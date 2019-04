Vi jakter ny V65-suksess i Bergen

Todin og kusk Odd Storetvedt. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi gjorde rent bord i V64-omgangen til Eskilstuna denne tirsdagen, og tipsene var meget sterke. Knifetown Winner og Hulk Boko (3-valg) stod begge alene på bongene. Godbiter som Omaha Zenz (6-valg) og Maverick Dream (4-valg) innfridde som deilige tipsenere, og den minste V64-bongen på Kr.216 betalte ut knallfine Kr.5 511,-. Følgende info ble servert på noen av nøkkelhestene:



V64-2 : 9 Omaha Zenz – Var veldig fin under sal i debuten sist, og den avgjorde lekende lett tilslutt via 15,4 s 800m. Hadde full spenst over mål, og det virket til å være MYE å gå på. Er normalt ytterligere forbedret med det monteløpet i kroppen, og mot en overkommelig gjeng må den være veldig aktuell. Settes frekt først!

V64-4 : 3 Maverick Dream – Hadde under 3% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er altfor lite. Den vant sprettlett fra tet nest sist, mens den feilet i tet ut på siste bortre sist. Ble trolig felt av en elendig bane da. Her blir det normalt gratis tet, og på en kjapp vårbane trenger den ikke å bli veldig enkel å fange. MÅ MED PÅ ALT!

V64-6 : 15 Hulk Boko – Er totalt overlegen på kapasitet i finalen, og den gjør en mildt sagt spennende start for svært dyktige Nicklas Westerholm. Rapportene fra trenerhold går i dur, og man varsler at den er klar for å kjempe der foran direkte. Det er NÅ denne skal spilles, for neste gang er den fort oppbrukt… Vi anbefaler et bankerspill, og for oss er dette dagens beste banker!

Lerum med topptips til Bergen 28. mars! Tok du rygg?

Under JACKPOTOMGANGEN til Bergen serverte undertegnede meget solide V65-vurderinger. Syoss innfridde som dagens beste banker, og Trusty Sassy (2-valg) + Mos Lomen (3-valg) ble servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som støpt, og den betalte ut meget fine Kr.4 058,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det meste satt som det skulle i Bergen sist torsdag, og ikke noe er bedre enn akkurat det. Undertegnedes bong på Kr.480 satt som et skudd, og den betalte ut deilige Kr.4 058,-. Nå er det historie, og i dag har vi jobbet frem nytt snadder til løpene i kveld. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Lustra Ida – I Bergen er det meldt 15-16 grader når løpene går i kveld, og det kommer til å bli «nedoverbakkeforhold». Det kommer Lustra Ida å dra nytte av, og den kan umulig bli enkel å fange på en brennkvikk bane. Formen virker dessuten å være stigende, og den var OK i nederlaget sist. Svein Ove Wassberg er litt opp på sin springer, og her må man være på vakt. SPILLES!

V65-2 : 2 Charming Boom Bay – Har et gaveløp foran seg her, og feilfritt tror vi ikke det er snakk om saken. Har dog rotet MYE den siste tiden, og dette begynner nok å sette grå hår i hodet på den godeste Buer. Det man skal være klar over er at når Buer fortsetter å starte med en slik så mener han selv at han ikke er langt unna å finne «løsningen» på den. Kan neppe få en bedre oppgave enn dette igjen, og på et parkettgulv av en bane i kveld så burde vel denne også gå feilfritt? SPILLES!

V65-3 : 1 Geronimo B.R. – Har ikke imponert hittil i karrieren, og den blir garantert ikke mye spilt her. Fikk helmaks etter pause sist, men det løpet gjorde nok også godt. Vi har respekt for den banen det blir i Bergen i kveld, og plutselig justerer Håkon utstyret litt på denne og vips så senker den rekorden sin til litt under 19 på distansen… Da blir det ikke enkelt å hente 40m tillegg, og som en noe spekulativ skrell på en lynrask bane velger vi å advare litt for den. Løpet ellers holder ikke den beste klassen, og det kan vise seg å være smart å plukke med noen hester.

V65-4 : 8 White Russian – Ble det en del skriking på sist, og det viste seg å ikke være helt feil. Var med litt fra start, før den ble bakket ned i fjerde innvendig/tredje utvendig. Kom så via sporene i den siste svingen, spurtet bra, og den fikk et pluss i kanten av oss. På klokken stod det faktisk 09,3 s 300m… Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og det skal bli spennende å se den i hendene på Bjørn Steine. STOR OBS-HEST!

V65-5 : 5 Upstart AT Home – Kan ikke ha vært helt frisk sist, men ellers har denne ikke akkurat hatt marginer med seg, og den er bedre enn raden. Fjerde sist var den klart bra i steintøffe omgivelser, og var altså treer bak Gigolo NL/Deep Sea Dream. Så ble det feil for den tredje sist, mens den nest sist spurtet meget sterkt i V75’en. Lars Tore Hauge opp er interessant, det er GODE RAPPORTER på den etter en liten pause, og den må passes. FREKK TIPSENER!

Dagens beste banker:

V65-6 : 13 Todin – Selv om det ikke blir enkelt å hente tillegg på den banen vi har i Bergen i kveld så har Todin likevel et tilnærmet straffespark. Den har fått fire løp i kroppen etter pause, og sist vant den veldig enkelt. Her er det «INGEN» i mot, og kjører bare Odd Storetvedt feilfritt, ja, da skal det ikke være snakk om saken. Vi er veldig inne på at Odd Storetvedt viser Todin litt skikkelig frem i kveld, og kan ikke spekulere mot den her. ALL IN!