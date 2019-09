Vi spekulerer mot dagens tyngste V65-favoritter

Nika og rytter Kristine Kvasnes. Fredag rir Siv Emilie Løvvold. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



I kveld skal vi prøve å felle de tyngste favorittene, for på våre flate bonger står nemlig 7 Nika i innledningsløpet alene. Det betyr at vi dekker opp både 4 Oz (V65-2) samt 4 Harbour Eightysix (V65-5) i jakten på de store kronene. Når det gjelder bankeren i innledningsløpet så lyste det ordentlig av den under sal sist, og her er det MYE å gå på. Superdyktige Siv Emilie Løvvold rir, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Nika – Var smellfin i debuten for Kvasnes sist, og det så ut til å være en hest som passet helt perfekt under sal. Kom fulltanket til mål, og vi gav den et stort pluss i kanten. I kveld er det opp med superdyktige Siv Emilie Løvvold, motstanden skremmer ikke, og vi tror på en TOPP mulighet! SPILLES!

V65-2 : 10 Golden Gift – Her blir 4 Oz enormt hardt betrodd, men vær OBS på at Kjetil Roe advarte skarpt mot at den ikke er travsikker i debuten sist. Der ble den altså disket for galopp. Vi spekulerer, og gjør det med en hest det er gode rapporter på. I prøveløpet gikk den lik tid med en såpass god hest som Beat’em All, og det skal være en god del å gå på tidsmessig. Blir ikke veldig mye spilt, og da må vi bare prøve oss. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 9 Spang Ole – Er under en rivende utvikling, og den virker bare å bli bedre og bedre. Vant utrolig enkelt med krefter igjen sist, og gikk altså så kjapt som 28,3/2100m i Drammen. Burde kunne ytterligere et sekund under det på Jarlsberg, og da sier det seg selv at den ikke bli enkel å ha med å gjøre. Motivert favoritt.

V65-4 : 2 Quinzy Joe – Er ikke så verst, og vil ikte den etter pause sist. Gikk på en bane som neppe var noe pluss, men ble altså sittende bom fast med krefter igjen på en bra tid. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, den kan åpne bak bilen, og fra slike betingelser som dette mot en billig gjeng er den spillbar!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 4 Harbour Eightysix – Er noe hardere ute i kveld, men den har uansett en bra sjanse om den skulle komme seg gratis til tet. Har vært solid de siste gangene, og formen virker å være helt på topp. Får den gratis tet så vinner den trolig, men skulle den få svar, ja, da er det ikke grønne lykter i et løp som dette. Motivert, men…

V65-6 : 3 Steine Faksen – Har fått et par løp i kroppen etter en lengre pause, og den virker å være veldig pågang. Spurtet meget sterkt via drøye spor mot oppløpet sist (25,1 s 300m), og kom til mål med krefter igjen. På ren kapasitet er den god nok i massevis i et løp som dette, og den skal helt klart tas på alvor.