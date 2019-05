Vi ganger opp V65-bongene på Leangen

Tante Ragnhild og kusk Kristine Kvasnes er aktuell på Leangen mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Elitloppet er over for denne gang, og nå er det tilbake i hverdagen. Når det gjelder dagen i dag så er den svært innholdsrik, og her er det litt av hvert å glede seg til. Bjerke er først ut med sin franske lunsj kl.12.10. Deretter skal vi til Östersund hvor V4-lunsjen er i gang kl.12.20. Leangen byr så på en FYLDIG kveldsmeny med både V4/V65/V5. Her begynner V65-1 kl.18.55. Lindesberg avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Det er svært oversiktelig på Leangen denne kvelden, og det vil overraske oss stort om dette er en V65-omgang som betaler ut store kroner. Vi ganger derfor opp våre V65-bonger, og spiller med to bankere på de litt større samlebongene. 7 Madelen LTC (V65-4) og 11 Tante Ragnhild (V65-6) har såpass billige løp at vi ikke helt ser hvordan de skal kunne tape. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Miss Tanic – Innledningsløpet er småskummelt, og en bred gardering trenger ikke å være dumt. Tungt betrodd blir 2 Abrakadabra, men hvordan takler egentlig den svingene når den går fast med sidestang? Nei, vi prøver å spekulere, og gjør det med en hoppe som er ganske billig ute. Gikk dessuten fullt godkjent i kulissene sist, og da mot betydelig tøffere motstand enn dette. Dalen opp liker vi, og her skal man være på vakt. OBS!

V65-2 : 3 Wilkas – Her skal man være litt på vakt, og man må ikke glemme denne mulige godbiten. 11 Vill Jerven blir hardt betrodd, og det er beste hesten. Dog var den ikke like fin sist (veldig skjev på oppløpet), og den har startet tett på slutten. Dessuten er ikke utgangsposisjonen på en oppjaget sprint den beste. Draget vårt er betydelig bedre enn raden, og sist i Sverige satt den bom fast over mål. Debuterte da for Guro Mogset, og virket altså klart forbedret. Fungerte dessuten veldig fint. Er kjapp fra start, den «husker» pisken fra sist, og trenger ikke å bli enkel å fange… OBS!

V65-3 : 9 Søyset Kaiser – Fire hester kan vinne, og vår ide burde være litt spennende. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og storformen er nok ikke veldig langt unna. Gikk 23,0 s 800m sist, og den var ikke helt tom over mål. Selv om ikke aksjonen var 100% så var den fakta bedre enn hva man ofte ser fra den kanten. Duger veldig godt på ren kapasitet, og blir det bare litt tempo skal de andre være gode for å ta i mot tilslutt. PASSES!

V65-4 : 7 Madelen L.T.C. – Har et rent gaveløp foran seg i kveld, og faller ikke Herman Tvedt ut av vognen så burde det ikke være snakk om saken. Var knallgod i nederlaget sist, og formen er vel egentlig så bra den kan være. Kommer her ut i et bittelite felt, og mot en særdeles overkommelig motstand. Her er det bare for Herman å rusle frem i dødens, og kontrollere løpet. Blir dessuten sikkert sluppet til tet om han kommer tidlig. Nei, denne går det ikke å spekulere mot. ALL IN!

V65-5 : 8 The Last Ticket – Tilleggene straffer ikke like hardt når det er så få hester med i feltene, og er The Last Ticket tilbake i en normal skikk, ja, da er sjansene STORE for at den runder dette feltet enkelt. Er normalt en banker, men vi plukker med oss 6 Da Pepperboy for å være helt på den sikre siden. På ren kapasitet holder vi den SKYHØYT, men den har altså vært borte ganske lenge. Er den hesten som er i nærheten av The Last Ticket. Resten av feltet er normalt ikke godt nok.

V65-6 : 11 Tante Ragnhild – Har vel ikke hatt et såpass billig løp som dette på noen år? Her er det rett og slett STOR KLASSEFORSKJELL, og er hun ikke syk for dagen så må sjansene være enormt store for at hun runder til seier. Gikk helt OK på Bjerke sist, og formen skal det ikke være noe problemer med. Dette er dagens sikreste banker.

