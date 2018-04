Vi jakter ny V65-suksess på Forus

Geir Mikkelsen og Sejr Gammelsbæk. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede M.H. Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg/vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a kr 1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine 27 030 kr. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens mellomstore kupongforslag (innl. pris kr 432) betalte ut herlige 5 340 kr. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.

Det ble servert SVÆRT STERKE tips på Forus sist tirsdag, og det ble en herlig opptur i både V65 og V5-spillet! På vårt største V65-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 960) var storskrellene 1 You Love i V65-3 (4,3%) og 5 Vestpol Il i V65-5 (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine kr 14 750. I V5-spillet ble det også fullklaff for vårt største forslag. Den kostet 1 170 kr, og betalte ut kr 9 260.



Nå er vi sugen på en ny opptur på banen fra Stavanger, og her er det bare å ta rygg på følgende:

Dagens beste banker:

V65-1 : 7 Sejr Gammelsbæk – Vant relativt enkelt etter pause sist, og på klokken stod det 11,5 s 300m med krefter igjen. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, den er flink ut på volte, og vi blir ikke overrasket om Geir Mikkelsen kjører til direkte. Møter på en relativt formløs gjeng, og vi ser ikke helt hvordan vår banker for dagen skal kunne tape dette. ALL IN!

V65-2 : 8 El Copero BR – Imponerte når den vant i årsdebuten i fjor, og da lekte den med hester som Xante/Bernardo Halbak, og mye bedre hester enn hva den møter her. Så fikk den etter hvert et lengre avbrekk, men var ganske positiv nest sist. Nå kommer den igjen ut etter en pause, den er lynrask fra start, og leverer den på sitt beste duger den svært godt i omgivelser som dette. Skreller? PS. 7 So Superb – Er den beste hesten i feltet på ren kapasitet, men den årsdebuterer, og skal dessuten ut på reise for første gang. Urutinerte hopper på denne tiden av året er ikke noe vi ønsker å banke, og for oss blir So Superb kun en av flere.

V65-3 : 1 Lykkje May – Er en av våre bedre hopper i årgangen, og vi vet at Djøseland har vært fornøyd med den i vinter. I årsdebuten sist feiler den som en klink vinner, men kom styggfort tilbake nedover oppløpet. Nå blir det normalt gratis tet, og da skal den ikke bli enkel å plukke ned på en bane som Forus. Var kun et 4-valg når vi la ut tipset, og det synes vi er rart. SKAL MED PÅ ALT!

V65-4 : 2 Lara’s Revenge – Er en hoppe som utvikler seg fint hos Geir Mikkelsen, og den skal passes på tirsdag. Glem ikke at den fjerde sist hadde et herlig nappetak med storfavoritten 3 Tears In Heaven, og siden den gang har Lara’s Revenge tatt nye steg. Ble sittende bom fast sist, og den så ordentlig bra ut i målgangen. Med spor innenfor den store favoritten vil nok Mikkelsen kjøre offensivt, og den skal passes!

V65-5 : 1 Syoss – Har ikke gjort mye feil etter den kom inn på stallen til Geir Mikkelsen, og det skal bli spennende å følge den i årsdebuten. Har trukket et nydelig spor, den er kjapp i vei, og trolig blir det tet direkte/tet tidlig. Fra eventuelt tet, ja, da er nok dette løpet kjørt om den er som på sitt beste i fjor. Dog dreier det seg om en årsdebut, og vi vil gjerne se den en gang før vi går ALL IN. Det opplagte motbudet er 9 Mr. Malando. Den imponerte i flere løp i fjor, og var fullt godkjent i årsdebuten mot bedre hester enn dette. Kan få det sydd opp nå, og skulle ikke favoritten være på topp står Mr. Malando klar til å overta.

V65-6 : 9 Into The Sun – Er en helt enorm hest, og dette er en av dagens mest spennende hester som starter på Forus. Det er snakk om en superkapabel traver, og den er milevis bedre enn grunnlaget sitt. Har blitt fikset på i pausen, og vi tviler sterkt på om Djøseland hadde sendt den til start uten at han er ordentlig fornøyd med den i jobbene. Kan være en klink vinner direkte, og den skal stå først på ranken.