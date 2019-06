Vi har funnet to vinnere på Biri

Rive Sjur er en talentfull traver vi har troen på i dag. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Denne helgen BRAKER det løs med årets største HØYDEPUNKT på travet i Norge. Det er intet annet enn en praktfull helg vi har foran oss på Bjerke med Oslo Grand Prix om søndagen som rosinen i pølsen. Lørdagen er nesten som alltid VRIEN på Bjerke nettopp denne dagen, og V75-omgangen kan fort betale ut millionbeløp... Søndagen er fokuset mer rettet mot sporten, men også her er det bra potensial i V75-omgangen. Husk at vi spiller sammen med våre svenske venner søndag, og det betyr HØY OMSETNING!

Når det gjelder dagen i dag så er det grensebanen Årjäng som er først ut med sin V65-lunsj kl.12.45. Deretter skal vi en tur til Biri Travbane, og her begynner V65-omgangen kl.18.55. Östersund er sist ut med sin V64-omgang kl.19.30.

Lerum med ny herlig V4-treff - 6. juni ble Kr.800 til Kr.6 714!

Det ble en ny herlig V4-opptur på undertegnedes tips til Kalmar denne torsdagen! Den store bongen som kostet Kr.800 satt altså som støpt, og betalte ut meget fine Kr.6 714,-



Lerum med V4-FEST 1. juni - Kr.1 152 ble til Kr.10 177!

Det ble ikke spesielt lettløst i lørdagens V4-omgang til Dannero, men vi "serverte nøkkelen" til hvordan man skulle komme til lukene. Vi kjøpte nemlig ikke helt at Lome Storm skulle være gigfavoritt, og betalte for SUPERSJOKKET Mana Estelle (2,7% - 25,54 i odds). Den største V4-bongen på Kr.1 152 satt som støpt, og betalte ut meget fine Kr.10 177,-.

Nå skal alt handle om V65-omgangen på Biri. Vi følte at to bankere krevdes for å komme i mål. Den ene bankeren tror vi har en ypperlig vinnersjanse, mens dagens andre banker er en litt mer sjansevariant. Vi tror dog begge har ypperlig vinnersjanser.

Sjekk ut følgende:

V65-2: 7 High Hopes. Dette er en herlig Muscle Hill-sønn i regi Morten Ottersen. Vi likte hvordan 3-åringen vant sitt første løp på dagens bane for rundt tre uker siden. Han kom så ut på Leangen for noen uker siden. Da ble han sjenert til galopp på siste bortre. Han ville vunnet enkelt ellers. Dagens motstand er ikke veldig tøff, og skal denne ha noe mulighet i de større løpene bør den vinne her. High Hopes har fremtiden foran seg og skal slå dagens motstand. Eirik Høitomt er kusk og vi mener dette er dagens beste banker!

V65-3: 10 Rive Sjur blir dagens nest beste banker for oss. Her tar vi en sjanse. Norheim Faksen-sønnen har nemlig kun startet en gang. Treneren meldte før det løpet at han ville bli veldig fornøyd om han gikk på 35-tallet. Rive Sjur gikk 1.33,7 og imponerte stort. Hesten danset siste 500-meter på 27-tallet. Vi mener inntrykket var rålekkert. Det virket til å være masse krefter spart. I dag står hesten i et perfekt springspor, og bør få en fin start. Med lignende innsats som sist bør han ha en topp vinnermulighet her. Vi tester hesten som dagens nest beste banker.

Merk dere at 7 Komnes Borka har svært fin kapasitet. Fjerdespor i volten lukter galopp. Hesten er svært usikker og vi tror han galopperer. Hesten er dog veldig kapabel.

V65-1: 1 Smedpål står tyve meter bedre inne i dette løpet kontra 10 Bråtnesfaks da de møttes 10. mai på dagens bane. Sistnevnte tapte litt fra start og var bortimot 40 meter bak Smedpål fra start. Med dagens betingelser er det dog ingen tvil om at det er 1 Smedpål som skal være favoritt. Bør ha gode tetmuligheter her, og innsatsen på Bjerke sist var sterk den. Vi hadde kanskje forventet at hesten skulle vinne, men det er ikke enkelt å vinne fra dødens i dette grunnlaget. Formen er fin og hesten blir vår favoritt.

3 Osen Expressa og 10 Bråtnesfaks får plass på samtlige bonger. Sistnevnte er en hest vi har veldig sansen for. Tramper han i vei på startsiden er sjansene hyggelige.

V65-4: 2 Impressive Choice. Nå er denne i ferd med å finne sin absolutt toppform. Hoppa er veldig god på sitt beste. I fjor sommer tapte hun kun for Boris på Bjerke under OGP-helgen. Mens i Drammen i fjor i august var det kun Normadie Royal og Let's Take a Selfie som var foran i mål. Dette er gode hester. Dagens motstand skal hun takle Impressive Choice. I tillegg så Weingarter-datteren rålekker ut over mållinjen sist. Ble sittende bom fast med masse start. Må testes som tipsener her.

I V5-spillet prøver vi hesten som en banker.

V65-5: 1 Quite Cool Classic står ypperlig til i førstespor her. Om det skulle bli tet eller rygg leder mener vi sjansene for seier er fine. Førstespor på Biri er ikke det beste, men hoppa kan virkelig flytte beina. Det er mulig 5 Cool Canadian blir for rask. Quite Cool Classic satt bom fast nest sist på Bjerke og så veldig fin ut. Nå sist ble det et tøft løp via drøye spor mot hyggelig motstand. Det gikk og svært fort til slutt i løpet, og det var vanskelig å hente noe. Hoppa er i form, god kusk og et fint spor. Må regnes tidlig.

Det samme må 5 Cool Candian. Denne hesten elsker sprint og tet. Var elendig sist, men ble kjørt på feil måte da. Kan være god igjen her.

V65-6: Her blir 8 Alm Andaman gjort til favoritt av salen. Det er ingenting vi har lyst til å gå på hvertfall. Hesten kan vinne, men trenger å få det litt servert.

Løpet er ganske åpent, og vi kommer til å gardere ganske bredt. Det er to hester vi vil varsle tidlig for. Først ut er Bjerring-hoppa 3 Horgen Gaupa. Denne vet vi har veldig fin kapasitet og en god stamme. Nå sist synes vi det var fremganger å spore. Så herlig ut over mållinjen til tredjeplassen på en fin tid. Et slikt inntrykk betyr at hesten har noe på gang. Fra strek i dagens løp er betingelsene fine. Må regnes tidlig.

4 Tana Faxen er en annen strekhest vi har fulgt litt den siste tiden. Ingen enkel hest å sveive inn dette, men formen er virkelig fin. Nest sist holder hoppa strålende til andreplass bak Jo Blessen. Mens nå sist galopperer hun bort en topplasering i den siste svingen. Formen er fin og hun kan skrelle. En prosent er alt for lite!

