Vi tror på V65-suksess i Tønsberg

Bjerke05092018. Best Ruggen og kusk Ole Johan Østre vant 6.løp Alesis løp. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En helt herlig WEEKEND venter, og her finnes det en rekke høydepunkter å glede seg til. Lørdag kan du vinne 13 millioner i V75-spillet, og vi byr naturligvis på fyldige tips med mange godbiter til omgangen på Forus. Søndag venter en EKSTRA V75-omgang hvor blant annet UET TROTTING MASTERS FINALEN med to millioner i førstepremie skal kjøres. Hester som Propulsion, Readly Express, og flere kanoner dukker opp i det som er et mildt sagt fantastisk løp. Östersund står for søndagens V75-omgang, og våre tips blir lagt ut søndagsmorgen.

Når det gjelder dagen i dag så er det Axevalla som er først ut med V65-lunsj kl.12.45. Deretter er det Jarlsberg sin tur kl.18.55, og her er det også en V65-minijackpot med 188 776 ekstra i sekserpotten. Romme er sist ut, og her begynner V64-1 kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Jarlsberg står for underholdningen denne fredagskvelden, og vi liker omgangen veldig godt. Husk at siden ingen klarte seks rette på Øvrevoll i går, så overføres det 188 776 ekstra kroner til sekserpotten i V65-spillet på Jarlsberg.

Sjekk ut følgende info:

V65-1: 4 Best Ruggen. Dette blir dagens beste banker for meg. Dette er en hest som har vist tegn på stor kapasitet lenge, men stadig kommet bort i problemer. Nå sist på Bjerke, da hesten vant med halve oppløpet, så han enorm ut. Jeg har aldri noen gang sett Best Ruggen så fin. Han la inn en siste 500 meter på 21-tallet, og det tilsynelatende helt ukjørt. Hesten taper neppe dagens løp om han bare er i nærheten av det han var sist. Statistikken til hesten på dagens korte distanse er og finfin. Vallaken har startet åtte ganger på sprint, og aldri galoppert. Det har resultert i fire seire. Alt tilsier at det blir en ny seier i dag. All in og dagens klart beste banker for meg!

V65-2: 2 S.K.'s Mystic Titan er mitt klare førstevalg i dette løpet. At Tom Erik Solberg setter seg opp som kusk her er spennende. Kjetil Roe har kjørt hesten fornuftig og fått en del fine premier. Dette er en hest som har veldig fin kapasitet, og fortjener en seier snart. Spurten til andreplassen i lunsjen nest sist var meget fin. Nå sist ble alt feil i kriteriekvaliken. Glem det. Tom Erik Solberg og S.K.'s Mystic Titan er en meget spennende kombinasjon. Tipsener!

5 S.J.'s All In All gikk et godt løp til tredjeplass i kvalik til hoppederbyet. Men vi må huske på at bak de to første i mål var det ikke noe spesielt høy klasse på løpet. Så de hestene hoppa slo den dagen var ikke så imponerende. Derfor lar jeg meg på ingen måte bli solgt av den tredjeplassen. Hesten må vise meg mer enn det før jeg kan tro altfor mye på henne. Får dog plass på bongene.

V65-3: 11 Riva Renn. Fredags morgen er dette en 3-prosenter, og da er det snakk om et meget godt spill. Nå tror jeg nok hesten blir mer spilt utover dagen, men dette er et underspill selv på ti prosent. Hoppa er en av feltets klart beste her. Fjerde sist var hun ute i Oaks på Momarken, og til tross for sjetteplassen i et løp gode Let`s Take a Selfie vant, skuffet hun litt. Det sier litt om hoppa sin kapasitet. På denne tiden i fjor knuste hun en hest som Akissassweetaswine. Nå ha Riva Renn fått et løp i kroppen etter en fire måneders pause. Her gikk hun meget sterkt til fjerdeplassen, og var svært positiv. Bør ha gått fremover med det løpet, og skal spilles her. Obs!

V65-4: 5 California Estelle varslet jeg litt for på Bjerke sist, men etter et meget passivt opplegg underveis fikk hoppa aldri opp farten i tide. Nok en gang hadde hun fin fart over mål. Det gikk fort med California Estelle ned oppløpet, men hun møtte gode hester for dagen og det var vanskelig å hente noe. Gunnar Austevoll har som kjent fått denne fine hoppa i trening, og slik jeg ser det har hoppa tatt noen steg den siste tiden. Hun er kraftig på gang nå. Klaffer det litt på opplegget underveis, tror jeg California Estelle kan bombe ned dagens motstand. Fredags morgen er dette en 2-prosenter.

Merk at V5-spillet starter opp i denne avdelingen, og her bankerspilles 9 Obama Royal i V5-5!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Jeg finner dog dette løpet åpent, og spiller hele seks hester. Det er 1 Jacobine Y, 2 Aida Mae, 4 Delicious Dream, 8 Nogara og 10 Ebba B.R.

V65-5: 9 Valle Oda. I dag setter Vidar Hop seg opp på denne, og det er mildt sagt spennende. Bork Odin-datteren er i solid form for tiden, og imponerte veldig ved seieren nest sist. Da var det flott stil på henne. Hun holdt unna for gode Storm Teddy, og la inn 26,0 den siste 500-meteren. Nå sist i Sverige var hun storfavoritt, men møtte på en for god motstander for dagen. Det var en positiv sisterunden via tredjespor til andreplassen uansett. Valle Oda har hele 14 trippelplasseringer på 23 starter. Syv seire er og sterkt. Motivert førstevalg og en frekk DD-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





I V65-spillet får 11 Osen Expressa og favoritten 12 Moi Edel plass på alle bonger.

V65-6: Et åpent løp avslutter dagen, og min tipsener blir 9 Gigant Invalley. Hingsten til Truls Desserud gjør stadig gode løp, og i dag ligger det an til at hesten skal få et veldig fint løp. Med ryggreise i det lengste bør hesten spurte fort her i dag. Han ledet til det gjenstod hundre meter på Momarken sist, men ble litt sliten oppunder mål og måtte se seg slått av to gode hester i Ultimate Photo og Love Voice. Om Gigant Invalley har dagen i dag, er det ingen tvil om at han kan vinne dette. Han er dog til tider varierende. Bør får andre eller tredje utvendig underveis her. Prøves fra et fint spor!