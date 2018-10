Vidåpen V65-omgang til lunsj

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips 1: Bortesvake Espanyol burde aldri ha vært favoritt

Oddstips 2: Fredagsmarerittet fortsetter for QPR

Oddstips 3: Gladbach kvitter seg med Freiburg-komplekset

Eurojackpot: Du kan vinne 850 millioner på fredag

En meget innholdsrik weekend venter, og her blir det blant annet V75 både lørdag og søndag. Bergen Travpark står for den norske V75-omgangen lørdag, og her blir det et etterlengtet gjensyn med STORKANONEN Ferrari B.R. Søndag overtar Solvalla stafettpinnen, og byr på en V75-omgang som er spekket med sveriges beste unghester! Vi gir deg naturligvis fyldige tips til begge baner.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bergsåker som er først ut med sin V65-lunsj kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg, og da er det Jarlsberg det skal dreie seg om. Her begynner V65-omgangen kl.18.55. Det store høydepunktet denne fredagen kommer fra Sverige, og her er det altså en SAFTIG V64-JACKPOT med hele 1 787 664 ekstra i sekserpotten. Løpene kommer fra Kalmar, og begynner kl.19.30.



Lerum med flere V75-fulltreffere på Momarken 20. oktober!

Undertegnede gjorde nesten rent bord under V75-omgangen på Momarken lørdag, og den MINSTE BONGEN til Kr.160 fikk to seksere og en drøss med femmere. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 16 lag, og disse betalte ut fra Kr.12 920 til Kr.18 211,-. Prisen på lagene var fra Kr.1 000 til Kr.8 000,-.

Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine Kr.5 634,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Månremus innfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

Solide tips fra Leirvåg på Leangen 15. oktober!

Kurt Leirvåg serverte igjen meget solide tips til Leangen mandag, og på Eksperten satt alt. Nå ble det ikke mer enn vel tusenlappen i V65-spillet, men i V5-spillet betalte bongen på Kr.448 ut flotte Kr.4 966,-. Du tar vel rygg på Leirvågs favorittbane? PS. Lørdag er det V65-jackpot på nettopp Leangen...

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergsåker byr på en SÆRDELES ÅPEN, og meget vrien lunsjomgang denne fredagen. Her blir det normalt veldig store kroner til de som greier å løse V65-rebusen, og de skal vi være med å kjempe om. Dagens beste banker kommer ut i V65-5, og her må vi bare tro mye på 2 Peat Chimney. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Daddy’s First – Har fått fire løp i kroppen etter at den skiftet trener, og nå er virkelig storformen der. Bare bombet inn til en lekende lett seier sist, og den vant med MYE krefter igjen på tanken. Kom da ut skoløs, og det ga den et ekstra kick. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og den duger godt i omgivelser som dette. Settes knepent først i et ellers småskummelt oppgjør.

V65-2 : 8 Arnie’s Best Boy – Amatørløp, og her er det STOR forskjell på hestene. Draget vårt har vært god på slutten, og fortjener virkelig en seier. På Solvalla tredje sist er den utrolig tapper i nederlaget, og blir altså plukket ned helt oppunder mål. Nå sist feilet den i en trang situasjon, tapte mye, men kom veldig sterkt tilbake i kulissene. Står helt riktig inne i dette oppgjøret, og med flyt duger den. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 3 Björs Viking – Er MILEVIS bedre enn raden, og nå kommer vel det en seier? Tredje sist kjører kusken oppi på siste bortre, og galoppen var ikke til å unngå. Varslet form med å komme sterkt tilbake. Så er den veldig tapper i nederlaget nest sist, mens den sist feiler med ALT igjen i angrep ca 350m fra mål. Har spart seg opp til en seier, og den MÅ passes nå.

V65-4 : 5 Scarlet Lin – VIDÅPEN SPORTRAPP, og her kan det skrelle til. Vår ide er MYE bedre enn raden, og feelingen er at distansen denne fredagen vil passe perfekt. Gikk et helt strålende løp etter galopp sist, og den var løpets moralske vinner. Rutinerte John Östman opp passer nok perfekt på en hest som dette, og Scarlet Lin skal virkelig passes i helt riktige omgivelser. Skreller?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Peat Chimney – Er en 5-åring som utvikler seg veldig fint, og den kom alene til mål på en god tid sist. Hadde da null problemer fra et tilsvarende spor i volten. Har dessuten blitt kjørt av mye svake kusker, og Ulf Ohlsson opp sist var et enormt pluss. Ohlsson får igjen sjansen, og fra eventuelt tidlig tet må dette dreie seg om en STOR mulighet. Vi tror hardt!

V65-6 : 2 Pondus Apollo – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort veldig godt. Så MYE forbedret ut sist hvor den ble sittende bom fast i kulissene med krefter igjen på tanken. Har en drømmeoppgave foran seg nå, den kan åpne bak bilen, og her er i hvertfall vi på vakt. Må bare prøves som for lite spilt i omgivelser som dette. SE OPP!