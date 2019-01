Vi jakter ny herlig opptur på Forus

Rune Wiig og Torben. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi tømte altså V5-lukene på Forus sist mandag, og bongen på Kr.392 betalte ut fantastisk fine Kr.10 512 da. Nå jakter vi naturligvis en ny saftig opptur på Forus, og vi gjør det i en strålende omgang. Dagens beste banker kommer ut i V65-5, og her må vi bare tro hardt på 7 Torben! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 B.B. Terje T. – To hester gjør opp? Pål Buer skal kun kjøre snilt med 5 Moe Tjalve da den matches mot V75 neste helg, og dermed er det B.B. Terje T. som skal spilles. Har riktignok ikke vært helt på topp de siste gangene, men i følge Geir Gudmestad skal den være bedre etter en liten pause. Disse to hestene skiller seg veldig klart ut i innledningsløpet.

V65-2 : 10 Norahs Winner – Er et av dagens klart beste objekter, og en hest som bare må prøves. Kom ut etter pause sist, og det ble galopp like etter start. Ble GROVT sjenert, og den tapte MYE. Kom ekstremt bra tilbake før den feiler igjen i en trang situasjon på oppløpet. Gjorde nok et av karrierens beste løp. Den blåseren etter pause har nok gjort godt, og i billige omgivelser med bra kusk så må vi bare varsle skarpt!

V65-3 : 7 Hades Håleryd – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var ordentlig positiv etter sene luker sist. Gikk 09,7 s 300m, og var ikke tom over mål. Er veldig kjapp fra start, og vi får SJOKK om noen innvendig velger å svare. Nå burde det være på tide å la denne få gå et løp i tet igjen, og henger den bare sammen i aksjonen sin, ja, da tror vi ikke den taper et løp som dette fra tet. SPILLES!

V65-4 : 13 Frøya Lill – Rekruttløp, og her kan nok litt av hvert skje. Vi prøver oss med et mulig supersjokk som vi har jaktet litt på tidligere, og dette er en hest med kapasitet nok til å vinne. Den er veldig variabel, men altså bra på sitt beste. Formen virker å være helt OK, og vi liker det at den får opp en «ny» kusk som kanskje kan få den til å yte det lille ekstra. Settes knepent først, men løpet garderes bredt.

V65-5 : 7 Torben – Har en SMELLFIN oppgave foran seg her, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro HARDT! Er lynrask fra start, og her kan normalt Rune Wiig kjøre seg gratis til tet. Da skal det en veldig god hest for å plukke ned denne vinnermaskinen. I comebacket sist fullførte den fint, og den fungerte bra for dagen. Var dog tung, og den hadde nok svært godt av den blåseren. Jenten bak denne hesten er utrolig flink, og Torben pleier alltid å se knallfin ut i banen. Blåser til tet og siden er dette over?

V65-6 : 5 Hoogerland – Var knallgod fra dødens sist, og tirsdag tar den store sal bølgen. Blir altså kolossalt hardt betrodd, og det er klart det kan komme en ny seier. Har dog tidligere vært noe variabel, og det er hovedgrunnen til at vi ikke tør å gå all in. Skal uansett stå klart først, men er altså ingen banker for oss.