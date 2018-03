Wiig fikser V65-opptur på Forus

Rune Wiig og Torben. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Påskeuken venter, og det er virkelig en forrykende uke vi har foran oss. Vi skal blant annet gjennom fire dager med V75, og på Romme 1. april blir det en multijackpot i V75-spillet med MINIMUM 32 534 680 ekstra i sjuerpotten. De fire INTERNASJONALE V75-omgangene som skal kjøres denne uken er som følger:

* 29. mars: Gävle - V75-1 starter kl.19.30.

* 30. mars: Färjestad - V75-1 starter kl.15.00

* 31. mars: Klosterskogen - V75-1 starter kl.15.00

* 1. april: Romme - V75-1 starter kl.16.20

Vi i Nettavisen kommer naturligvis å ha fyldige tips til samtlige V75-omganger.

Kr.432 ble til Kr.7 153 i V64-spillet 26. mars!

Vår samarbeidspartner, SNOKEN, leverte meget sterke V64-tips til Örebro denne kvelden, og den minste bongen på Kr.432 suste inn. Den betalte ut fine Kr.7 153,-. På Eksperten gikk SAMTLIGE bonger fra Snoken inn. Samme dag ble det også fullklaff for undertegnedes system (fire andeler a Kr.1 500), og det betalte ut Kr.12 328,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er Forus som står for kveldens V65-omgang, og dette er virkelig en omgang vi liker. Flere meget spennende hester dukker opp i årsdebut, og det er ingen tvil om at det våres rundt om i Norge. Dagens beste banker kommer ut i V65-1, og vinnermaskinen 4 Torben må ha en solid mulighet til å lede hele veien.

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Torben – Var smellfin i årsdebuten i 2016, og den vant enkelt da. Var også smellfin i årsdebuten i 2017, og det ble også en enkel seier da. Vant hele 9 av 13 løp i fjor, og det er snakk om en ordentlig fin kaldblods. Her volter de tre+to, og fra andre omvendt blir det normalt gratis tet på Torben. Vi tror ikke at noen i dette feltet er veldig interessert i å trykke opp noen fart, og vi tror MYE på seier direkte. Dette er dagens beste banker i en ikke helt lettløst V65-omgang.

V65-2 : 1 Twain Bi – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og den har altså vært fikset i knærne i dette avbrekket. Rapportene på den er veldig fine, og vi blir faktisk litt overrasket om den hadde kommet ut her om den ikke hadde vært ordentlig bra i jobb. På sitt beste leker den hjem et løp som dette fra tet, og den har også en stor sjanse selv om den ikke er på topp direkte. Har matchet MYE bedre hester enn dette tidligere, og vi må bare tro MYE på tet og slutt.

V65-3 : 3 Capitan – Er den spennende hesten her, og den som skal prøves. Vi snakker om en finstammet herremann som burde ha mye å hente om den får holde seg hel. I prøveløpet var den langt foran Lord Coral som var positiv på 18,1/2040ma (20.03), og den var også ca 20m foran Fly At Home som hadde blitt toer bak 7 Matchplay S.S. uten galopp sist. Wiig er også klart opp på sin springer, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. SPILLES!

V65-4 : 9 Erga Jokeren – Kom ut med fine rapporter i ryggen sist, og den var også bra direkte. Var litt ute av taktene ned mot siste sving, og den tapte flere lengder der. Kom meget fint tilbake nedover oppløpet, og på klokken stod det 24,7 s 300m med krefter igjen. Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, og på ren kapasitet går ingen klar i dette grunnlaget på Forus. Slår til som en godbit?

V65-5 : 11 Støa Stili – Spurtet sterkt etter en liten pause sist, og den varslet form. Her er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, og leverer den som sist, ja, da skal mulighetene være gode. PS. 10 Høvåg Ask – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og formen er trolig ikke som best direkte. Dog snakker vi her om en traver som har vunnet 8 av 19 løp, og den har matchet BETYDELIG bedre hester enn dette tidligere. Tas tidlig med på mistanke, neste gang kan den kanskje være oppbrukt…

V65-6 : 6 Brotherman Nibs – Her er det ELENDIG form på de fleste, og dermed et løp som ikke er helt enkelt å regne på. Vår ide har en dårlig rad, og den har rotet mye på slutten. Pleier dog å finne form på vårparten, og i fjor satt den for eksempel bom fast i et V75-løp på Forus (06.05.2017), og travet da 14,1/2040ma. Gikk også noen veldig fine løp i desember, mens den nå altså har slitt. Her er det opp med Rune Wiig, og det føler vi er veldig spennende. Han kjenner nemlig hesten best, og feilfritt burde den dukke opp på foto mot en slett motstand som dette. SE OPP!