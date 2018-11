Veronikas seiersmaskin vinner igjen

Creek’s Superline og Veronika Bugge innfrir som storfavoritter i V65-2 på Leangen forrige mandag.. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En gedigen uke står foran oss og kommende lørdag er det duket for TIDENES JACKPOT i V75 på Eskilstuna. Det er internasjonal V75 med hele 76 360 981 SEK EKSTRA i sjuerpotten. 170 millioner i den totale premiepotten. 110 millioner til alenevinner med 7 rette. Og lørdag kveld er det så internasjonal V64 på Jarlsberg (utskrevet som V75-løp), så lørdagen kommer til å bli helt fantastisk.

Men før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med V4-lunsj fra Mantorp travbane. Mandag kveld skal Nettavisens galoppeksperter jakte seks rette i en herlig V64-runde fra Bro Park, men Leangen byr på 10 løp i kveld med ekstra V4, flott V65 og V5 på menyen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om nettopp Leangen som altså byr på 10 løp i kveld. V4 starter først med spillestopp kl 18.10, mens V65 (som inneholder de to siste V4-avdelingene) som vanlig har spillestopp kl 18.55 og V5-spillet innledes kl 20.06. Det ble favorittparade de luxe i V65-spillet på Leangen forrige mandag og seks rette betalte ut magre 67 kroner. Men tidligere i høst har det vært mer trøkk i utbetalingene.

Alt satt på Leangen mandag 15. oktober

Det var stor jackpotomgang på Leangen i V65-spillet, men det ble noe favorittpreget. Uansett ble det fullklaff for V65-forslaget med innl.pris kr 480. Dette forslaget betaltet tilbake 1 428 kr. I V5-spillet ble det også fullklaff. V5-forslaget med innl.pris kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake meget hyggelige 4 966 kr.

Leirvåg med gnistrende V5-klaff lørdag 30. september

Det ble alt annet enn lettløst på Leangen i V75 den lørdagenog ingen fikk sju rette. Men jeg serverte likevel solide tips på min store favorittbane. I V5-spillet ble det klaff på alt. Det minste V5-forslaget på Nettavisens (innl.pris kr 180) satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine 5 876 kr. I V4-spillet ble det klaff for V4-forslaget med en innleveringspris på 1 180 kr som betalte ut storfine kr 25 339.

V4-klaff til femsifret utbetaling 17. september

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

I kveld bør det være muligheter for at det ikke blir like favorittpreget som det var forrige mandag. Jeg lanserer min banker allerede i V65-1.

Fireåringen nekter å tape

Det handler om fireårsvallaken 6 Creek's Superline som kunne bokføre sin åttende seier på kun ni starter forrige mandag i V65-2. Den eneste gangen hesten har tapt var i V75-løpet på Leangen 29. september. Da forserte Veronika Bugge seg til tet tidlig, men vallaken galopperte helt umotivert 1500 meter fra mål. I kveld er det den "vanlige motstanden" i dette grunnlaget på Leangen og normalt søker Veronika Bugge seg tidlig til tet. Da skal normalt løpet være kjørt. 2600 meter er neppe noe minus for Odd Nyengs seiersmaskin. 6 Creek's Superline er min V65-banker på Leangen i kveld i V65-1. Løpet inngår også i V4-spillet (V4-3) og også der spiller jeg hesten banker.



Solhus i dytten

Atle Solhus vinner løp jevnt og trutt og har innfridd med mine bankerspill på hhv Leonardo Di'Vici og The Last Ticket de siste ukene. Førstnevnte blir min klare favoritt i V65-2 og bankerspilles da også på det minste V65-forslaget. Men sjuendespor bak bilen er noe sjanseartet, så jeg tar med noen garderinger på de større V65-forslagene.

Ungdomsløp med tetfavoritt

Fire hester skiller seg klart ut i V65-3 som er et ungdomsløp. 17 år gamle Rakel Krabseth har kjørt sine aller første løp i 2018. På 12 starter har han vunnet to løp. Begge seirene er tatt med Mireldine og unge Rakel har rukket å vise fine kuskeferdigheter. I V65-3 er hun betrodd oppsittet på startraske 5 Gjølmes Caviar. Vallaken gjorde et strålende løp til tredje forrige mandag etter en tøff sisterunde. Trives aller best i tet, og har gode tetsjanser i kveld. Min favoritt i V65-3.

Magnes tøffing og Arnes outsider

I V65-4/V5-1 er 5 Il Jerven med rette gjort til favoritt av spillerne. Hesten imponerte i seiersløpet sist og slo regelrett storfavoritten Skeie knerten mot mål da. Det er mye den samme motstanden i kveld og i en meget spennende V5-omgang (der det er dårlig med gode bankeralternativer) lanserer jeg 5 Il Jerven som min V5-banker.



I V65 derimot har jeg som kjent en annen banker og der tar jeg med ytterligere to hester på samtlige forslag. Nestfavoritten 7 Komnes Nor og overraskende lite spilte 13 Stjerneiris. Denne var kanongod til tredje i et meget tøft hoppeløp i V75 på Biri nest sist. Klaffer det noenlunde på veien fra 40 meter tillegg, ser jeg ikke bort fra Arne Nilsens hoppe kan vinne.

Eggen tilbake på hjemmebane

Mangeårig Bjerke-trener Arild Eggen er på flyttefor hjemover til Leangen, men er ikke helt installert på Leangen enda. I kveld tar han uansett med stallens flaggskip 6 Canadian Rolls til Trondheim. Storfavoritten Longcat Hanover har trukket et utfordrende ellevtespor bak bilen på sprint og fra sjettespor er det ikke utenkelig at Arild Eggen er på tetjakt. Hesten har vært solid treer i sine to siste løp på hhv Momarken og Bjerke og er mitt objekt i V65-5/DD-1.

Melby med DD-bankeren

Nytente 2 Idjerven blir stor spillefavoritt i V65-6/V5-3/DD-2 og kan gi Inge Melby årets femtende seier. Står fint til på strek i V65-finalen og i mangel av bedre objekter, bruker jeg 2 Idjerven som min DD-banker i kveld.



I V65-spillet garderer jeg imidlertid bredt og tar med fem hester på de mindre forslagene og hele åtte hester på det største.