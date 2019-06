Vi tror nordmennene gjør rent bord i Årjäng

Red Bar og Ole Johan Østre. Fredag skal de ha gode muligheter i Årjäng. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

For en helg vi har foran oss! To V75-omganger og masse penger å spille om. På Leangen er det gulljackpot og du kan vinne hele 18 millioner kroner. Mens på Søndag er det internasjonal V75 fra Kalmar. Her ligger det utrolige 45 millioner i premiepotten. Vi gleder oss stort til dette.

Først skal vi gjennom en strålende fredag. Det er litt endringer i oppsettet, da det er midtsommer i Sverige. Svenskene kjører som vanlig sin V65-lunsj 12:45. Denne gang er det Årjäng som er vertskap. Men V64-omgangen, som vanlig går 19:30, har innsending allerede 13:19. Det er Hagmyren som har ansvar for den flotte omgangen. Dette betyr da at Leangen er den eneste banen det er spill til fredagskveld. Dette gjør jo V65-omgangen fra Trøndelag veldig spennende. V65-spillet på Leangen tar til 19:05.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Nå er det fullt fokus mot V65-lunsjen fra Årjäng. Vi tror på norsk storeslem, og begge bankerne våres kommer fra fedrelandet!

Vi byr på følgende:

V65-4: 5 Egon er en veldig flott traver fra Gundersen-stallen. 4-åringen er overlegen dagens motstand fartsmessig. Nå er snart Egon klar for større oppgaver og vi gleder oss til å følge hesten fremover. Han var svært god sist da han vant overlegen med galopp. Tre starter i år har resultert i tre enkle seire. Dette skal være en stor vinnersjanse. Dagens beste banker i V65 og V4-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V65-1: 5 Red Bar. Ole Johan Østre tar turen her med en traver i toppform. Altså, absolutt toppform! Vi kan ikke forstå annet enn at hesten har toppmulighet til å lede dette løpet rundt om. Red Bar så dunderfin ut fra tet på Momarken nest sist. Nå sist kom han ut i et V75-løp på Oslo Grand Prix-dagen. Her var vanligvis offensive Østre litt defensiv, og det kostet hesten seieren. Med seier der hadde han ikke kunne deltatt i dagens løp. Nei, dette løpet tror vi Ole Johan Østre og Red Bar leder fra start til mål. Dagens nest beste banker!

V65-2: 4 Frøyu Birk begynner å finne formen hos Anders Lundstrøm Wolden. Hesten åpnet sterkt hos Wolden med en fin seier tredje sist. Skuffet så stort nest sist fra tet. Nå sist var han igjen god og gikk i nærkamp med Drivjerven ned oppløpet. Det gikk i 25-tempo ned oppløpet og hesten så veldig fin ut. Jeg tror pisk kan være en fordel for Frøyu Birk. Skal være førstevalget i løpet.

V65-3: 2 Love No More har kun en seier på elleve forsøk i karrieren, og når man ser innsatsen på Åby nå sist kan man lure på hvorfor hoppa ikke har vunnet oftere. I På Åby galopperte nemlig hoppa 30 meter rundt den første svingen. Sisterunden var strålende til tredjeplassen, og siste 1000 travet hun faktisk på 1.13,2. Inn i mål var det mer krefter spart og dette var et stort forminntrykk. Dagens motstand skremmer ikke nevneverdig. Her har Heiskanen-traveren en finfin vinnersjanse.

7 Visentini gikk fint mellom hester på oppløpet sist. Vallaken liker seg i Sverige, formen er oppadgående og den lange distansen er passelig. Må regnes tidlig.

V65-5: 1 Key West Snapper er en riktig favoritt her. Åpnet veldig fort bak bilen fjerde sist. I det løpet på Åby (fjerde sist) vant han på en sterk 11-tid. Nå sist ble det og seier. Hesten, til tross for seier, så ikke noe voldsomt fin ut sist. Han holdt unna for Carlos Milo og gjorde det greit. Dagens motstand er muligens noe tøffere, men ikke altfor mye. Key West Snapper er en god sprinter og fra dagens innerspor er det gode tetsjanser. Da er det gode vinnersjanser. Vi har dog blitt skuffet over denne tidligere og vi vet at det ikke er noe stjerne. Vi falt ned på å ikke bankerspille. En motivert favoritt fra førstespor er det uansett!

V65-6: I den siste avdelingen blir det mye spill på 6 La Viva og 8 Jubel. Førstnevnte vant enkelt sist, men fikk da gjøre akkurat som hun selv ville. I dag synes jeg hesten møter bedre hester, og det er heller ikke sikkert hoppa kan vandre til tet så enkelt som sist. Da er denne sårbar. 8 Jubel er god, men står i et dårlig spor. Ikke voldsomt rask bak bilen, og hvor ender hesten da?

3 Le Rapide. Skulle denne være i godt gammelt slag så er det en vinner. Vi liker denne traveren veldig godt. Han har startet to ganger i år, og begge gangene har det endt i galopp. Le Rapide avsluttet jo fjoråret med å bli nummer to i Jærløpet på Forus. Slo da gode hester. Hesten har dårlig rad og svenskene tenker nok at dette er en formløs hest, så spillverdien på Le Rapide kjennes ganske fin. Vi tester han som DD-banker. Må med på alt av V65-bonger.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.