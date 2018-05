Øvrevoll med årets første V65

Tertian og rytter Per-Anders Gråberg blir Nettavisens V65-banker på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Bjerke: Bankerfri lunsj med godbiter på menyen

Oddstips 1: Atletico Madrid vil også til finalen

Oddstips 2: Salzburg kan kapre sensasjonell finaleplass

Nyhet: Nettavisen kåret til Årets Ekommisjonær på hest

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik torsdag står foran oss og den innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke med spillestopp allerede kl 11.30. Deretter venter det V4-lunsj i Skellefteå. Torsdag kveld braker det så løs med årets første V65-omgang på Øvrevoll, mens Bergen travpark byr på internasjonal V65 med jackpot og hele 781 279 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om torsdagens V65 på Øvrevoll. den starter først kl 19.30 og som vanlig er det også V4-spill som omfatter de fire siste V65-løpene og V4 starter kl 20.20.

Strålende galopptips på Jägersro søndag

Det ble all-inn på Jägersro søndag for våre galopptips. V4-forslaget med innl.pris på kr 192 suste inn med fine 2 381 kr i utbetaling.I tillegg ble det kanonklaff i DD-spillet. Banker i DD på nestfavoritten 4 Trickbag i DD-2 og vinneren i DD-1 11 Red Robin var ranket som et 2. valg (men kun et 6. valg i V4-spillet). DD-odds mektige 68,75 (ranket på to rekker).50 kr på det minste DD-forslaget (3 437 kr tilbake) og 100 kr på det største DD-forslaget (6 875 kr tilbake). Også i V5-spillet ble det klaff for det aller minste forslaget (innl.pris kr 160). Her stoppet utbetaling på 1 133 kr.

Tynt i starten

Vi går hardt ut i V65-spillet på Øvrevoll. Det kan fort være for tynt, men de siste avdelingene er åpne, og vi trenger godt med streker der.

Banker i V65-2

Vår banker blir 5 Tertian i V65-2. Det er gode motstandere, men slik Tertian imponerte da han slo I Kirk med seks lengder i sitt siste løp i fjor på Bro Park, bør han vinne. Vi tror på seier og bruker 5 Tertian som vår V65-banker på Øvrevoll torsdag.

Duo i V65-1

I V65-1 tror vi mest på 5 Zahara og 1 Step's Divine. De var meget gode i fjor da Fredrik Reuterskiold trente dem i Malmø. Nå er han blitt toppsjef i svensk galopp, og duoen er flyttet til Wido Neuroth og Cathrine Erichsen. Denne duoen blir vårt lås i V65-1.

Vi går tynt også i V65-3/V4-1. 7 Phoenix Dancer har en fin oppgave, men vi advarer for 6 Der kleine Prinz. Han spurtet veldig bra i siste start fra baktroppen, og stallformen er meget god hos Gina Mathisen. Disse to blir våre utvalgte på de tre minste V65-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

DD-bankeren møter overkommelig motstand

I V65/5/V4-3/DD-1 skal 6 Contador ha en flott vinnersjanse. Han vant lett sist torsdag, og denne motstanden virker ikke avskrekkende. Vi bankerspiller 6 Contador både på det minste V65-forslaget og på det minste V4-forslaget og hesten blir også vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen