Vi jakter ny suksess i Bergen

Herman Tvedt er aktuell i dagens V65-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten Easy On The Eye og Locamotion (3-valg) var grunnlaget lagt for en solid V4-utbetaling når Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med Gjølmes Mai Schuva (1,8%), så dobbeltbanker i V4-3 der favoritten DerbyD'Estino vant overlegent, og i V4-4 ble det seier til Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris på Kr.480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene Kr.11 759.



PS. På Eksperten ble det solgt åtte andelslag, og alle gikk naturligvis inn. Det dyreste av disse kostet Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300)

Petter med herlig V5-treff i lunsjen på Bjerke 18. september!

Petter serverte solide tips i lunsjen denne tirsdagen, og det ble fullklaff for en rekke av våre V5-bonger. Hardy B.R (V5-2) innfridde enkelt som banker, og i den tredje avdelingen var sistevalget Scarlet Creation (3,0%) med på alle bonger. Dermed var det duket for fine kroner, og bongen vår på Kr.480 satt klokkerent - her kunne man hente ut Kr.4140. På Eksperten hadde vi tolv lag ute, og alle disse satt naturligvis enkelt. Det dyreste forslaget vårt her kostet Kr.1 600 (fire andeler a Kr.400).

Vi jakter NY suksess i Bergen! Undertegnedes store lunsjbong (fire andeler a Kr.500) satt som spikret sist torsdag, og den betalte ut Kr.6 494,-. Gangen før, 6. september, ble det også fullklaff for undertegnedes bong (fire andeler a Kr.500) i Bergen. Her spilte vi V6, og kunne hente ut hele Kr.98 622,-. Torsdag venter en ny strålende V65-omgang i Bergen, og nå skal vi til lukene med følgende:



V65-1 : 2 Bolt Action – Gikk godkjent etter pause sist, men hadde nok også veldig godt av det løpet i kroppen. Ventes forbedret til denne oppgaven, den er kuskeplusset med Herman Tvedt, og løser den ut som den kan på volte, ja, da er den fakta kjapp avgårde. Kan ikke få et finere løp når det gjelder motstand, og den må være verdt et forsøk i et løp som dette. SKAL MED PÅ ALT!

V65-2 : 12 Global Undefeded – Har kammet med seg fem strake seire etter den kom inn på Stall Wassberg, og den virker å være i en egen klasse i grunnlaget sitt i Bergen. Står iskaldt til nå, men det er en sportrapp, og da blir det slik. Motstandsmessig er dette dog billig, og den vinner om den leverer som de siste gangene. Motivert favoritt som også vi tror hardt på. Velger man å gardere så er det 3 Maksi Muscles samt 5 Justgivemeareason som er aktuelle.

V65-3 : 3 Ludvik – Er en fin 3-åring som kan være helt «klar» her om den bare tramper avgårde som den skal. Nå sist plundret den nedover startsiden, og havnet en bra bit bak. Viser 30,3/1000m fra 1500m igjen til 500m igjen, men feiler altså fra seg en fin premie oppunder mål. Herman Tvedt opp er et pluss, og går alt riktig for seg så skal sjansene være gode. Kan nok 32,5 på distansen…

V65-4 : 6 Art Skogfari – Her har Stall Tvedt gjort en strålende jobb med en hest som ikke var spesielt fin i de første løpene i Bergen. Nå er det en helt annen hest, og den fungerer langt bedre. Spurtet sterkt sist (23,1 s 300m), og den var ikke tom over mål. Her er den dønn riktig ute, og sjansene for seier skal være gode. PS. 5 Lyn Victor – Kan være et mulig sjokk. Den har nemlig sett MYE forbedret ut etter pause, og den har vært klart positiv to ganger på rappen. Svein Ove Wassberg opp er dessuten et solid pluss, og er bare humøret på plass for Lyn Victor, ja, da har den fart/speed til å utfordre. OBS!

V65-5 : 7 Final Countdown – Har en TOPP MULIGHET i et løp som dette når nå formen er på plass. Avgjorde egentlig veldig enkelt sist, og den var ikke tom over mål da. Fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk har nok gjort bra, og den skal ikke bli lett å stoppe utover høsten/vinteren. Har dog vært veldig dum når den har stått i åpne spor bak bilen hittil i år, men feilfritt tror vi på seier. SPILLES!

V65-6 : 5 Armagedon Vivel – Ble det egentlig feil for sist, og det er ikke slike opplegg den skal ha. Gangen før ble den sittende bom fast med vinnerkrefter, og formen er nok stadig bedre enn raden. Har tidligere avslørt at den er LYNRASK ut bak bilen, og kommer den seg bare forbi 2 Quickwin på startsiden så er fort dette løpet over. Svein Ove Wassberg opp er dessuten et solid kuskepluss. SPILLES!