Vi jakter ny opptur i Sverige

Robert Bergh er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Bjerke: Internasjonal V75-omgang på Bjerke

V4 Bjerke: Vi jakter suksess i V4-vorspielet

Tippetips: Lørdagskupongen har enormt potensial

Oddstips Obos-kvalik: Huseklepp og Åsane kan få trøbbel i kvaliken

Oddstips Uefa Nations League: Svenskene blir slått gule og blå

Oddstips Uefa Nations League: Mancini og Italia vinner toppoppgjøret

Lerum med nye sterke V64-tips - denne gangen på Romme!

Det ble servert meget sterke V64-tips på Åby torsdag 15. november, men dessverre røk vår DOBBELTBANKER i V64-3. Hakon Von Haithabu, J.J. (3-valg), C. Nu Gilbak (banker), og Stepping Spaceboy (2-valg) var alle ranket først av oss. Den mellomste bongen (Kr.490) fikk to femmere, og en drøss med firere. Utbetalingen ble her Kr.1 476,-.

På Romme fredag 16. november ble det fullklaff for V64-bongen på Kr.960, og den betalte ut meget fine Kr.4 936,-. Knifetown Lover innfridde som dagens beste banker i finalen, mens godbiten vår, Wind Knight, senket dagens nest tyngste favoritt.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

90% av spillerne har neppe åpnet programmet til V65-omgangen vi har foran oss denne kvelden. Fokuset til de fleste er naturligvis rettet mot den gedigne V75-omgangen på Bjerke, og akkurat det skal vi utnytte. Örebro står for løpene, og spesielt innledningsvis denne lørdagen er det ekstremt vrient. Dagens beste banker kommer ut i V65-5 hvor vi ikke kan spekulere mot 11 Rudisha.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Elvy Palema – Er litt interessant i et VIDÅPENT innledningsløp. Den har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og spesielt de to siste gangene har vi likt den godt. Den avsluttet sterkt etter å ha blitt grovt hindret nest sist, mens den nå sist fullfører et angrep bunnsolid ute i sporene. Her står den i et optimalt spor bak bilen, den er sikret et bra opplegg, og den burde duge godt. OBS! PS. 9 Bebop’s Tuva Lee – Kan være supersjokket. Kom tilbake etter et lengre avbrekk sist, men feilet seg bort direkte. Ble egentlig aldri kjørt noe spesielt aktivt med siden, og den kom til mål med litt krefter igjen. På klokken stod det 15,5/2100m…

V65-2 : 2 Carbureightr – Blir ikke mye spilt i et nytt vidåpent oppgjør, men kommer denne ut igjen skoløs, ja, da er den SUPERSPENNENDE! Gikk nemlig skoløs sist og den leverte et helsvett løp etter grov galopp. Fikk dessuten aldri lukene tilslutt, og den så fulltanket ut over mål. WOW, for en forbedring! Går 16,0 alle dager i uken om den er som sist, og normalt rekker det en bit… OBS!

V65-3 : 12 Uakari – Vinner dette løpet om alt går riktig for seg. Kom ut etter en lengre pause sist, plundret fra et trangt spor, og etter hvert kom galoppen. Tapte MYE. Kom kolossalt sterkt tilbake, hetten ble aldri dradd, og på klokken stod det 13,8/1900m… Petter Karlsson har fått hesten inn på stallen etter dette løpet, og den skal bli SVÆRT spennende å følge mot en særdeles billig gjeng. Taper neppe dette om den går som sist… Hadde 2,3% av innsatsene når vi la ut tipset, og det er naturligvis galskap.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4 : 8 Tyson Dimanche – Kan være helt klink her, om den bare fungerer som den skal… Er nemlig overlegen på kapasitet, og vi regner med at Robert Bergh har den i orden etter dette oppholdet. Står ekstremt riktig inne i løpet, og det er i første rekke galoppen i mot. VI TROR HARDT!

V65-5 : 11 Rudisha – Er dagens beste banker. Vi snakker her om en 3-åring som har kapasitet LANGT utover det grunnlaget den har på konto. I Kriteriet sist feilet den i angrep, men fungerte heller ikke optimalt. Var solid i forsøket mot Global Wise Guy, og den har i det hele tatt møtt MYE bedre hester enn hva den møter i kveld. Rapportene på den fra stallen er fine, og vi blir fakta overrasket om den ikke jogger rundt en relativt billig gjeng som dette. ALL IN!

V65-6 : 10 Havbergs Knight – Er egentlig en ordentlig TOPPHEST, men som ikke har innfridd i år. Noe må ha vært feil på den, et virus/forkjølelse eller noe annet. Var dog meget god til å begynne med på sesongen, men så var den plutselig langt under pari. Kommer nå ut etter flere mnd pause, og vi tror IKKE at Fredrik B. Larsson drar denne ut igjen, uten at han er trygg på den. Er klart best på kapasitet, og det er jo ikke i slike løp som Havbergs Knight skal gå i. Dette er en V75-hest, og vi håper at den viser sin flotte kapasitet i kveld. Må bare spilles til helt spinnville odds!