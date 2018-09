V65-kveld fra Skive med all-inn på Flemming Jensen

Flemming Jensen var på plass på Bjerke under Derbykvalifiseringene for halvannen uke siden. Men lyktes ikke med å kvalifisere hardt betrodde Global Unreal til dagens Derbyfinale på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Bjerke: Fantastisk V75 på Bjerke søndag

V4 Bjerke: Hoppene gjør opp i søndagens V4-vorspiel

Tippetips: Sju kamper fra Nations League på søndagskupongen

Oddssingel 1: Oppturen fortsetter for Norge

Oddssingel 2: Danmark får det ikke lett mot Wales

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En fantastisk Bjerkesøndag står for tur. 12 løp står på programmet og hele åtte klasseløpsfinaler skal avgjøres. Det er pengestinne løp også, vinneren av varmblods-derbu kan kvittere ut 1 000 000 kroner og dersom vinneren er meldt i Premiesjansen dobles premien. Det er internasjonal V75 på menyen, men før det skal det kjøres fire løp, alle Hoppefinalene i både Kriteriet og Derby. Disse fire løpene utgjør samtidig søndagens V4-omgang. I tillegg til dette er det internasjonal V65-omgang i Skive søndag kveld, etter at Bjerke er ferdig med sin store Klasseløpssøndag. Og det er nettopp Skive det heretter skal handle om i denne artikkelen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nordisk V65 fra Skive

Der er 70-års jubilæum på Skive Trav i dag, og dagen fejres bl.a. med Nordisk V65 som tegner ganske interessant på den danske baner der måler 950 meter og hvor man skal være opmærksom på der er open stretch.

Bankeren:

Flemming Jensen bliver altid hårdt spillet på disse løbsdage, men har reelt to rigtigt store chancer i V65 i dag og kan meget vel både i 6 Andre Ward i V65-6 og 2 Børge i V65-1 have et par gode heste som kan blir mine bankere. Begge heste har enorm kapacitet og virker til at kunne løse deres opgaver med sejre.

Luringen:

7 Celebrity Wind i V65-4 var syg senest og gav sig fra spids, men går den som i forrige start er den helt sikkert med fremme. Yderligt spor, men er hurtig fra start og skal være en god chance.

V65-1:

2 Børge har enorm kapacitet, men er stadig ikke til at stole på. Jeg vurderer den til klart bedst i feltet her på kapaciteten, og sidst gik den fremragende efter en mystisk galop. Hesten har en toptid i kroppen på sprint og er bedst uden sko, hvilket man fra stalden håber at kunne køre den sådan i starten her.

7 Victor Rush er en herlig hest, der altid har chance, men som er bedst med et godt rygløb. Er fint inde i løbet, men sporet kunne have været bedre. Løser det sig med positionerne har den topchance. 5 Balotelli er en hurtig hest, der kan åbne fra start og på sprint gives sendes offensivt fremad fra start. Balotelli er godt ind i løbet og altid en chance. 1 Safari K har et for den perfekt startspor og kan få det perfekte løb fremme forrest i feltet. Kan godt overraske.

V65-2:

7 Donttakeiteasy virker bedst blandt deltagerne i løbet her, og er bedre end man lige kan se ud fra resultaterne. Hoppen tilhører Top 5 i årgangen blandt hopperne og derfor kunne hesten sagtens være et bud som ”Banker” her, hvor den er perfekt inde. 8 Dominique A P virker som en hoppe på vej fremad og er meget stærk, så den kan om nødvendigt selv skabe løbet. Dårligt startspor og skal skynde sig for at nå helt frem, men må regnes med topchance.



5 Duka Moseby førte sidst efter 1.12-fart de første 1000 meter og holdt længe godt ved i et godt besat løb. Har formen på top og er hurtig fra start, så på sprint er den en hest man skal holde meget øje med. 2 Dorikan Lund er hurtig fra start og kommer givet til at sidde enten i spids eller bag den førende. Har meget fart i kroppen og passer givet på den korte distance.

V65-3:

10 Cicero Cæsar er en meget fin hest, der virker i fremgang og som har leveret rigtigt flotte præstationer de sidste starter. Sporet kunne være bedre, men på den anden side virker det til at hesten med rette rygløb kan suse frem til slut og vinde. 3 Hiawatha River vandt på Copenhagen Cup-dagen til 71 gange pengene fra spids og fra et godt spor forsøges den ganske givet igen fremad fra start. Virker i fin form og vil have fordel af at sidde med fremme i feltet.

1 Count On Me K G er en fin hest, der ser godt ud og som kan åbne fra start. Dermed er vinderchancen der absolut, og hesten gik godt efter et hårdt løb i sidste start. 6 Wilma J kan være en overraskelse, da den nu og da leverer gode præstationer. Virker i god form og Bent Svendsen kan vise sig at være en god kusk til denne hoppe, der hvis den går uden sko kan være værd at holde øje med.

V65-4/V5-1:

6 Dortmund har en spændende opgave, men er trods alt kun 3 år og har ikke startet så mange gange endnu. Desuden er den ude på sprinterdistancen og mod ældre samt mere rutinerede konkurrenter. Alligevel tror jeg hesten kan vinde, for den var meget imponerende trods et hårdt løb i forrige start. 5 Flædie Grim virker bedst på kort distance og med spor i første række, så den bliver givet sendt fremad mod en mulig føring og skal regnes, men virker ikke som en hest der bare vinder løbet og ofte bliver Flemming Jensen ofte overspillet.

3 Armani Flamingo har gjort det godt, men stadig ikke indløbet så mange penge. Er konstant med fremme og har et godt spor, men bør absolut være en topchance. 7 Celebrity Wind var ikke som bedst senest, hvor den gav sig fra spids og næppe kan have været frisk. Var rigtig fin i forrige start på Axevalla og er den som bedst, virker den til at have topchance selv fra yderligt spor.

V65-5/V5-2:

4 Donna Donna har længe virket bedre end resultaterne, og fik uddeling sidst, hvor den efter en god præstation sejrede foran Børge. Hoppen fik et godt afventende løb, men hang et stykke i sporene og afgjorde sikkert. Donna Donna er stærk og trives på distancen. Topchance. 9 Race Cowboyland gør sit bedst hver gang og er yderst stabil, så den søger igen et rygløb og så ved vi den runder mange til slut. Kan absolut vinde et løb som dette og formen ser ud til at være på top.

1 Cutthecrap var fin i forrige start, men galopperede senest. Er ikke helt til at stole på, men træder den an virker den stærk og bør være en hest der kan overraske. 6 Gentleman får ikke problemer med distancen, men er lidt svær at sætte ind i løbet. Dog bliver det spændende at se hesten med Jeppe Juel i sulkyen. Kan overraske.

V65-6/V5-3:

6 Andre Ward gør sin første start i Flemming Jensens regi og det bliver spændende. Der er enorm kapacitet i hesten, der deltog i Dansk Trav Derby for to år siden. Jeg tror den er klar og anbefaler den som V65-Banker og V5-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





3 Speedy Højlund kan meget og er absolut modbuddet til Andre Ward. Kom ikke rigtigt til i sidste start, hvor kusken ellers troede meget på hesten. Godt spor og plejer at gøre sit bedste, så den har topchance. 1 Vip Hall har god form og et perfekt spor, så med rette løb fremme i feltet er den en god pladschance.