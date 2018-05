V65-kveld med Høitomt som nøkkelkusk

Seiersmaskinen Avery blir klar favoritt i V65-6 på Biri i kveld sammen med kusk Eirik Høitomt. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en strålende travhelg foran oss. Lørdag er det finaleløp på Bjerke med veldig flott sport og det er i tillegg Gulljackpot i V75. Søndag er det klart for Copenhagen Cup på Charlottenlund travbane med Ferrari B.R. på startstreken og det er i tillegg stor internasjonal V75-omgang. Før den tid skal vi gjennom en fredag som innledes med V65-lunsj fra Åmål. I kveld er det så V65 på Biri, mens Østersund arrangerer den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om kveldens V65-omgang på Biri, der mye tyder på at Eirik Høitomt blir nøkkelkusk. Jeg vurderte Høitomt som bankerkusk både på 3 Gomnes Hans T. i V65-3 og 4 Avery i V65-6, men etter litt grublerier endte jeg opp med sistnevnte.

Svek sist - tilbake nå?

Når det gjelder 4 Avery så ble denne trykket til bunns i totoen foran et V76-løp på Bjerke 28. mars, etter å ha gjort en voldsom opphenting etter galopp i årsdebuten to uker før. Vel i tet i Bjerke-løpet sist så det lyst ut, men Avery mistet travet på den siste bortre langsiden og galopperte. I kveld kommer hesten ut med gode rapporter, det er sprint igjen og startsporet skulle borge for tidlig tet. Fungerer vinnerhesten (12 seire på 27 starter) som han skal, må det være flott vinnersjanse. Jeg går all-inn på 4 Avery og bankerspiller i både V65, V5 og DD-spillet.



Kanonløp sist

Eirik Høitomt kusker også min klare favoritt i V65-3. Kapable 3 Gomnes Hans T. gjorde et strålende løp første gang ut for Marius Høitomt og reparerte en tapsbringende startgalopp til en sterk 3. plass. Slo blant annet favoritten i kveldens V65-3, 6 Smedpål, regelrett i det løpet. Men det var sistnevntes første løp på seks måneder, og derfor valgte jeg å ikke bankerspille 3 Gomnes Hans T. i kveld. De to hestene skiller seg litt ut i V65-3, men jeg tar med 1 Gonagas Rebell og bortglemte 12 Solfaks på de største V65-forslagene.

Hande innleder?

Et flott spilleløp innleder kveldens V65, og det er et monteløp. 7 Hallo Again var veldig lite betrodd i monteløpet den gikk nest sist, men viste flotte takter som treer bak storfavoritten Jefferson Dotcom og Among Hastrup. Fulgte opp med sulkyseier på Magnor sist tirsdag. Møter alt annet enn avskrekkende motstand i V65-1 og blir mitt klare objekt, i et løp jeg garderer ganske bredt på det aller største V65-forslaget her på Nettavisen.

Storfavoritt i fare?

7 Shez Elegant ligger an til å bli kveldens største V65-favoritt i V65-2. Vant enkelt i skrotlag sist, men måtte se seg slått av Abby Sisa nest sist, og Abby Sisa har vel ikke vist allverden på slutten. Fra spor sju blir det sjanseartet i kveld, og selv om ikke motstanden er den beste, spekulerer jeg i V65-2.

Gundersen kan snyte favorittduoen i V65-4

6 Nårje og 9 Malala pådrar seg ganske mye av spillet i V65-4/V5-1, men travsikre 5 Alm Kine kan helt klare være med i kampen om seieren. Det er kaldblodshester i lavt grunnlag dette, men denne trioen skiller seg ganske klart ut fra resten.

Høitomt/Helgestad også i V65-5/DD-1

Eirik Høitomt og Kjetil Helgestad er duoen bak Avery i V65-6, men også i V65-5 har de to en fin vinnersjanse med 5 Valle Storm. Femåringen har funnet en flott form nå og står fint til spormessig i dette løpet. I et løp der det er meget jevnt mellom fem hester, setter jeg 5 Valle Storm som min favoritt.