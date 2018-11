Wiig har V65-bankeren på Forus

Rune Wiig er aktuell på hjemmebanen Forus tirsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en innholdsrik tirsdag foran oss, og her er det litt av hvert å glede seg til. Som vanlig begynner moroa i Sverige, og kl.12.20 blir det V4-lunsj til Gävle. Deretter skal vi til Oslo og Bjerke hvor V5-lunsjen starter kl.13.40. Forus står for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Solvalla avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.



Det er ingen enkel V65-omgang som Forus Travbane byr på denne tirsdagen, og selv om bankeren vår blir hardt betrodd så kan dette betale ut flotte kroner. 3 Iron Transs R. (V65-2) er helt overlegen uten noe tull på veien i sitt løp, og vi håper/tror at Wiig greier å få den feilfritt rundt. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 9 S.K.’S Spartacus – Er solgt, den har skiftet trener, og den må være litt spennende direkte. Viste bitvis veldig fin kapasitet for Kjetil Roe, og dette er en interessant hest å følge for Ove Kenneth Karlsen. Dukker opp i et veldig jevnt innledningsløp uten de helt store kanonene, og med tempo er den giftig. Settes frekt først i et løp som vi ellers bruker en del hester i.

V65-2 : 3 Iron Transs R. – Var veldig fin i debuten for Rune Wiig, og den kom da alene til mål på en OK tid. Nå sist reiste den i galopp direkte (volte), den tapte MYE, men så fin ut nedover oppløpet i kulissene. Nå er det igjen snakk om AUTO, og det burde bety feilfri start. Feilfritt = da taper den ikke et løp som dette. Vi banker i en ellers svært åpen omgang.

V65-3 : 1 Kap Tilly – Har tidligere stått likt med 7 Rødmyrsfakså, og er altså 40m billigere ute kontra det som trolig blir favoritten nå. Kap Tilly er variabel, og aldri helt enkel å regne på. Formen virker dog å være sånn noenlunde, og skal den først vinne et løp igjen så må det bli med slike nydelige betingelser OBS!

V65-4 : 12 Hafell Storm – Dette er ingen dum «kalding», og den gjør en mildt sagt spennende start for Geir Gudmestad. Har tidligere vist bra kapasitet for Eivind Gravdal, og den vant altså to løp i fjor. Har travet rundt rekorden sin på mellomdistanse i jobb, den står i et perfekt spor på tillegget, og som lite spilt er i hvertfall vi på vakt. Dette er dagens beste objekt på Forus.

V65-5 : 3 Bale M.B. – Har fått to løp i kroppen etter den skiftet trener, og den virker å være klart pågang på den nye plassen. Spurtet strålende i kulissene sist, og det gjorde den i ganske tøffe omgivelser. Burde være ytterligere forbedret til denne starten, den kan åpne, og fra et fint spor MÅ den passes. 11 Lucky Vegas – Hadde vi banket fra et åpent spor, men etter sykdom samt fra et dårlig spor er den kun en liten gardering her.

V65-6 : 6 Broadway Blaze – Er BETYDELIG bedre enn raden, og den fortjener virkelig å få vinne et løp igjen. Nå sist ble alt aldeles feil, men den feilet likevel i angrep ca 300m fra mål. Gangen før fullførte den fint, og da tapte den kun for Syoss. Geir Mikkelsen opp i «jolla» er et pluss, motstanden er den riktige, og med klaff har den form til å vinne. OBS!