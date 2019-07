Vi jakter ny opptur på Øvrevoll

Vi nærmer oss WEEKEND med storskritt, og da er det på sin plass å minne om følgende:

Lørdag: GULLJACKPOT i V75 på Sørlandet!

Søndag: Ekstra V75-omgang med StoChampionatet på Axevalla!

Vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips til begge baner. Når det gjelder dagen i dag så er det igjen Karlshamn som er først ut med sin lunsj, og igjen starter man opp kl.12.20. Deretter skal vi til Øvrevoll hvor V65-omgangen på galoppen begynner kl.18.30. Klosterskogen avrunder torsdagen med sin V65-omgang kl.19.35.



Sist torsdag var det både V65 og V4 på Øvrevoll. Våre galoppeksperter hadde da herlig systemklaff i V65 og traff også flott med sine V4-tips.

29 032 kr tilbake på systemspill i V65 11. juli

Det ble herlig klaff for det største systemspillet på Eksperten denne julikvelden. Systemet hadde en innl. pris på kr 5 976 (fire andeler a kr 1500) og utbetalingen på dette systemet landet på flotte 29 032 kr.

Flott suksess også i V4 på Øvrevoll 11. juli

I V4 ble det ikke like stor utbetaling. Men Nettavisens V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 278 kr.

Nå jakter våre eksperter ny opptur på Øvrevoll. Ta rygg på følgende:



Løpsdagen på Øvrevoll torsdag kveld er ikke av de flotteste sportslig sett. Men spillemessig byr den på utfordringer, slik Øvrevoll ofte gjør. Vi slet veldig med å finne en god banker og valgte i stedet å gå tynt i V65-4 og V65-5 på joker.



Våre favoritter 3 Visiteur du Pom og 9 Al Burac har begge flott form, og på de flate bongene ble sistnevnte vår banker. Vant lett for en uke siden og har ikke fått tillegg for seieren.

Trener Annike Bye Hansen har flott form på stallen, og i tillegg til Al Burac tror vi 7 Majestic Max er en hard utfordrer til vår favoritt i V65-4. Der gjør også den lynraske treåringen 5 Ramone sin første start mot eldre hester, og det blir spennende å følge.

På V4 får vi mulighet til å dekke opp litt bredere. Det blir ganske sikkert en ok utbetaling også i den spilleformen.

