V65-kveld fra Bodø

Premier Kronos og John Østman. Lørdag kjører Sigmund Jakobsen. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Sørlandet: Gnistrende V75-omgang med Gulljackpot

Tippetips: Lørdagskupong med flere norske lokaloppgjør

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

En innholdsrik lørdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Vi skal først til Sverige denne lørdagen, og da skal det dreie seg om galopp fra Göteborg. Moroa her er i gang kl.12.15. Deretter retter vi ALT fokus mot Sørlandet, og V75-GULLJACKPOT! V75-1 starter kl.15.15. Som om ikke det var nok så skal vi også opp til Bodø en tur hvor en herlig V65-omgang venter, og her er vi i gang kl.19.10.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen











Bodø avrunder lørdagen med sin V65-omgang kl.19.10. Det er flere ganske tynne løp, og vi ganger derfor opp våre litt større bonger. Dagens beste banker dukker opp i V65-5, og her står 6 Kor Kosen alene. Tidlig tet og slutt! Ta rygg på følgende:







Bodø avrunder lørdagen med sin V65-omgang kl.19.10. Det er flere ganske tynne løp, og vi ganger derfor opp våre litt større bonger. Dagens beste banker dukker opp i V65-5, og her står 6 Kor Kosen alene. Tidlig tet og slutt! Ta rygg på følgende:

V65-1 : 4 Premier Kronos – To hester kan vinne? 1 EL Muro BR blir hardt betrodd i innledningsløpet, og den kan naturligvis vinne. Vi er dog inne på at vår tipsener er en bedre hest, og når den i tillegg varslet form i Finland sist så må vi bare varsle litt. Spurtet nemlig fint etter sene luker i et ganske hardt selskap da, og den fikk et pluss i kanten av oss. Har vunnet fire av de siste seks gangene den har vært i Norge, og sist den var i Norge (4. august 2018) satt den banerekord i Harstad på 11,2. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 3 Staro Mary Lou – Er egentlig en veldig grunnkapabel hoppe som burde hatt et langt høyere grunnlag på konto enn hva den faktisk har. Avgjorde lekende lett etter en turbetont styring sist, men den så utrolig fin ut for dagen, og vi hadde 13,3 s 1000m på klokken som ubrukt. Her burde den kunne få gratis tet, og siden skal det en god hest til for å plukke den ned. Vi dobler naturligvis bongene med tøffingen 6 Perfect King.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 9 Daragon – Er i en egen klasse når det gjelder kapasitet i dette feltet, og den har en stor sjanse å runde om den bare går feilfritt. Gikk et sterkt prøveløp, og den kommer til Bodø med flott form. Vi er veldig inne på at det løsner i kveld, og iler til med tipsnikken. MÅ MED PÅ ALT!

V65-4 : 6 Kemp Classic – Ble trykket ned til 1,3 i totoen sist, men feilet et par ganger da. Viste dog overlydsfart, og formen er det ikke noen feil på. Her er det særdeles billig mot, og feilfritt tror vi ikke den taper. At den også er behandlet siden sist er jo naturligvis noe vi liker. Har en stor sjanse, og dette er en banker for de som ønsker å spille tynt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 6 Kor Kosen – Har vært et eventyr etter den kom opp til Nord Norge, og den har virket omtrent uslagbar i grunnlaget sitt. Har radet opp med sterke prestasjoner, og formen virker fortsatt å være knallbra. Eneste minuset er at den fra tid til annen sliter med aksjonen sin. Dog virker dette å være under kontroll, og det er ikke mye som taler mot denne favoritten på lørdag. Her kommer vel det en ny seier?

V65-6 : 10 Myr Faksen – Holder toppform, så får vi se hvor villig den er i kveld. Pleier jo å runde denne gjengen når den leverer på topp, og den skal stå først på ranken. 4 Willblesen – Er luringen i finalen. Er i toppform, og vi liker godt at den får opp offensive Stian Pettersen. Kan ikke få et spesielt mye bedre løp enn dette, og den skal ikke glemmes.