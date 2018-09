V65-vorspiel på Bjerke

Øystein Tjomsland har en ekstremt viktig helg foran seg. Allerede fredag kam han åpne seierskontoen! Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

For en fredag vi har foran oss! Først pangstarter Årjäng helgen med en strålende V65-lunsj. Så er det over til landets hovedbane Bjerke, som kjører fredagens V65-omgang her hjemme i Norge. Det er vorspielet til helgens fantastiske menyer. Merk her at V65-omgangen på Bjerke tar til 15:30. Til kvelds ligger alt fokuset vårt i Sverige. Umåker kjører en strålende V64-omgang, og her er det vanlig tid 19:30. Det er bare å glede seg til helgen.

Bra V75-klaff på Klosterskogen 1. september

Lørdag ble det fullklaff for 26 Siste info V75-bonger på Klosterskogen for Leirvåg. De billigste bongene kostet kr 900 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200/ti andeler a kr.100), og disse betalte ut kr 4 895 hver seg. Alle disse bongene hadde også markert for 7 Bleeding Heart i V75-7 (markert på 5,2 prosent) som tapte på målfoto mot 2. valget 2 Soros Kronos markert på 15,9 prosent). Sju rette med Bleeding Heart hadde betalt 9 199 kr, mens det nå ble 3 797 med Soros Kronos.

Nå er det kun fokus på Bjerke! Vi spiller med en banker. Sjekk ut følgende V65-analyser:

V65-1: 2 Waxen. Dette er nok en kanongod traver Øystein Tjomsland har fått inn på stallen sin, og denne fra Finland. Hingsten har startet syv ganger hos Tjomsland, og vunnet seks. Det ble galopp i den siste svingen sist, det som klink vinner. Stallkompis Moj Edel tok seieren. Waxen er ekstremt god, men han varslet galoppen en god stund før den kom sist. Jeg har dog stor tro på at Tjomsland sender ut en Waxen i topp skikk her. Järvsöfaks-sønnen er overlegen dagens motstand, og jeg går ikke i mot, i håp om en galopp. Det er nemlig ikke noe stor sjanse for at det gjentar seg i dag. All in!

V65-2: 4 Nonstop Rascal. For å være helt ærlig, har jeg aldri falt for denne hesten. Men fakta er nemlig at vallaken er knallgod i monte. Mye bedre enn hva han er med sulky. På Jarlsberg nest sist tok Revenue-sønnen enkelt tet med Helene Kolle. Etterhvert kom, hesten som trolig blir favoritt i dette løpet, 7 Tulleries frem og overtok teten. Ut mot oppløpet spurtet Nonstop Rascal enkelt ned nevnte Tulleries. Rett og slett en strålende prestasjon. Han har gjort fire monteløp - en seier, en andreplass, en fjerdeplass og en galopp er fasiten. I dag tar fort hesten tet, og fra enten tet eller rygg leder er han veldig aktuell.

7 Tulleries er det klare motbudet og må få plass på bongene. Hesten trives godt under sal, og har styrke litt utover det vanlige. Ikke like store fartsegenskaper. 2 Springlove får plass på de største bongene.

V65-3: Her kommer jeg til å gardere bredt, men jeg mener 7 Tyrifaksen er en berettiget favoritt, og han kan fort vinne. Sist på Bjerke fikk Tyrifaksen det for tøft mot noen av de beste i grunnlaget. Det var kvalifisering til kriterie, og han strakk ikke til. Men det var som ventet. Hesten er ikke der enda, ikke i nærheten, men i dagens løp duger han.

En jeg vil varsle for er 6 Lykkje Cornelius. Denne var strålende på Biri sist. Måtte gå i tredjespor i 1000 meter midtveis i løpet. Deretter dødens siste 500-meteren. Gaustad-traveren stod på ekstremt sterkt til andreplassen. Skulle hingsten vise seg rask fra start i volten, kan dette være en vinner. Passes! Husk at i dette løpet tar V4-spillet til.

