Vegas fikser cashen i Stavanger

Pål Buer og Lucky Vegas. Onsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Den største V75-uken i historien venter, og her er det bare å sette av lørdagen først som sist. Multijackpot på helt elleville 63 886 596, og den kan få ytterligere påfyll i løpet av uken. Vi snakker altså om TIDENES V75-POTT den 24. august! Sjekk ut følgende:

Onsdag: V75 på Jägersro med Derby-kval. Her kan du vinne 8 millioner!

Torsdag: V75 på Bjerke. Her kan du vinne 15 millioner!

Fredag: V75 fra Sverige og Bergsåker. Her kan du vinne 6 millioner!

Lørdag: V75 fra Sverige og Bergsåker. Grand Finale av V75-sommerbonanzaen. Her er det altså MINIMUM 63,8 millioner i jackpot! Du kan vinne 95 millioner!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Det ble V75-systemfullklaff på Biri tirsdag, og "Leirvåg V75BonusBiri" sine to systemer satt som spikret. Folkesystemet (20 andeler a 200) betalte ut Kr.10 553, mens det store (4 andeler a 1 500) betalte ut Kr.13 416,-. Til Åby i lunsjen var undertegnede på hugget, og bongen til Kr.980 betalte ut Kr.2 478,-. Atik D.L. (6-valg - odds 14,83) skrellet, men den stod først på vår rank, og da med følgende info:

V4-2 : 6 Atik D.L. – Har gjort to løp for Magnus Dahlen, og den var slett ikke verst etter litt hinder på veien sist. Spurtet fint innvendig på oppløpet, og det på en god tid. Blir kuskeplusset med Jepson, og snart er vel det også dags for å lette denne litt i balansen? Magnus Dahlen sine hester er på vei mot storformen nå, og som lite spilt er ikke Atik D.L. borte i et løp som dette. MÅ MED!

Onsdag skal vi i lukene på Forus, og da med følgende snadder:

V65-1 : 6 Tomeld ØK – Er den overlegent beste hesten i innledningsløpet, og feilfritt er det normalt ikke snakk om saken. Gikk et aldeles helsvett løp etter en grov galopp i monte sist, og innsatsen der var litt uvirkelig god. Her volter dem 3+3, og fra tredje omvendt burde den komme seg greit avgårde. Et lite felt er kun et stort pluss, og feilfritt tror vi altså at den vinner. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V65-2 : 3 Order By Post – VIDÅPENT OPPGJØR med hester på vei opp og frem. Hesten vi prøver oss med har vel ikke akkurat imponert hittil, men sist spurtet den fakta klart bra ute i banen, og den fikk et lite pluss i kanten av oss da. Her møter den veldig riktig motstand, sporet passer perfekt, og skulle den være ytterligere forbedret fra sist så kan fakta dette gå veien. OBS!

V65-3 : 2 Kleppe Elfina – På lørdag banket vi 8 Neslands Faksen, og den gjorde også et OK løp som toer bak 6 Ask Viking. Det vi ikke likte var at Refsland i et intervju tidligere den dagen sa at Neslands Faksen kun gikk 3-4 løp før den måtte behandles, og løpet på lørdag var det fjerde løpet uten behandling… Dermed er neppe galoppen langt unna i en kropp som sikkert verker litt. Vi plukker uansett med både Neslands Faksen samt Ask Viking. Dog synes vi at draget har en fin oppgave foran seg nå. Har tidligere i år ikke vært langt bak Ask Viking fra likestart, og er nå 20m billigere uke. Husk også på at superhesten Lesja Odin måtte helt ned i kjelleren for å hente 40m tillegg på Kleppe Elfina 31. mars på Sørlandet. På en kjapp bane leder Kleppe Elfina dette lenge…

V65-4 : 8 Etne Spretten – Stine Birkeland er en svært dyktig stalljente, og fakta er at hun også gjør få feil i de løpene hun kjører. Hun har garantert kjent en god del på Etne Spretten i jobb, og hesten er i de beste hender. Her er kvaliteten på mange av hestene samt flere av kuskene kanskje ikke den aller beste, og Etne Spretten må derfor ha en solid sjanse. Vi regner med at Stine Birkeland kjører seg tidlig fremover, og eventuelt kontrollerer løpet fra dødens. Er noe tøffere ute nå, men har såpass mye inne at vi tror likevel det går veien. SPILLES!

V65-5 : 5 Counterstrike – Imponerer oss, og den var kolossalt god sist. Skulle den bli sluppet til tet her, ja, da er fort dette løpet over. Vår soleklare tipsener. 3 Red Lane – Er det spennende objektet i løpet. Vant etter pause, og var god direkte fjerdesist. Har en god del inne, den er kjapp i vei, og tar normalt tet. Så får vi se hva Nedrebø velger å gjøre. Er ikke den kusken som pleier å slippe, og på sitt beste kan Red Lane fakta lede hele veien på en kjapp bane.

V65-6 : 11 Lucky Vegas – Vant 8 av 10 løp fra september-mars i fjor/år, og den er altså på vei inn i årstiden den liker seg best i. Har dessuten vært smellfin de siste gangene, og virker til å holde toppform! Innfridde som vår banker sist, og normalt innfrir den igjen. Møter nemlig ikke en veldig formsterk gjeng her, og det at den nå skal gå et løp i rygg takler den fint. Burde blåse alt, og vi går ALL IN!