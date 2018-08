V65-omgang med potensial på Jarlsberg

Mari Løve og Rolf Martin. Fredag kommer de ut på Jarlsberg. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi skal som vanlig til Sverige først denne fredagen, og kl.12.45 blir det lunsj fra Vaggeryd. Jarlsberg knaller så til med en spennende V65-omgang kl.18.55, før Gävle avrunder med sin herlige V64-omgang kl.19.30. HER ER DET V64-JACKPOT med 1.025.004 ekstra i sekserpotten.



Jarlsberg byr på en åpen, og svært spennende V65-omgang denne kvelden. Dette bør fakta gi solid betalt, og vi jakter V65-suksess med herlige objekter! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Rolf Martin – Er best, og den vinner normalt dette om kusken får til styringen sin. Var klart godkjent i nederlaget sist, og den gikk altså knallsterke 25,6/2140mv etter å ha avsluttet med 23,5 s 300m… Her er den DØNN riktig ute, og det bør fakta være duket for en seier igjen. VI TROR HARDT!

V65-2 : 3 C.C. Queen – Var et sistevalg med 0,7% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det blir naturligvis helt feil. C.C. Queen har nemlig bra kapasitet, og den gikk bra i kulissene i monteløpet sist. Var da ute mot MYE bedre hester enn dette, og den hadde nok også godt av en blåser i kroppen etter tre mnd pause. Leverer den noe tilsvarende nå, og kanskje er ytterligere forbedret, ja, da kan storskrellen være et faktum. OBS!

V65-3 : 5 Bokli Stjernen – Helskummelt løp hvor en bred gardering kan være smart. Bokli Stjernen er BEST, og feilfritt lar den seg neppe slå. Var positiv i prøveløpet, så får vi se hvordan den reagerer å ha hester rundt seg igjen. Motivert, men det er ingen hest vi tør å banke direkte…

V65-4 : 10 Miramella – «Pullet» i mål på 30,2 sist, og da stod det 27,4 s 1000m på klokken… Har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og det virker å være MYE å gå på. Er dessuten mer stabil enn den store favoritten, og det er aldri feil. Vi er veldig inne på at denne er god nok i massevis å utfordre 9 Elsås Perla, og setter på varsellampene på full styrke!

V65-5 : 7 Eikfaksen – Var knallgod etter en liten pause sist, og den «badet» altså hjem seieren fra tet etter å ha lagt inn 22,8 s 800m med krefter igjen. Skal normalt ha rygg over 2100ma, men dette gjorde den altså fra tet på en upassende distanse. Kommer nå ut på sin beste distanse, og den har normalt en solid sjanse. Vi dobler dog bongene med en annen formbombe, nemlig 6 Tysvær Loke. Denne satt bom fast sist, og så fin ut. Kan åpne bak bilen, og her vil nok Flåten kjøre til direkte. DOBBELTBANKER!

V65-6 : 11 All Reasons – Var klink overlegen fra tet nest sist, mens den avgjorde enkelt fra dødens sist. Har utviklet seg en god del, og det er snakk om en god hest i grunnlaget. Østre opp på denne er interessant, og den er i de beste hender. Blir det bare litt tempo her, ja, da dukker den opp på foto, og vi iler til med tipsnikken!