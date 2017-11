Veronikas tøffing moser alle

Eidshaugdjerven med sin trener og kusk Veronika Bugge blir store favoritter i V65-5/DD-1 på Leangen i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny flott trav- og galoppuke står foran oss der det store sportslige og spillemessige høydepunktet er lørdagens V75-omgang på Jarlsberg der det er duket for Gulljackpot. Før den tid skal vi gjennom en sedvanlig innholdsrik mandag. Som innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke (spillestopp kl 11.10), og den etterfølges av V4-lunsj fra Halmstad. Til kvelden er det så duket for en flott V65-omgang fra Leangen, mens Ørebro byr på jackpotomgang i V64-spillet med 1 078 387 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om kveldens V65-omgang på Leangen, der jeg lanserer to bankere og for første gang i min historie som tipsekpert, er det kvinnelige kusker på begge to.

Bugges tøffing runder alle

All den tid 10 Eidshaugdjerven også starter innenfor V5 og DD-spillet, så starter jeg med denne. Veronika Bugges tøffe femåring har fortsatt ikke mer enn 259 566 kr på konto og har egentlig fått dårlig betalt i karrieren. Var strålende i seiersløpet på Biri sist og selv om hesten står på 40 meter tillegg i kveld i V65-5, synes jeg hesten har et billig løp på papiret. Eidshaugdjerven tåler hardkjør underveis og normalt skal han runde denne gjengen. Jeg tror på seier og bankerspiller 10 Eidshaugdjerven i V65-5, bankerspiller i DD-1 og bankerspiller i V5-2.



Kun galopp imot

Min andre V65-banker kommer ut i V65-3 som er et løp for ungdomskusker. Sportslig er det intet toppløp, men det finnes unntak. Magne Olsen-trente 2 Boston Vincent utstyres med dyktige Amanda Robertsen som kusk og fireåringen har allerede vunnet to av tre løp siden han kom fra Danmark. Kanongod for Magne Olsen i seiersløpet på Biri sist og dersom denne tramper rett fra start i kveld, så skal Amanda Robertsen sitte bak en vinner. 2 Boston Vincent blir min andre V65-banker i V65-3.

Herlig finaleløp

Det kjøres finaleløp i tradisjonsrike Hesteeierkanna på Leangen i kveld. Kaldblodshestene gjør opp om Kanna allerede i V65-1 og det er blitt et strålende spilleløp, der strekhestene har gode betingelser, men der jeg streker ni hester på de større V65-forslagene. Fireårige 1 Røyns Stjernen blir spillefavoritt og det er en motivert favoritt. Var strålende vinner av et V75-løp på hjemmebanen i den siste starten og holder hesten seg rolig underveis, er det bra vinnersjanse. Men motstanden er god,så jeg strør på med garderinger.

En må vinne

Artig løpsutskriving er det i V65-2 som er skrevet ut for hester med grunnlag under kr 75 000, men som også er åpent for hester som aldri har vunnet løp. Vunnet løp har treårige 4 Flying On Line gjort da hun skrellvant til voldsomme 52 ganger pengene i et løp i DNT's unghestserie på Leangen 5. juni. Har dog ikke klart å følge opp den triumfen, men har også jevnt over møtt klart bedre motstand enn det hun støter på i V65-2. Jeg setter henne først, men tar med alle ni startende på de større V65-forslagene.

Hardt meldt - men god nok

V65-4/V5-1 er et tidsløp der mitt objekt tilsynelatende står tøft til på 20 meter tillegg. 12 Vassli Tuppa har kun drøye 41 000 kr på konto og det er ikke mer enn det flere av strekhestene har. Men fartsmessig er denne dama garantert god nok til å kjempe i toppen, dersom hun ikke galopperer.

Tilbake som en vinner?

V65-6/DD-2 er finalen i Hesteeierkanna for varmblodshestene og også dette er blitt en perle av et løp. Jeg advarte for at 15 Valley Ivan kanskje var forbi den største toppformen forut for løpet på Leangen forrige mandag og selv om hesten stod på flott til andreplass bak vinneren Beatles B.R., hadde han knekt denne på sitt aller beste. I kveld skal Valley Ivan hente 40 meter tillegg på gode 4 Crackajack, og det blir neppe enklere. Jeg setter treårige Crackajack først på min rangering.