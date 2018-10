Vidar Hop mot 5000

Vidar Hop er høyaktuell i V65-spillet på Biri. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Det er en strålende travmeny vi har foran oss denne søndagen. Solvalla byr på en knallfin V75-omgang søndag, og her får vi altså se sveriges beste unghester i semifinalene av Breeder's Crown. Frist for å være med i V75-omgangen er 14:30. Etter dette er det kun Biri som står i fokus, og det er fine løp. V65-omgangen starter opp 18:15.

Så er det duket for internasjonal V65-omgang fra Biri. Det er meget spennende, og vi gleder oss.

V65-2: 6 Solmyr Arvid er det beste bankerspillet på Biri, slikt undertegnede ser det. At 3-åringen kun har gjort en er selvfølgelig det store spørsmålstegnet, men inntrykket sist var så flott at jeg mener han må spilles her. Vallaken ble kjørt rett til tet med Eirik Høitomt, og derfra var det aldri snakk om saken. Hesten var dønn overlegen, og over oppløpet kunne man se at denne var et hakk foran konkurrentene. Han har nok en god del mer inn enn han viste opp der. Han la inn en siste 500-meter på 31-tallet. I dag er det Vidar Hop som kusker, og den mannen har jeg full tillit til. Jeg tror dette er en vinner. All in i V65-spillet.



V65-1: 7 Etna B.R. I dag er det tilbake til trav for hoppa. De to siste startene har hun startet i monteløp, og gjort det veldig bra. Hun vant kontrollert nest sist, og ble toer nå sist. Etna B.R har utviklet seg mye dette året, og noen av innsatsene 6-åringen har gjort har vært solide. Blant annet ble hun toer bak rågode Code Bon på Bjerke i sommer, og det på solide 1.12,1. Hun var og ute i NM for hoppe på Biri, og her sendte dagens kusk Dag Sveinung Dalen henne i angrep på siste bortre. Hun var brunstig for dagen, og fikk ikke noe med resultatet å gjøre. Her snakker vi motstand som Calina, I Love Paris og This Is It. Gode hester dette. Hun satt og bom fast i et tøft V75-løp på Bjerke femte sist. Dagens løp er veldig fint, og det kan fort bli litt tempo med 3 Place Your Bet i feltet. Etna B.R blir min favoritt.

V65-3: 2 Dag Tora. Denne blir uten tvil favoritten min i dette løpet. Etter å ha slitt med formen en god stund på Vestlandet, så ble hesten sendt østover mot Heidi Moen. Her har hoppa gjort en start, og hvilket inntrykk det var på Dag Tora. Hun spurtet som en rakett, og var kun en liten nese fra seieren. Heidi Moen er meget dyktig, og dette kan være et nytt forvandlingsnummer fra damen i Begnadalen. Ut i fra det løpet skal hun være favoritt her.

1 Kor Lilja er og en hest som har stor kapasitet. Hun er vanskelig, men Øyvind Ruttenborg har et meget godt tak på hesten. Hun var god til seier sist, og virket ukjørt. Kusken sitter bare å passer på at ikke hun skal galoppere. Regnes tidlig her.

Merk at V5-spillet starter opp i denne avdelingen, og her bankerspiller vi 7 Quinzy Joe i V5-5. Denne møter veldig passende motstand, og i et vanlig løp har den en toppsjanse. 3 K.L.M Labour Boy innehar fin kapasitet, men har ikke fått det ut enda, og da tror vi Quinzy Joe slår den og vinner.

V65-4: 8 Lesja Titan ser jeg frem i mot og se på Biri i dag. Vallaken kom nemlig ut etter en tre måneders pause sist. Eller, før løpet nest sist så hadde han en pause på syv måneder, og det har med andre ord vært mye problemer. Lesja Titan begynte karrieren veldig lovende hos Øystein Tjomsland, men hesten møtte på flere problemer og byttet trener. I Anders Lundstrøm Wolden sin regi ble det en andreplass som best. Etter dette har hesten kun galoppert og kjørt inn svært lite penger. Nå er hesten ankommet Bjørn Svenkerud. I denne regien har hesten gjort en start, og det på Bjerke sist. Lesja Titan gikk et positivt løp, og kusk Hans Christian Holm rørte han ikke ned oppløpet. Han fikk en finfin gjennomkjøring. Dette skal ha gjort meget godt for 6-åringen. Motstanden er billigere enn hva den var sist. Regnes som førstevalg.

V65-5: 5 Cyrus. I dag er det sprintdistanse, noe som jeg mener er til stor fordel for hoppa. Det er en grunn for at kusk Hans Christian Holm slapp teten nå sist på Bjerke. Mellomdistanse og tet er ikke en kombinasjon som passer for Cyrus. Hesten satt fast sist, og hadde godt av dette. Dream Vacation-datteren er lynrask bak bilen, og skal ha en god tetsjanse her. På dagens korte distanse har hun form til å holde helt inn. Jeg tror kusken vil til tet. Passes!

V65-6: 9 Kiro Bia Balderina blir uten tvil mitt førstevalg i dette løpet. Hoppa imponerte meg stort ved V75-seieren sist. Selv om det kom som et sjokk på kusk Steinseth, så har hun vist form den siste tiden. Kajsa Frick styrte henne til en finfin seier i Romme tredje sist. Hun gikk og meget sterkt fra dødens fjerde sist. I dag er Steinseth-traveren sikret en fin reise, og da bør hun ha fine muligheter til å spurte ned dagens motstand. Jeg stoler ikke fullt ut på henne, men det er en hyggelig sjanse. Dagens DD-banker.