V65-4: 6 Miss Tanic. Jeg mener dette er feltets beste hest. Vanskelig å si hvordan dette feltet med kun seks hester blir kjørt. Uansett hvordan det blir på startsiden har Miss Tanic vist mer enn nok til å vinne, og er for meg en klar favoritt. Ble andre bak Hillary B.R på Biri sist. Dermed ble det finale i Prinsesse Märtha Louises pokalløp. Her var hesten en av favorittene til å ta andreplassen bak Hillary. Det så lyst ut, da hun satt i rygg leder runden igjen. Men hun skuffet stort. Bare ramlet over i galoppen og virket sliten. Dette var en dårlig dag. Glem det, dagens motstand er nemlig helt annen. Motivert tipsener!

3 Look De Diamond så bedre ut sist. Jeg har ikke klart å falt for denne hesten enda, men det skal sies at hun var bedre sist. Satt muligens litt fast i kvalikkløpet Hillary B.R vant. Det var nok ikke veldig mye spart på Look De Diamond, men det var en klar bedring. Regnes!

Disse to skiller seg ganske klart ut for meg i dette løpet.

V65-5: 7 L.A.'s Magic Moment tok i mot Noble Superb i kriteriekvalifiseringen, og fikk virkelig svi for det. Han ble most av en klart bedre hest. Dagens løp er dog ikke i nærheten av å være like tøft. Dette er en hest jeg liker, og at han ble sliten sist må vi bare se vekk i fra. Hingsten spurtet strålende nest sist og så lekker ut ned oppløpet. Fjerde sist var hingsten strålende treer bak Cathrine`s Chevy og Chic. Fra start tror og håper jeg Rennesvik sender fremover direkte. Min klare favoritt dette.

1 Cry Wolf fra innersporet kan være litt spennende. Dette ser ut som en veldig fin traver. I løpsdebuten nest sist så han meget sterk ut over mål. Det var masse krefter spart. Nå sist ble det galopp før bilen slapp. Det er en fin traver dette, og skal passes fremover. Kusk Drolsum har vunnet to løp på 41 starter i år. 9 Gentle Vocie så smellfin ut rundt den siste svingen sist, men ble veldig sliten de siste 50 metrene. Hadde hesten fulgt med helt inn, hadde det trolig blitt et objekt for meg. Bør uansett duge i dette løpet. 10 Rocky Rich er en hyggelig traver, men ikke noe mer. Blir trolig litt overspilt i dette løpet, men Frode Hamre skal man sjelden utelate. Se bare på hvor god Rapide Frecel har blitt den siste tiden. Han og personalet hans er utrolig flinke på å utvikle hestene.

V65-6: På tre av fire bonger spiller jeg 1 Mr. Babalo og 8 Extreme Hangover. Det er en god mulighet for at 1 Mr. Babalo leder dette løpet rundt om, men jeg har latt meg imponere av 8 Extreme Hangover.

Kolnes-traveren har lenge vært en premieplukker, men på slutten har hoppa tent til. Sjette sist sitter hun bom fast, og det var her jeg la merke til hoppa. Femte sist møter hun på veldig gode hester i Xita Lavec og Global Tess. Leverer dog en ålreit spurt. Tredje sist ble det en helenkel seier i Drammen. Det var billig motstand, men inntrykket på hesten var veldig fint. Nest sist var det ut i et tøft V75-løp, og her strakk hun ikke til.

Orlando Vici-datteren kom så ut på Biri sist, og så lekker ut. Dessverre galopperte hesten tyve meter foran konkurrentene med bare 100 meter til mål. Hun duger som sagt i disse løpene. Derfor vil jeg betale for henne på alle bonger. Elisabeth Storetvedt kusker, og den jenta vant jo dette løpet i fjor med en 16-oddser. Vi tror på reprise! 1 og 8 spilles i DD-spillet!

På den aller største bongen, så får og 12 Nico Lane plass. Det er tøff utgangsposisjon, men med tempo underveis er ikke denne borte. Formen er veldig god og hesten har en finfin kapasitet.