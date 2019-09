V65-kveld på Sørlandet

Thankful og kusk Øystein Tjomsland. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er litt TYNT på Sørlandet denne kvelden, men dermed er det ikke sagt at dette ikke gir OK betalt. Vi skal nemlig prøve å felle storfavorittene, og du vil nok like vår info rundt flere av objektene. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Vimse Lars – Vi kjøper ikke 6 Waxen som superfavoritt. Den har sett funksjonelt elendig ut i årets to løp, og hadde det ikke vært for at han har en av de beste kaldblodskuskene bak seg så hadde han stått med TO x DG i raden. Nå ble det seier sist, men den imponerte ingen, og fungerte altså elendig. Vår ide spurtet strålende nest sist, og var fakta ikke veldig langt bak en såpass god hest som Kaptein Kuling i mål. Tidligere denne uken feilet den som HELPIGG i angrep på siste bortre, og hadde gått en 26-tid/2040ma uten denne galoppen. Skrellkusk Mikkelsen opp, og den må passes!

V65-2 : 4 Speedy Jetstar – Her er det ikke en spesielt bra klasse på hestene, og det er også ganske jevnt. Hesten vi prøver oss med er MILEVIS bedre enn raden, og spurtet meget bra sist (10,8 s 300m). Gangen før gikk den strålende etter galopp (11,9 s 300m), og den har altså superform. Nå kommer seieren?

V65-3 : 1 Langlands Odin –







V65-3 : 1 Langlands Odin – Er en banker for de frekke her. Den feilet som helt klink i en trang situasjon på Forus etter pause nest sist. Nå sist ble alt feil, og ble tilslutt sittende bom fast med alt igjen. Er kjapp fra start, og nå blir det tet. På Sørlandet er det rundt 20 grader i dag, og banen vil bli lynrask. Feelingen er da at den blir alt annet enn enkel å fange. Vær også OBS på at den tidligere har stått likt med Magnums Othello, og er nå 20m billigere ute. MÅ BARE PRØVES!

V65-4 : 4 Rise Kongen – Hadde vi litt sjokkfeeling for sist, og skammer oss ikke over det. Den feilet da fra start, og hadde tilleggshestene i ryggen direkte. Deretter kom den frem i tilbaketrukket dødens, var så uheldig og huket hjul på siste bortre, før det ble tet mot siste sving. Trakk seg noe tilslutt, men var trossalt veldig bra i nederlaget. Vi likte også at den så markant forbedret ut i aksjonen sin. Selv om den er litt tøft ute i grunnlaget så duger den her, og den skal opplagt tas på alvor.

V65-5 : 6 Dansken – Er BEST, og vinner trolig dette om den bare skikker seg. Var bra til seier nest sist, mens den rørte det til for seg sist. Kolle har normalt et solid tak på denne, den møter riktig motstand, og den skal stå først på ranken. Motivert favoritt, men vi stoler uansett ikke helt på den.

V65-6 : 7 Thankful – Likte vi SKARPT i Hoppe-Derby sist, og den ble altså sittende bom fast som helt ubrukt da. Har gjort flere fantastisk sterke løp mot UMULIGE Hillary BR, og løpet som den gjorde femtesist hvor den travet 10,1, ja, det var helt spinnvilt. Møter ganske tøff motstand i finalen, men den møter ingen Hillary BR, og sjansene skal derfor være gode. Vår ide i en flott finale!