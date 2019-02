V65-jackpot til lunsj

Rikard N. Skoglund. er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: RJ.Auran/hesteguiden.com

Romme sparker i gang februar med en herlig V65-omgang til lunsj, og det er altså JACKPOT i dagens omgang med hele 717 607 ekstra i sekserpotten. Flere meget spennende objekter er jobbet frem, favoritter er i stor fare, og her skal vi virkelig ta for oss. Dagens klart beste banker kommer ut i V65-4, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro knallhardt på 11 Testa Di Cavolo. Ta rygg på følgende snadder:



V65-1 : 10 Fastnet – Satt i en dårlig rygg ned mot siste sving sist, men spurtet meget sterkt når den fikk skikkelig fritt frem mot oppløpet (12,6 s 400m). Ligger stadig i skorpen, den kommer ut i overkommelige omgivelser, og klaffer det bare litt på veien burde den være HET! MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 1 Västerbo Quriosa – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og storformen er neppe langt unna. Spurtet klart godkjent innvendig sist, og var nok ikke helt tom over mål. Gangen før svepte den feltet, gikk 16,5 s 1000m, og vant lett. Er trolig ytterligere forbedret nå, og blir neppe veldig enkel å fange fra tet. SPILLES!

V65-3 : 8 B.W. Sessa – Er VELDIG bra, og den skal stå først her. Glem ikke at den nest sist plukket ned Diadem Viking (denne ble strøket fredag formiddag), og da stod altså B.W. Sessa 20m bak… Vant også enkelt på isen sist, og den virker å ha kapasitet litt utover det grunnlaget den har på konto. Er formen på plass etter en liten pause så skal storfavoritten Diadem Viking få kjørt seg, og vi må bare prøve oss med B.W. Sessa.

V65-4 : 11 Testa Di Cavolo – Er en TØFFING som vi bare liker bedre og bedre. Er kun 4-år, og det skal bli spennende å se om Hans R. Strömberg har litt tanker rundt større løp senere i år. Har styrken til å nå veldig langt, og vi er inne på at det snart løsner for fullt for denne. Har de to siste gangene avsluttet formidabelt, men i begge disse løpene har den blitt «felt» av spor en (er elendig fra start). Bakspor passer bedre, den er solid kuskeplusset med Rikard Skoglund, og distansen passer nok bedre enn for de andre. LAR SEG IKKE STOPPE? VI BANKER!

V65-5 : 10 Rita C.D. – Her blir 1 Havebergs Knight blytungt betrodd, og hadde dette vært en Havebergs Knight slik den var på sitt beste for noen år siden, ja, da hadde den trolig vært helt klink. Har dog slitt VELDIG de siste årene, og løpet som den vant sist var ekstremt billig. Holdt altså unna på stumme bein for Bobo… Nei, her må vi bare spekulere, og vi gjør det med en hoppe som har stor fart i kroppen sin. Har dessuten vært matchet i tøffe omgivelser, og den duger i et løp som dette. Var helt grei sist, mens den spurtet meget bra i V75’en nest sist. Rikard Skoglund opp er et solid pluss, og den skal passes. 9 Mr. Creation – Er en annen som skal passes. Dette er nemlig drømmebetingelser for den kjappe vallaken etter Mr. Commissioner, og med tre løp i kroppen etter pause så burde formen komme for fullt nå. OBS!

V65-6 : 9 Il Mio Hooligan – Åpen finale, og her kan en bred gardering vise seg å være smart. Hesten vi prøver oss med rader ikke akkurat opp, men den holder en ordentlig fin form, og dette kan fort bli veldig riktig om det bare skulle bli litt kjøring fra start. Kan nemlig få det sydd opp, og den er verdt et forsøk som veldig lite spilt. OBS!