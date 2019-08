V65-kveld med banker på revansjejakt

Myr Faksen og kusk Hans Christian Holm. Lørdag kommer de ut i Harstad. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Bergen: Herlig V75-omgang med NM for stallansatte

V4/V5 Klampenborg: Flott lørdagsgalopp på Klampenborg

Oddstips 1: Liverpool fortsetter fremgangene borte mot Southampton

Oddstips 2: Dyche taper alltid mot Arsenal

Oddstips 3: Aubameyang med sensasjonell statistikk mot Burnley

Oddstips 4: City får tøff kamp av Eriksen og Tottenham

Tippetips: Toppkampen ingen vil tape er høydepunktet på lørdagskupongen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Vi elsker disse V75-lørdagene, og det er uten tvil det store høydepunktet i uken. Nytt fra lørdag er at Amedia overtar travsendingene til VG, og det betyr at sendingene vil være mulige å få tilgang til for Nettavisens lesere og Amedias digitale abonnenter i 73 ulike aviser/nettaviser. Dermed får du enormt mye god travsport servert live på nettavisen.no i årene fremover.



Les mer om hvordan du får sett V75 direkte på Nettavisen og Amedias aviser her!

En innholdsrik lørdag venter, og først ut er Klampenborg med sin lunsjgalopp kl.12.45. Her blir det både et V4 + V5-spill. Deretter skal vi til Bergen hvor dagens høydepunkt skjer. En gnistrende flott V75-omgang starter kl.15.00. Harstad avrunder så lørdagen med sin V65-omgang kl.19.10.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Harstad står for kveldsmoroa denne lørdagen, og det er en flott omgang med ganske mye bra hester vi har foran oss. Når det gjelder dagens beste banker så dukker den opp i finalen, og vi spekulerer ikke mot formbomben 12 Myr Faksen. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 9 EL Muro B.R. – Vi innleder med et monteløp denne kvelden, og går alt riktig for seg så skal EL Muro B.R. ta seg av et løp som dette. Var enorm under sal tredje sist, og på ren kapasitet er ingen i nærheten. Usikkerhetsmomentet er at den skuffet under sal i de siste to løpene den gjorde i den stilarten i Norge. Gikk da kun på det jevne, men viser den samme takter som tredje sist, ja, da er det ikke snakk om saken. Bankes på den lille bongen, men vi prøver fakta å plukke med noen hester mot på de større bongene.

V65-2 : 5 Quadro Bonanza – Vant sprettlett fra tet med tilsvarende kusk/betingelser nest sist, og dette er en ordentlig vinnerhest. Var dog veldig under pari i V75’en sist, og den trakk seg da etter en luftig åpning. Her burde den komme seg gratis til tet, ingen i dette feltet har «mot» til å trykke opp noen fart, og det ser veldig bra ut på forhånd. Vinner normalt om den bare leverer som den skal.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 5 Søviktindra – Er den helt overlegent beste hesten i dette feltet, og når den nå også er 20m billigere ute kontra 6 Sjøvoll Anna, ja, da kan ikke vi gjøre annet enn å tro mye på denne. Den ble sjenert til galopp mot den første svingen sist, tapte mye, men gikk sterkt i kulissene i etterkant. Nest sist feiler den i en slags seierskamp mot oppløpet. Vi tror ikke den taper dette i en feilfri utgave, og iler til med tipsnikken.

V65-4 : 4 Perfect King – Var langt under pari sist, men på kapasitet er ingen bedre enn denne i et felt som dette. Det at Høitomt kjørte den sist kan fort bety at han har gitt trener/eier noen råd om denne grunnkapable hesten, og den skal derfor bli spennende å følge i kveld. HC Holm har et godt tak på den, og den er såpass god at den kan vinne dette fra dødens. Plasseres først!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 12 Stina Mi – Spennende løp med flere hester som er bedre enn raden. Ideen gikk bra for samme kusk nest sist, og vi hadde derfor tro på den sist. Feilet da i tetkampen på startsiden, tapte mye, men gikk solid i kulissene. Virker til å ha toppform i kroppen, og den er helaktuell med litt flyt på veien. 6 Å. Duheiterabalder – Er ingen enkel hest, men den gikk solid etter galopp/pause sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Nå får den opp HC Holm, den står spennende til på strek, og den må tas på alvor!

V65-6 : 12 Myr Faksen – Feilet som helt klink på oppløpet i V75’en sist, og er rett og slett i en helt fantastisk form. Er fakta lenge siden den har vært så god som nå. Her har den et veldig billig løp foran seg, og det vil overraske oss mye om det ikke er duket for en saftig revansj. Dette er dagens i særklasse beste banker, og vi går ALL IN!