Vegas sørger for cash i Stavanger

Lucky Vegas og kusk Pål Buer. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Umåker: Lekker V4-lunsj fra Sverige

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Den fineste tirsdagen i året venter, og i kveld skal vi altså få oppleve Hugo Åbergs Memorial med 1,6 millioner til vinneren! Fra Norge har vi med topphester som Lionel og Gretzky B.R., og de støter blant annet på verdensstjernen Propulsion. V75-1 begynner kl.19.10, mens hovedløpet begynner kl.21.06. Vi skal dog i gang mye tidligere på dagen, og allerede kl.12.20 venter en knallfin V4-omgang til Umåker. Forus står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. På Forus er det en bitteliten JACKPOT med 175 000 ekstra i sekserpotten.



Lerum med DD-FEST på Färjestad 29. juli!

DD ble ranket ut på EN rekke denne mandagen, og oddsen ble meget fine 10,56. Sjettevalget Dayenne Lane var det en god del spillere som "sov" på, men oss lurte dem ikke. Fikk du med deg vår info? :



V64-6 : 7 Dayenne Lane – Er det soleklart beste objektet i dagens V64-omgang, og en hest som må være spennende. Gikk riktignok kanskje ikke helt på topp sist, men var likevel OK. Gangen før satt den bom fast som fulltanket i et løp som knallgode Velvatter vant, og hadde man plassert sistnevnte inn her, ja, da hadde den blitt en av dagens tyngste favoritter. Det blir ikke Dayenne Lane, og når vi la ut dette tipset hadde den kun 6,6% av innsatsene på seg. MÅ MED PÅ ALT!



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Forus Travbane kommer i andre rekke i dag, men dermed er det ikke sagt at det ikke går å tjene penger på banen fra Stavanger. Her finnes det nemlig en liten jackpot på vel 175 000, og de ekstra tusenlappene skal vi være med å kjempe om. Dagens beste V65-banker kommer ut i V65-3, og der må vi bare tro hardt på 4 Lucky Vegas. TET OG SLUTT! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Attached – Er Rune Wiig veldig opp på, og det kan fort være slik at denne nykommeren er en sikker vinner direkte. Har vunnet to strake løp i Danmark, og motstandsmessig er dette en billig oppgave for hesten til Wiig. Minuset er at det er snakk om en fersk hoppe, og vi er alt annet enn glad å banke slike på denne tiden av året. Motivert favoritt, men vi tør altså ikke å banke den.

V65-2 : 5 Høvåg Ask – Har en passende oppgave foran seg nå, og fra første omvendt burde tetsjansene være gode. Spurtet fint etter en liten pause sist, og formen er slett ikke verst. Sliter med aksjonen sin, men henger den bare sånn noenlunde sammen så er mulighetene fine i et løp som dette. Vår ide.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 4 Lucky Vegas – Blir vår klare banker i denne jackpotomgangen. Var faktisk kun et 3-valg når vi la ut våre tips, og hadde da 20,1% av innsatsene på seg. Er LYNHURTIG fra start, den har trukket det beste sporet bak bilen på Forus, og over 1090m tror vi ikke den taper. Er en av få hester her som tåler å gå hele veien, og fra tet må sjansene være store! Satt dessuten bom fast sist, og så veldig fin ut for dagen. Nå slår vinnerhesten til igjen, og vi går ALL IN!

V65-4 : 9 Iron Transs R. – Har vært veldig lenge borte pga en skade, og det er klart at slikt alltid er noe usikkert. Dog er Wiig opp på sin springer, og motstandsmessig har den et gaveløp foran seg her. En kjapp sprint, og bakspor trekker ned, men dette skal uansett dreie seg om en veldig bra sjanse. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke etter oppholdet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 3 Mountain Yankee – Skuffet veldig for Claus Olsen, men er solgt, og kommer nå ut for sin nye trener Hege Kristin Høyland. Dette er en flink hestejente, og det skal bli spennende å se om hun har greid å vekke liv i denne hoppen. På ren kapasitet er ikke Mountain Yankee så verst, og den duger normalt i et løp som dette. Vi liker dessuten at den får opp talentfulle Bjørn Steine, og vi roper altså et vrasko!

V65-6 : 15 Erga Jokeren – Småskummel finale hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Erga Jokeren var meget god etter pause sist, og den lekte hjem løpet på en god tid. Det er slik denne hesten er, enten knallgod, eller så blir det ofte galopp. Nå skal den runde et stort felt, og da øker galopprisken. Feilfritt taper den ikke, og det er derfor snakk om en soleklar tipsener.