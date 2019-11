Vi jakter ny suksess på Momarken

Joe Hoo Lee og kusk Lars Fredrik Kolle. Søndag kommer de ut på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Momarken avrunder uken med en HERLIG V65-OMGANG, og her skal vi i lukene. Dagens beste banker har vi spart til finalen, og der må vi bare tro hardt på tet og slutt for 3 Joe Hoo Lee som viste form i Sverige sist. Nå kommer seieren? Vi tror bestemt det! Ellers er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V65-1 : 9 Smedpål – Her er det jevnt mellom de beste, og det skiller fakta svært lite. Hesten vi plasserer knepent først har funnet formen nå, og den trives på denne tiden av året. Det klaffet ikke helt sist, men på klokken stod det likevel 22,9 s 300m med litt krefter igjen. Drar stor fordel av et lite felt, og feilfritt er den med på foto i et løp som dette.

V65-2 : 7 Garli Kongen – Kan være helt klink i et løp som dette, og skulle den varme fint, ja, da tror vi fakta ikke at den taper. Debuterer for Mjølnerød, og det er fine rapporter på den. Skal ha overkapasitet i omgivelser som venter her, og det er snakk om en veldig motivert favoritt.

V65-3 : 7 Storm Jaro – Har vært fin i begge løpene for Mjølnerød, og det har blitt to enkle seire. Sist var den fakta veldig god mot betydelig tøffere motstand enn dette, og den imponerte oss litt da. Har feilet tidligere, men virker langt mer stabil nå, og vi håper/tror på et nytt feilfritt løp. Motivert storfavoritt.

V65-4 : 10 Vibra Thor – Her er det JEVNT, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer først drar stor fordel av det lange oppløpet på Momarken, og blir det bare litt tempo her, ja, da må sjansene være gode. Formen er uforandret fin, og den spurtet bra sist. Tiden må sees i lys av en noe krevende bane. Slår til som en godbit nå?

V65-5 : 9 Logical Elegance – Gikk enormt bra etter galopp sist, og kom til mål med krefter igjen i kulissene. Det var første løpet etter pause, og det gjorde nok også godt. Er egentlig en vinnerhest dette, og med forminntrykket fra sist friskt i minnet så er i hvertfall vi på vakt nå. SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 3 Joe Hoo Lee – Har et gaveløp foran seg i finalen, og dette er dagens beste banker. Kjørte seg fast i Sverige sist, og var ikke helt bunnskrapt over mål på en fin tid. I kveld blir det gratis tet, vi ser ikke helt hvem som skal lage noe tempo her, og dette bør vår banker ha full kontroll på. ALL IN!