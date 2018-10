Vi ganger opp i Bergen

Svein Ove Wassberg og Ulsrud Tea. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En mildt sagt innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Romme er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Jägersro byr så på galopp kl.18.20, og her blir det både V4 + V5. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen, og her er man i gang kl.18.55. Axevalla byr på dagens klare høydepunkt, og det er altså JACKPOT i dagens V64-omgang. Hele 904 538 finnes ekstra i sekserpotten, og løpene begynner kl.19.30.

Det er favoritt-tungt i Bergen denne kvelden, og vi spiller derfor samlebonger. 6 Ulsrud Tea (V65-3) har en skreddersydd oppgave foran seg, og leverer den som den skal, ja, da dreier det seg om tet og slutt. Dette er dagens beste banker. På bongene står også 4 Lucky Vegas (V65-1) alene. V5-spillet er langt mer spennende torsdag, og her kan det faktisk bli fine kroner. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Lucky Vegas – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den var smellfin til seier sist. Jogget da 09,9 s 300m, og Pål Buer koste seg i vognen da. Her blir det normalt gratis tet, og siden skal dette løpet være over. Det er faktisk 12 000 i en andrepremie i dette løpet, og da blir vi overrasket om ikke «alle» søker ryggen til Lucky Vegas… VI TROR HARDT!

V65-2 : 5 Vertigo Dominant – Her blir 1 Kleppe Elfina hardt betrodd, men vi innbiller oss at dette ikke er noen stayer, og velger derfor å spekulere mot favoritten. Draget vårt er noe variabel, men den kan ikke få et billigere løp enn dette, og går alt riktig for seg, ja, da skal den være på foto i omgivelser som dette. Settes knepent først.

V65-3 : 6 Ulsrud Tea – Kan ikke få et mer riktig løp enn dette, og den har naturligvis en stor sjanse. Fyker normalt til tet, og går bare ikke Bernt Øksnevad amok i dødens med 2 Tomeld Ø.K., ja, da kan vi ikke se helt hvordan Ulsrud Tea skal tape et løp som dette. Må ha en STOR sjanse, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt.

V65-4 : 10 I.T. Jaros – Er nok en «kalding» som Ove har gjort en strålende jobb med. Var ute av taktene i en slags seiersstrid sist, og den var da betydelig tøffere ute enn hva den er nå. Nå er den motstandsmessig dønn riktig ute, og vi blir veldig overrasket om den ikke dukker opp helt der fremme. Settes småfrekt først!

V65-5 : 8 Rødmyrsfakså – Står på 60m tillegg, men i et såpass lite felt som dette betyr normalt det mindre. Har i bunn å grunn et gaveløp foran seg, og når denne kommer TUNGT 700-800m fra mål, ja, da skal det en fryktelig god hest til for å svare den. Har blitt matchet i helt andre omgivelser enn dette, og vi tror på en SOLID sjanse. Spurtet enormt bra i sitt siste løp (21,2 s 300m), og den er på vei mot storformen. SPILLES!

V65-6 : 9 Syoss – Vinnermaskinen fra Geir Mikkelsen tar turen, og her har Geir plukket ut et veldig riktig løp til sin springer. Var dog ikke helt på topp sist, men stortsett gjør denne som den får beskjed om. Har dessuten møtt MYE bedre hester enn hva som venter nå, og viser den i nærheten av hva den kan, ja, da er sjansene for seier stor. Distansen takler den dessuten bedre enn de fleste…