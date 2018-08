Vi jakter ny suksess på Øvrevoll

Oliver Wilson er aktuell i dagens V65-omgang på Øvrevoll. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi starter denne torsdagen på en av de "grønneste banene" i Sverige, og da dreier det seg naturligvis om Lindesberg. Her begynner V4-1 kl.12.20. På Bjerke blir det også lunsj, og her er V5-1 i gang kl.13.40. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen på travet, og løpene fra Bergen begynner kl.18.55. Øvrevoll er sist ut, og V65-omgangen på galoppen starter kl.19.30.



Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.

Herlig systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a Kr.2 000) betalte ut Kr.21 126, det nest største systemet (fire andeler a Kr.1 500 - levert to ganger) betalte ut Kr.21 126, mens systemet med fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.20 784,-.



I V4-spillet satt ALT, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut Kr.2 948,-. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Birger og Morten byr på følgende til løpene på Øvrevoll:

I de to første V65-avdelingene møter vi mange av banens beste firbente. Særlig i V65-1 er det imidlertid tynt stilt med formen. 1 Trouble of Course og 3 Bokan er topphester, som ikke har vist noe på lenge. Sistnevnte årsdebuterer, og Trouble of Course har tjent 500 kroner i år på fem starter. Vi tør ikke legge alt på elitehester med så uviss form.

På de flate bongene går vi tynt i V65-3. Yvonne Durant har en meget spennende hest i treårige 3 Simmy's Copshop. Har funnet 1600 meter for langt, men vant lett i sitt eneste sprintløp. Nå er motstanden hardere, men vi har likevel god tro.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

De tre siste avdelingene ser åpne ut, men vi tror det skal være mulig å komme gjennom uten alt for mange streker. 2 Aife i V65-5 var meget god sist tett bak topphoppa Icecapada. Det kan fort holde her, men 66 kilo på en hoppe kan være tøft å bære.

I V4 får vi råd til å dekke opp bredere. V4-spillet ser veldig interessant ut, og utbetalingen blir trolig fin.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.