Vrien V65-lunsjomgang fra Sverige

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble særdeles VRIENT i V75-spillet denne torsdagen, og ingen greide å løse V75-rebusen på den regnvåte banen. Heller ikke undertegnede var god nok der, men i DD-spillet tok vi for oss! Smevikens Cruiser (6-valg) og Dear Friend (2-valg) ble begge ranket først, og her var det altså bare å gange opp! Oddsen ble saftige 29,48, og vi gratulerer de som tok rygg!



Superhelgen på Jarlsberg sparkes i gang med V65-JACKPOT denne kvelden, og det ligger over 400 000 ekstra i sekserpotten. V65-moroa på Jarlsberg er i gang kl.19.30. Til nøyaktig samme tid er det også V64-JACKPOT fra Arvika, men her er sekserpotten betydelig større. Her ligger det nemlig over 1,7 millioner ekstra! Lycksele sparker i gang fredagen med sin V65-lunsj kl.12.45, og som om ikke dette er nok blir det også V5-GALOPP på Jägersro med start kl.17.54.



Lycksele står for dagens lunsjomgang, og det er en SVÆRT VRIEN OMGANG som venter. Her burde det gå mot veldig store kroner for de med riktig V65-rekke. Dagens beste banker kommer ut i V65-2, og her står 3 Variety Show alene på våre bonger. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Höwings Star – Småskummelt innledningsløp hvor posisjonene kan avgjøre løpet. Da er det naturligvis ikke det beste å lansere en hest fra spor 8, men på ren kapasitet er dette en ordentlig kanon, og med tempo blir den tung tilslutt. Hadde heller ikke noen bra oppgave med tillegg på sprint sist, men den spurtet enormt sterkt, og tapte kun knepent. Dukker opp på foto med den minste klaff, og vi roper et varsko!

V65-2 : 3 Variety Show – Har virkelig flotte betingelser foran seg denne fredagen, og vi tror på en stor sjanse. Trengte løpet etter en pause sist, og den varsles forbedret foran dagens oppgave. Flyter på en solid skalle, og den er ikke enkel å krige ned i oppløpskamper. Settes klart først i et ellers veldig jevnt løp.

V65-3 : 4 Shiver W.F. – Vant tre løp i fjor, men har enda ikke fått vinne i år. Har dog varslet form de siste gangene, og den er bedre enn raden. Gikk fullt godkjent etter galopp i monteløpet sist, og det gjorde den også i et vanlig travløp nest sist. Ble sjenert til galopp i dette løpet nest sist. Nå blir den SOLID kuskeplusset med Ove A. Lindqvist, den møter på dønn riktig motstand, og den må være spillbar i et løp som dette. SKRELLER?

V65-4 : 3 Caribbean Blue ÅS – Følger bilen fra start, og her jakter vel man teten? Avgjorde knepent, men sikkert sist, og det ble en fortjent seier da. Gikk da uten sko bak, og det gav et ekstra kick. Er kun 4-år, den utvikler seg veldig fint for tiden, og mot en ikke akkurat veldig hard gjeng skal mulighetene være gode. PASSES!

V65-5 : 2 Norrlands Scott – Småskummelt kaldblodsløp hvor altså 5 Don Viking blir ENORMT HARDT betrodd. Draget vårt er dog ingen dårligere hest, og er betydelig mindre spilt… Har radet opp med bra løp på slutten, og var meget god sist. Møtte Don Viking 20. april, og stod da 20m bak storfavoritten. Travet 26,8 fra tillegget, mens Don Viking travet 27,3 fra strek. Norrlands Scott blir altså ikke spilt, mens Don Viking skal alle spille. Akkurat det kjøper ikke vi, og må bare varsle skarpt for dette frekke objektet!

V65-6 : 5 Vidar Caprese – Ganske åpen finale hvor det kan skrelle til. Vi prøver oss også med en fra dypet som har sett strålende ut på slutten. Gikk en kruttsterk sisterunde sist (14 s 800m), og tapte ikke med mye. Her er ikke akkurat motstanden veldig hard, og sjansene burde være fine. PASSES! PS. 9 Pleasure For Cash – Er fullstendig overlegen på kapasitet, men den er dum i skallen sin, og galoppene kommer tett som hagl.