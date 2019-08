Vi tror det blir Magic i V65-innledningen på Biri

Eirik Høitomt er aktuell på Biri denne fredagen. Her med Magic Tile som er aktuell i V65-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Helgen er endelig kommet, og vi som brenner for travsport - vi får tid til trav selv om det er start i Premier League denne helgen. Drammen er naturligvis det største høydepunktet denne weekenden. V75-omgangen er både sportslig og spillemessig strålende lørdag. Men, søndag kjøres det også fantastiske travløp. Det er nemlig internasjonal V75 på Dannero, og det svenske kaldblodskriteriet skal avgjøres. Mange norske hester stiller til start og vi kan ikke annet enn å glede oss til å se flott travsport. En herlig helg venter altså.

Fredagen starter i Gävle. De har ansvaret for V65-lunsjen fra Sverige. Bongene må inn før 12:45. Til kvelds er det Biri som står for underholdningen fra Norge. 18:55 er den vanlige fristen. I Sverige er det Umåker som står for V64-omgangen. 19:30 er fristen her.

Biri er vertskap for fredagens V56-omgang. Det er ganske fine løp som venter. Vi mener dagens beste banker kommer ut allerede i innledningen. Flere lite spilte hester blir dratt frem.

Sjekk ut følgende vurderinger:

V65-1: 1 Magic Tile har et drømmeløp foran seg, og vi tror han innfrir. Hesten gjorde en spennende start etter en tre måneders pause på Jarlsberg sist. I regi Anderssen/ Malmin så hesten strålende ut og satt fast i det lengste. Det var masse krefter spart på tanken. Magic Tile er en høykapabel traver, som nå virker til å ha funnet en formtopp igjen. Ingen av hestene i springspor på tillegg er noe særlig raske, og vi blir veldig overrasket om ikke Magic Tile sitter i tet underveis. Med inntrykket sist tett i minnet da, så kommer ikke vi til å spille i mot. Motstanden mangler og form. All in!

V65-2: 4 Milla Maxim fikk vi ikke se hvor bra var senest. Hun fulgte på i ryggen til meget gode Irwin B.R sist. Banen var dårlig for dagen og Morten M. Ottersen sin springer slet med aksjonen. I den nest siste svingen galopperte hesten grovt. Kom hyggelig tilbake og hadde fin fart over mål. Hesten, så på det tidspunktet da den galopperte, veldig pigg ut. Hoppa avla et fint prøveløp og vi tror denne kan sjokkere salen litt. Vi synes nemlig inntrykket på hesten var veldig fint sist. Passes tidlig i et uggent løp.

V65-3: 4 Fossens Wally blir vår favoritt, og det hadde den også blitt hadde 1 Impressive Choice startet. Magnus Jakobsson sin springer har finfin kapasitet og er etter vår mening feltets beste hest. Husk at denne hesten i oktober i fjor slo Princess Corner fra likestart. Princess Corner hadde nok vært ganske klar favoritt i dagens løp. Fossens Wally blir vårt klare førstevalg. - 6 Riva Renn var strålende sist. Har hesten til Stian Eilefsen en lignende dag i dag er sjansene for ny seier så absolutt tilstede.

Merk: Her er det V5-oppstart. I denne spillformen kommer vi til å spille banker på 5 Lykkje Borka i V5-5. Steinseth-hoppa gjorde et mektig løp til tredje i NM for kaldsblodshoppene sist. Ulsrud Tea vant. Bør ha gode vinnermuligheter i dette løpet Lykkje Borka. All in!

V65-4: 1 Skeie Sotå galopperte som godtgående både tredje sist og nest sist. Vi hadde hoppa skrevet ned på listene våres, så det var ikke veldig sjokkerende at hun var såpass god nå sist. Hun var en 21-oddser da, men dette er egentlig en kapabel og flink traver. Hun er usikker og kan fort galoppere. Går det i trav så er sjansene for seier veldig fine. Vårt førstevalg.

7 Bjørnli Ine leverte en strålende avslutning med kusk Høitomt sist. Fikk opp farten veldig sent, men gikk en strålende siste 500-meter. I dag er det Gunnar Austevoll opp, og det skal ikke vært langt unna like bra. Formen til Bjørnli Ine er finin.

V65-5: 8 Hommes Ferrari har vi følelsen for her. Formen til Tekno Odin-sønnen har egentlig vært ganske god lenge. Galoppene har dog spolert all inntjening. Nå sist på Leangen ble det faktisk endelig en seier, men han var litt heldig da han var toer over mållinjen. Første hesten i mål ble disket. Hommes Ferrari var uansett god og bekreftet den fine formen sin. Dagens utgangsposisjon er veldig fin, da han får rygger fra start. I dag kusker Eirik Høitomt, noe som er et klart pluss. Plasserer Høitomt ferrarien i tredje utvendig, mener vi bestemt at han blåser de fleste i dette løpet. På kapasitet er han den beste her. Settes først.

V65-6: 2 Thai Knight har vi i Nettavisen veldig sansen for. Nå sist på Sørlandet var hesten syk, og det skal skyldes den svake innsatsen. Vi likte ikke det vi så av den flotte 4-åringen da. Ga seg altfor lett, men sykdom var visst grunnen. På sitt beste er denne veldig god. Fortsatt ganske lat og flegmatisk, men det er bare bra. Vidar Hop har solide muligheter til å styre Fredrik Solberg sin traver rett til tet i dagens løp. Er Thai Knight, som har fem seire på åtte starter i karrieren, tilbake i slag så er sjansene for seier fine.

5 Strong Pepper. Vi kommer uansett ikke til å spille uten denne, og dobler alle forslagene. Klarte ikke helt å henge med i Prinsesses Märthas pokalløp sist, men vi tviler på at hesten var helt på topp for dagen. Dette er et kjempetalent som kan bli ordentlig god. På sitt beste er hesten uten tvil god nok til å utfordre Thai Knight.