V65-jackpot til kvelds

Hans Christian Holm er aktuell i Harstad lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Harstad byr på en herlig JACKPOTOMGANG denne kvelden, og her skal vi være med å jakte den ekstra deigen med over 200 000 ekstra. Det finnes flere alternative bankere, men på den største bongen velger vi å spille bankerfritt. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Augustus F. – Innersporet i Harstad på en kjapp sprint er ikke det beste, men Augustus F. følger bilen fra start, og sjansene for tet burde være store i dette lille feltet. Motstandsmessig er dessuten dette en helt riktig oppgave for Augustus F., og med den beste kusken i feltet opp, ja, så kan ikke vi gjøre annet enn å tro HARDT! I Finland sist fullførte den meget fint på en dårlig bane, og formen skal være god.

V65-2 : 1 Hauan Balder/3 Sjø Bris – To hester gjør opp. Hauan Balder viste bra skalle sist med å svare opp helt hjem, og den utvikler seg fint i sin nye regi. Leder dette lenge! Sjø Bris – Var klink overlegen sist, mens den ble sittende bom fast nest sist. Har overlydsfart i kroppen sin, og vil garantert by opp til match. DOBBELTBANKER!

V65-3 : 2 Broadway – Har fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort veldig godt. Kommer ut mot en relativt overkommelig gjeng, den står i et bra spor, og som veldig lite spilt er den litt spennende. Settes knepent foran 8 Netanica.

V65-4 : 2 Pinewood Man – Tet og slutt? Den har vært bunnsolid på slutten, den er veldig kjapp fra start, og leverer den som de siste gangene så blir den ikke enkel å slå. 4 Filippa BR – Følger bilen fra start, og skulle den greie å hente en lengde på Pinewood Man, ja, da er dette hesten å slå. Gikk fullt godkjent i tøffe omgivelser i Sverige sist, men da ble det litt hjulhekt i kulissene på oppløpet. Motbudet!

V65-5 : 6 Stina Mi – Helskummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide er veldig grunnkapabel, og i fjor kammet den med seg hele seks seire. Har plundret mer i år, men formen er slett ikke verst. Gikk nemlig solid etter galopp sist, og leverer bare denne på sitt beste, ja, da duger den svært godt i omgivelser som dette. SKAL PASSES!

V65-6 : 6 Kringlers Viktor – Er den helt overlegent beste hesten i feltet, og den blir TUNGT betrodd. Er imidlertid ikke til å stole på, og det er hovedgrunnen til at vi velger å spekulere. Innersporet på tillegget er heller ikke et pluss. Vinner om den oppfører seg, og den er motivert, men…