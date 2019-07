V65-omgang med et gedigent potensial

Solvalla er først ut denne torsdagen, og lunsjen fra Sverige begynner som vanlig kl.12.20. Om kvelden er det Øvrevoll som innleder med sin V65-omgang kl.18.30, og dette er en omgang våre eksperter virkelig liker! Bergen avrunder torsdagen med sin V65-omgang kl.19.35.



På Bro Park onsdag satt tipsene MEGET BRA! Den lille V4-bongen til Kr.180 betalte ut Kr.1 220, og ALT satt i V4-spillet!



Nå jakter Birger og Morten videre, og byr på følgende til løpene på Øvrevoll:



Torsdag er det klart for de to første løpene for toåringer på Øvrevoll i år. Det ene utgjør V65-1, og vi gjør noe vi sjelden gjør. Etter å ha snakket med Niels Petersen, går vi rett på en banker i form av 5 Ascot Brass. - Det skal en veldig god hest tl for å slå henne, et utrolig fint emne, mente Niels.

De fire siste avdelingene er svært åpne, og derfor ble valget slik det ble. Mange satser nok på 1 Appelina V65-2. Men med kun fem hester til start, blir det trolig ikke alt for stor fart. Da kan favoritten bli speedet ned av gode hopper som 5 Seaside Song og 2 High as a Kite.

De øvrige løpene er utrolig vriene å finne ut av. I V65-4 er det nok en del som går på 4 Al Burac, som står med tre strake seire. Men nå er det fem kilo opp, samt at vi er usikre på om økningen til 2400 meter er et pluss. Vi vil heller anbefale 1 Screwbox Carlras i V65-6 som et mulig objekt. Har gått to fine løp med svake ryttere, nå sitter Jan-Erik Neuroth på ryggen. Et objekt for de friske.



V4-spillet har vært lettløselig ved flere tilfelle i det siste. Torsdag kan det fort bli riktig fine premier for de dyktige og heldige. Ingen umulighet at det blir femsifret utbetaling i dette spennende spillet.

