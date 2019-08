V65-kveld med solid banker i Bergen

Oddvar Mæland og Matchplay S.S. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Solvalla er først ut denne torsdagen, og lunsjen fra Sverige begynner som vanlig kl.12.20. Om kvelden er det Øvrevoll som innleder med sin V65-omgang kl.18.30, og dette er en omgang våre eksperter virkelig liker! Bergen avrunder torsdagen med sin V65-omgang kl.19.35.



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.



Bergen Travpark står for kveldens V65-omgang på travet, og det er en omgang uten veldig mange "stjerner". Når det gjelder bankeren så kan den fort bli en stjerne, for den er SVÆRT lovende. 3 Sylv Odin har vi latt oss imponere av, og den er normalt helt overlegen i sitt løp. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 12 SK’S Karsk – Er normalt helt overlegen i et løp som dette, og det er snakk om en banker spiller man tynt. Fikk riktignok syre tilslutt sist, men da fikk den altså et brutalt press på seg, og gikk trossalt 26,8/2040ma etter et lengre opphold. Har vært blant de to beste i 15 av 18 løp, og motstandsmessig er dette billig. Skal stå først på ranken, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten.

V65-2 : 3 Sylv Odin – Er et ordentlig supertalent av en 3-åring fra Bergen. Svært dyktige Magnar Nornes har her en ny knallgod hest, og denne skal bli virkelig spennende å følge når den får møte litt tøffere motstand. Var klink overlegen sist, og da la den inn 26,6 s 500m med MASSE krefter igjen. Kun et uhell kan stoppe denne i kveld, og vi går naturligvis ALL IN!

V65-3 : 7 Bombastica – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til. Vårt drag er det bra kapasitet i, og den var positiv i nederlaget nest sist. Har vist seg å være dum på volte, og galoppen på startsiden sist var ikke overraskende. Nå er det bilstart igjen, og da skritter den nok seg fint avgårde. Er ikke noe dårligere enn favoritten, og den skal helt klart ikke undervurderes. 4 Getreadyfortakeoff – Denne gikk det fine meldinger på tidligere i år, og det er snakk om en hest med bra grunnkapasitet. Er mer enn god nok til å vinne et løp som dette, og den får stå som en stor outsider etter oppholdet.

V65-4 : 1 Kolnes Kine – Var det litt skriking på i debuten sist, men da ble det galopper. Er SOLID kuskeplusset i kveld, og denne skal kunne under 34 på distansen. På en kjapp bane trenger den da ikke å bli veldig enkel å fange. Settes småfrekt først i et ellers dårlig løp.

V65-5 : 10 Matchplay S.S. – Er det beste objektet i kveldens V65-omgang på Bergen. På ren kapasitet er denne best, og feelingen vår er at den runder til seier. Var ute mot de beste 4-åringene i landet sist, og leverte vel kanskje ikke helt som man hadde håpet på der. Gikk uansett en 13-tid, og det i andrespor + tredjespor. Går ned mange klasser når det gjelder motstand her, og vi iler til med tipsnikken!

V65-6 : 5 Lightning – Går veldig ned i klasse denne kvelden, og selv om Harald Inge Hagen ikke er en kusk som akkurat rader opp så skal mulighetene være gode nå. Her burde den nemlig komme seg tidlig foran, ingen er tøff nok til å trykke opp noen fart, og da må mulighetene være STORE. Skal stå først i finalen. Løpet ellers holder dårlig klasse, og det trenger derfor ikke å være feil å bruke en del hester her.