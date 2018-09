V65-omgang med stort potensial på Forus

Pål Buer og Diamond Yankee. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Axevalla: Spennende lunsjomgang med flere sjokk på menyen

V5 Bjerke: Ubeseiret lunsjbanker på Bjerke

V65 Solvalla: Årets frekkeste V65-banker på Solvalla

Oddstips 1: Toppkampen ingen vil tape

Oddstips 2: Pangodds på Iver Fossum's Hannover

Oddstips 3: Ulvene jakter revansje

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Axevalla er først ut, og lunsjen her starter kl.12.20. Deretter blir det lunsj på Bjerke, og her er man i gang kl.13.40. Forus byr så på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5. Her begynner V65-1 kl.18.55. Solvalla er sist ut med sin V65-omgang, og løpene fra Sverige begynner som vanlig kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tar du rygg på undertegnedes ideer? Sjekk ut følgende:

Bergen 20. september / mot dagens fjerde tyngste favoritt:

V65-6 : 5 Armagedon Vivel – Ble det egentlig feil for sist, og det er ikke slike opplegg den skal ha. Gangen før ble den sittende bom fast med vinnerkrefter, og formen er nok stadig bedre enn raden. Har tidligere avslørt at den er LYNRASK ut bak bilen, og kommer den seg bare forbi 2 Quickwin på startsiden så er fort dette løpet over. Svein Ove Wassberg opp er dessuten et solid kuskepluss. SPILLES!

Sørlandet 22. september / 26-oddser som dobbeltbanker:

V65-3 : 10 Special Edition – Har en misvisende rad, og den gikk klart bra etter galopp på siste bortre sist. Virker til å være en sterk hoppe, og feilfritt kan den fort være et spennende motbud å ha med på bongen.

Momarken 23. september / mot dagens tredje tyngste favoritt:

V65-3 : 7 Umaticaya – Møtte knallgode hester i debuten for Stall Hamre, og selv om den gikk 10,5 s 800m så hentet den ikke mye. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, på ren grunnkapasitet er den best, og med Magnus Teien Gundersen opp må den bare prøves mot favoritten 5 Merles Simone.

Mantorp 24. september / mot dagens tyngste favoritt:

V64-1 : 1 Blue Star Champion – Her blir 4 Bålsta Palema enormt hardt betrodd, men er denne like bra som tidligere? Den ble halt i sommer, og har vel ikke akkurat sprudlet noe enormt de to siste gangene. Kan selvfølgelig renne til tet, dirigere til seier osv, men vi må bare spekulere til denne viser superformen igjen. Draget vårt er helt uspilt, og den hadde 0,9% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Har nå gjort to løp for sin nye trener Ville Karhulahti, og vi har likt den skarpt ved begge anledninger. Har gått HELPIGG i mål etter sene luker i begge løpene, og sist viste klokken 10,9 s 800m som helt ubrukt. Er grunnkapabel, og løser det seg bare litt på veien så har denne form til å skrelle. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Forus byr på en fyldig kveldsmeny, og spesielt V65-omgangen er betydelig jevnere/mer vrien enn hva den pleier å være på denne banen. 11 Diamond Yankee (V65-2) er dagens beste banker, og feilfritt tror vi ikke den taper sitt løp. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 Xantippe – Er veldig kjapp ut når den trakker til på riktig fot, og med Mette Mæland i innerspor, ja, da er fakta feelingen tet for Xantippe. Dette er en god hest i grunnlaget, og den var for eksempel fem ganger blant de to beste på femten forsøk i fjor. Kommer nå ut etter pause, Kåre Refsland pleier å ha de «klar», og med offensive Geir Mikkelsen i jolla ser dette litt spennende ut på forhånd. Hadde 0,9% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er naturligvis ALTFOR LITE. OBS!

V65-2 : 11 Diamond Yankee – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den blir stadig bedre. Slo langt tøffere motstand enn dette i Bergen sist, og vi tror ikke at Diamond Yankee taper et løp som dette feilfritt. Her er det nemlig stortsett svak motstand, og flere av disse duger knapt nok i en «jakt». Vi tror hardt på Diamond Yankee!

V65-3 : 7 Vertigo Lotta – Lanserte vi i V75’en sist, og da med følgende info «Er kommet tilbake i nygammel regi, og der hvor den har gjort sine KLART BESTE løp de siste årene. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og sist feilet den omtrent på linje med 14 Valle Tiril kort før mål. Har tilsvarende betingelser i forhold til favoritten nå, og rapportene på den går i dur. Magnus Teien Gundersen opp er også svært spennende. Vær også klar over at Vertigo Lotta vant nettopp dette hoppeløpet på denne dagen i fjor, og da slo den Valle Tiril fra likestart til friske 32x flesket. OBS!»

I det nevnte løpet sist ble det meste feil, og lukene kom heller ikke før det var for sent. Vi føler stadig at formen er i anmarsj, den står knallfint inne i tirsdagens løp, og Geir Mikkelsen passer perfekt på denne. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4 : 4 S.K.’S Karsk – Er i særklasse den beste hesten her, men hvordan er egentlig formen etter pause? Leverer den et løp i nærheten av hva den kan så vinner den normalt mot en billig gjeng som dette, og det er en veldig motivert favoritt. Hadde dog 84% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det skal ikke Tom Erga ha med en pausehest. 7 Robust – Så helt rå ut som helpigg/fastlåst sist, og den blir bedre og bedre fra gang til gang når Einar Nedrebø kjører den. Har form til å skrelle, og det er en artig strek å ha med på bongen.

V65-5 : 5 John’s Boy – Spurtet fint i V75’en sist, og den har virkelig funnet storformen nå. Pleier å løse veldig bra når den står midt bak bilen, og vi blir alt annet enn overrasket om Geir Gudmestad er på tetjakt med sin springer. Skulle den komme seg foran så er den ikke enkel å knekke ned, og spesielt ikke om den har en av sine bedre dager. Prøves som en frekkis i et ganske fint/jevnt løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-6 : 8 Mr. Malando – Feilet seg bort sist, mens den var enormt bra til seier nest sist. Er den beste hesten i feltet, og blir det bare ikke helt feil på veien så duger den svært godt i et løp som dette. Kan også bli brukt underveis, og det er en hest som går til mål. Vi banker frekt på DD!