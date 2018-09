Vi spekulerer mot dagens tyngste i Bergen

G. Jerken og kusk Ole Gaute Gudmestad. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V64 Jägersro: Herlig V64-galopp fra Jägersro

V4 Boden: Strålende V4-lunsj fra Sverige

V5 Drammen: Dalen har lunsjbankeren i Drammen

Oddstips 1: Olimb og Skellefteå er best i nord

Oddstips 2: Haugesund gjør kort prosess med Strømsgodset

Oddstips 3: Sassuolo har rustet seg til toppkamp

En innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Boden er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det også lunsj fra Norge og Drammen kl.13.40. Bergen står for den norske V65-omgangen, og løpene fra banen mellom de syv fjell starter kl.18.55. Jägersro byr på galopp i dagens V64-omgang, og her begynner man kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi jakter NY suksess i Bergen! Undertegnedes store lunsjbong (fire andeler a Kr.500) satt som spikret 13. september, og den betalte ut fine Kr.6 494,-. Gangen før, 6. september, ble det også fullklaff for undertegnedes bong (fire andeler a Kr.500) i Bergen. Her spilte vi V6, og kunne hente ut hele Kr.98 622,-.

Rikstoto innfører fra og med i dag MILLIONGARANTI om du skulle være alenevinner i V65-omgangen (Norge), så her kan du altså være med å kjempe om store kroner også på hverdagstravet. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 1 G. Jerken – Her blir 6 Galileo TUNGT betrodd. Den debuterer for Odd Storetvedt, men vær OBS på følgende: Odd Storetvedt har 3 seire på 103 forsøk i 2018, og Galileo med ny bakterieflora rundt seg vil vi også se hvordan reagerer før vi går hardt til på den. Nei, her tror vi MYE på G. Jerken. Denne har riktignok en elendig rad, men vi likte den skarpt etter pause sist. Satt da bom fast, så utrolig spenstig/fin ut, og den varslet toppform. På klokken stod det 22,2 s 500m. Her får den gratis tet, og da må altså Galileo frem i dødens for å vinne dette løpet… VI SPILLER G. JERKEN!

V65-2 : 9 Global Undefeded – Står med seks strake seire, og den blir dagens i særklasse tyngste favoritt. Det virket dog ikke til å være veldig mye igjen på tanken sist, og den nærmer seg nok et tap om ikke lenge. Kommer her ut i sitt tøffeste løp i karrieren, og vi tar en sjanse og garderer den på torsdag. Her er det nemlig «JACKPOT» om den skulle tape…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 7 Gomnes Faks – Var veldig fin i debuten for Odd Storetvedt sist, og her har Stall Storetvedt gjort en meget solid jobb. Den så 100% ut fra start til mål, og den jogget 31,9/2100mv med masse krefter igjen. Går den slik igjen så dreier trolig dette seg om en vinner, og vi plasserer den klart først. PS. 5 Sjur Odin – Var et voldsomt skrik sist, men da galopperte den i repriser. Til denne starten blir det skiftet bitt, og Ove sier rett ut at han tror på seier om han bare får den feilfritt rundt. Et soleklart motbud.

V65-4 : 2 Sjeras – Gjør en spennende start etter pause, og den skal passes i et løp som dette. Står nemlig perfekt inne i grunnlaget, den er sikret et bra opplegg, og leverer den på sitt beste, ja, da er den normalt på foto her. Settes knepent først i et løp hvor fem hester skiller seg noe ut.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens beste banker:

V65-5 : 9 Queenswood – Er i en veldig fin form, og den har en STOR sjanse i et løp som dette. Gikk fullt godkjent i kulissene mot mye bedre hester sist, og Ove plaget den ikke veldig nedover oppløpet da. Torsdag er den solid kuskeplusset med Svein Ove Wassberg, den kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og dette må være et bra spill i omgangen. VI BANKER!

V65-6 : 8 Vertigo Dominant – Har spennende betingelser foran seg torsdag, og her er vel Håkon Steine på tetjakt? Har gjort helt greie løp på slutten, og formen skal ikke være så verst. Skulle Steine prikke starten, og komme seg foran, ja, da blir den alt annet enn enkel å ha med å gjøre. Prøves som et helfrekt bud i en interessant finale.