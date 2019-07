Vi spekulerer mot dagens tyngste på Forus

Tom Erga og S.K.'s Karsk. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Oviken: Glem ikke tethestene til lunsj

V64 Solvalla: Knallfin V64-omgang på Solvalla

Oddstips: CL-kvalifisering for Solbakken og FC København

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Oviken sparker i gang tirsdagen kl.12.20, og da skal det naturligvis dreie seg om en V4-lunsj. Om kvelden er det Forus som er først ut, og V65-1 begynner kl.18.55. Solvalla avrunder tirsdagen med sin knallfine V64-omgang kl.19.30.



V4 og DD-fest på Axevalla 21. juli!

Samtlige V4-bonger på Eksperten suste inn, og den minste bonger på Kr.420 betalte ut Kr.3 064,-. Superdype Fleur Mearas (8-valg) var med på alt! I DD-SPILLET brukte vi fire rekker, og Activated (4-valg) var med som en godbit der. DD-oddsen ble knallfine 21,04, og her var det bare å gange opp! I tillegg til dette så ranket vi SKRELLEN Alva Palema (8-valg) først.



Lerum med herlig fulltreffer på Jägersro 16. juli - Kr.1 728 ble til Kr.34 280!

Tipsene satt igjen meget bra i kveldens V64-omgang, og bongen på Kr.1 728 satt som spikret. Victory Island innfridde som en banker av stål, og Zefiro Dei Cedri senket storfavoritten som vår deilige ide! Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.34 280, og vi håper at nettopp du tok rygg!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Forus byr nesten som vanlig på en meget fin V65-omgang, og dette er nok en av de lokalbanene med best menyer for tiden. Når det gjelder kveldens omgang så skal vi prøve å felle dagens tyngste favoritt, og vi krydrer dessuten opp bongene med en rekke godbiter. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Iasi – Har blandet og gitt for Geir Mikkelsen, men sist var den meget god etter pause. Feilet seg da vekk fra start, og den havnet noen lengder bak feltet. Spurtet likevel fint i kulissene tilslutt (14,5 s 800m), og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Kan få det sydd opp fra et nydelig spor på tirsdag, og den skal helt klart tas på alvor.

V65-2 : 2 Mykle Odin – Varmet knallfint i debuten for Tom Erga sist, men det ble likevel et par galopper når det ble alvor. Vi likte den uansett såpass godt i denne varmingen at vi innbiller oss at Tom Erga er på vei til å finne ut av den. Kan ikke få noe bedre løp enn dette, den er kjapp i vei, og feilfritt kan dette fort dreie seg om tidlig tet og slutt. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 9 Blues Photo – Her er det ganske dårlig kvalitet, og det skal ikke en veldig bra prestasjon for å vinne et løp som dette. Hesten vi prøver oss med har vel ikke innfridd, men etter pause sist likte vi den. Spurtet da ordentlig bra nedover oppløpet, og på klokken stod det 11,8 s 300m. Skulle den være ytterligere forbedret i kveld så er den god nok, og er verdt et forsøk som et frekt objekt!

V65-4 : 4 Dag Jo – Dette løpet låser vi på to hester, og «sager» mye spilte 9 Vertigo Håkon. Nevnte Vertigo Håkon er en hest som har slitt veldig med viljen de siste årene, og har ikke vært veldig glad i å strekke seg i tette oppløpskamper. Vår klare ide spurtet bra på Sørlandet lørdag (23,7 s 300m), og var klart bra etter pause. Her ligger det an til gratis tet, og på en kjapp bane må da sjansene være store! SPILLES! Som gardering plukker vi naturligvis med kapable 3 Neslands Faksen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 3 S.K.’S Karsk – Er en utrolig bra hest i grunnlaget, og hadde denne fått holde seg hel gjennom karrieren, ja, da hadde grunnlaget vært langt høyere. Vant direkte ut etter et lengre avbrekk i fjor, og var dessuten aldri dårligere enn toer på åtte forsøk i 2018. Rapportene går i dur før årsdebuten, og dette kan fort være en klink vinner direkte. Tidlig tet og slutt?

V65-6 : 8 I Am The Tiger – Har blitt strøket inn tre spor, og blir dagens tyngste favoritt på Forus. Har vært veldig god på slutten, og den imponerte stort på Jarlsberg sist. Vær dog litt OBS på at dette ikke er en hest som har for vane å holde formtoppene veldig lenge, og plutselig kommer det en galopp igjen. Motivert favoritt, men på tirsdag ønsker vi å prøve å felle den da den altså aldri har vært helt til å stole på.