Vi jakter V65-suksess på Kala i kveld

Fox Dragon er en herlig hest. Lørdag kveld kommer han ut på Kala. Foto: Roger Svalsrød/ Hesteguiden.com.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Harstad: Saftig V75-jackpot med over 2,4 millioner ekstra

Tippetips: Championship tilbake på lørdagskupongen

Oddssingel Championship: Fulham begynner reisen mot Premier League på en god måte

Oddssingel Eliteserien: Får vi en vinner i Sarpsborg når RBK kommer på besøk?

Oddsdobbel Norge og England: Norsk og engelsk kombineres i en motivert dobbel

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

En fin lørdag venter oss som er glad i travsport. Hovedfokuset ligger naturligvis i Nord-Norge og Harstad travpark. Harstad kjører nemlig sin eneste V75-omgang i løpet av året i dag. Det ligger meget fine 2 466 076 kroner ekstra i syverpotten. Det er meget spennende løp som vanlig - og vanskelig å løse! Bongene til Harstad må inn før 15:00. Etter dette er det fullt fokus rettet mot Kala. En herlig bane å spille til. V65-bongene må inn før 19:10 her!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Etter at Harstad har kjørt en strålende V75-omgang er det Kala som står for tur. Her kommer vi til å lansere dagens beste banker, dagens nest beste banker og et herlig objekt. Vi håper dette hjelper dere kunder til lukene.

Sjekk ut følgende vurderinger:

Dagens beste banker (V65-5): 8 Fox Dragon har virkelig et gaveløp foran seg, og dette må være en meget god vinnermulighet. Hesten møter svært overkommelig motstand, og han er feltets aller beste hest. 7-åringen har virkelig vist form lenge nå. Han var ganske svak på Momarken nest sist, men da tenkte vi bare at det var en dårlig dag. Det stemte, for nå sist på Bjerke sitter han bom fast og ser helpigg ut. Babycat vant det løpet foran Uni Lest. Gogo Hall og Into The Sun var blant annet hester som var med i løpet. Fox Dragon har en meget dyktig kusk i Gunnar Austevoll i dag. Her bør han bare klemme til og kjøre seg fremover. Normalt sett en meget god vinnersjanse mot disse hestene. All in i alle spillformer!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Dagens beste objekt (V65-3): 7 Trø Ennius var jo lenge et håp for de store løpene. Og det er klart skulle alt klaffe kan det fortsatt være det, men her har virkelig ikke ting gått på skinner. Trø Ennius har tullet og galoppert voldsomt mye. De siste to gangene har vi dog merket oss at Tengsareid har kjørt meget forsiktig med han. Feilfritt løp har vært det klare målet. Nå har han klart det og hesten har sett fin ut i målgang to ganger på rad. Dagens løp er perfekt for 4-åringen, og oppfører han seg enda en gang tror vi han har gode muligheter.

Merk: V5 starter opp i den tredje avdelingen her. Her prøver vi oss med banker på både Gianluca B.R og Fox Dragon.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Dagens nest beste banker (V65-4): 7 Gianluca B.R kommer vi til å gå all in på tre av fire bonger. Dette er en veldig god hest i dette løpet. Hesten står nå i sjettespor, er rask bak bilen og var svært god sist på topptiden 1.12,6. Tapte da kun for C Nu Gilbak. Ingen tvil om at dette er feltets beste hest.